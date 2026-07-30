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Ještě večer zpíval v hospodě. Video zachytilo Glena Hansarda několik hodin před tragickou nehodou

Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
Tereza Šolcová

Ještě v úterý večer zpíval mezi přáteli v zaplněné irské hospodě. O několik hodin později Glen Hansard tragicky zahynul při dopravní nehodě. Záběry z jeho posledního večera, pořízené během neformálního hraní v dublinském podniku The Wren's Nest, se nyní rychle šíří na sociálních sítích.

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Dostupné informace potvrzují, že video vzniklo během posledního večera Hansardova života. Nelze však s jistotou určit přesný čas jeho pořízení ani tvrdit, že zachycuje jeho úplně poslední píseň nebo poslední veřejné vystoupení.Foto: Profimedia – Conor O Mearain / PA Images / Profimedia
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Na několika platformách se v posledních hodinách objevilo video zachycující irského zpěváka, skladatele a držitele Oscara při společném hraní v hospodě The Wren's Nest v dublinské čtvrti Chapelizod. Přestože není veřejně známé, kdo záznam pořídil, jeho autenticitu podporuje časová osa událostí i informace zveřejněné několika nezávislými irskými médii.

Veřejnoprávní stanice RTÉ i deník The Irish Times shodně uvedly, že se Hansard v úterý 28. července večer skutečně účastnil tradiční hudební session v podniku The Wren's Nest. Podle The Irish Times šlo o pravidelné úterní setkání hudebníků ze skupiny Trad 15, jehož se zpěvák opakovaně účastnil. Tentokrát se navíc v hospodě slavilo vítězství hrabství Mayo ve finále celoirského šampionátu v gaelském fotbale.

Právě z tohoto večera pochází i dnes virálně sdílené video. Nejstarší veřejně dohledatelné zveřejnění záznamu pochází z facebookové stránky Chaplips. Z veřejně dostupných informací však nelze ověřit, zda správce stránky video natočil, nebo jej převzal od některého z návštěvníků.

Ať už byl jeho autorem kdokoli, záběry zachycují prostředí, které bylo Hansardovi po celý život blízké. Místo velkého pódia stojí s akustickou kytarou mezi ostatními muzikanty a zpívá tak, jak ho znali návštěvníci podobných irských hudebních setkání. Přesnou skladbu, která na videu zaznívá, se zatím nepodařilo spolehlivě identifikovat.

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Dostupné informace potvrzují, že video vzniklo během posledního večera Hansardova života. Nelze však s jistotou určit přesný čas jeho pořízení ani tvrdit, že zachycuje jeho úplně poslední píseň nebo poslední veřejné vystoupení.

O několik hodin později se hudební večer změnil v tragédii

Podle irské policie došlo ve středu 29. července krátce před půl pátou ráno místního času na ulici Lower Road v oblasti Strawberry Beds u Lucanu na západním okraji Dublinu k nehodě motocyklu. Hansard jel na motocyklu západním směrem, když ze zatím nezjištěných příčin havaroval. Záchranáři ho na místě ošetřovali, svým zraněním však podlehl.

Policie uvedla, že šlo o nehodu jediného vozidla. Vyšetřování okolností havárie pokračuje a vyšetřovatelé vyzvali případné svědky i řidiče s palubními kamerami, aby poskytli záznamy z místa události. Příčina nehody zatím zveřejněna nebyla.

RETRANSMITTING ADDING CAPTION INFORMATION Garda at the scene where Oscar-winning Irish musician and activist Glen Hansard has died in a motorcycle crash on Lower Road, Strawberry Beds, Lucan. Picture date: Wednesday July 29, 2026.
Okolnosti nehody zůstávají předmětem vyšetřování. Místo havárie ohledali specialisté irské policie Garda, kteří se zabývají vyšetřováním dopravních nehod.Foto: Profimedia – Niall Carson, PA Images / Alamy / Profimedia

Šestapadesátiletý Hansard patřil k nejvýraznějším osobnostem současné irské hudby. Proslavil se jako frontman kapely The Frames, celosvětový věhlas mu ale přinesl především film Once, v němž si zahrál po boku české zpěvačky Markéty Irglové.

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Za píseň Falling Slowly získali v roce 2008 Oscara za nejlepší filmovou píseň. Film se později dočkal úspěšné broadwayské adaptace a Hansard s Irglovou několik let pokračovali jako duo The Swell Season.

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Vedle koncertní kariéry se dlouhodobě věnoval také charitativní činnosti. Každé Vánoce pořádal tradiční pouliční koncert v centru Dublinu na podporu lidí bez domova. Podle agentury Reuters se při těchto akcích podařilo během let vybrat více než dva miliony eur pro organizaci Dublin Simon Community.

Po oznámení jeho smrti zaplavily sociální sítě i světová média vzpomínky hudebníků, politiků a fanoušků. Mezi prvními reagovali Bono, Bruce Springsteen nebo irská prezidentka Catherine Connollyová.

Zdroj: RTÉ News, The Irish Times, Associated Press, The Irish Mirror

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