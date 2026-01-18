Jeskyňáři může pomoci jenom jeskyňář. Jak se zachraňuje v podzemí

Tma, chlad a labyrint úzkých chodeb až desítky metrů pod povrchem, kde se často protáhne sotva jeden člověk. Právě tam v případě nehod zasahují speleologičtí záchranáři. Jejich velitel ze stanice Čechy Michal Novák popisuje, proč v jeskyních může zachraňovat jen ten, kdo je roky zná, a jak vypadala nedávná a jedna z nejnáročnějších záchranných akcí v historii českého jeskynního záchranářství.
„Kdo jiný má zachraňovat člověka, kterému se v jeskyni přihodí nehoda? Musí to být někdo, kdo se v tom prostředí cítí dobře a zná ho,“ shrnuje podstatu speleologické záchranné služby velitel stanice Čechy Michal Novák.
Právě tahle specializace odlišuje jeskyňáře-záchranáře od všech ostatních složek integrovaného záchranného systému. „Nebudeme vyděšení z toho, že jsme mokří, hladoví a zmrzlí. Protože jsme byli mokří hladoví a zmrzlí tisíckrát. Pro nás to není nic cizího,“ vysvětluje.
Novák je členem speleologické záchranné služby téměř třicet let, poslední dekádu stojí v čele stanice pro Čechy. Do jeskyní začal chodit už v šestnácti letech a od té doby z nich v podstatě neodešel.
„Lidi mi často říkají: Vy máte zvláštní koníček. Jenže to není koníček. Je to životní styl,“ upozorňuje. Jeskyňářství se mu prolíná celým životem - od přátelství přes dovolené až po práci. Vlastní firmu zaměřenou na speciální práce ve výškách, pod vodou i v podzemí. „Takže také velmi blízko téhle činnosti,“ říká.
Nejnáročnější zásah? Ten v Moravském krasu
Na otázku, jaký zásah byl nejnáročnějším v jeho kariéře, Novák bez váhání odpovídá, že právě známý případ ze začátku ledna. Zraněný speleolog uvízl v jeskyni poblíž obce Rudice v Moravském krasu zhruba 50 metrů pod povrchem. Záchrana muže se zlomenou nohou, která nakonec dopadla šťastným koncem, trvala více než dvacet hodin. Zásahu se účastnil i Novák a byl podle něj nejnáročnějším v historii novodobého českého jeskynního záchranářství.
„Byl extrémně náročný časově i technicky. Ne kvůli hloubce nebo délce jeskyně, ale kvůli jejímu charakteru,“ popisuje.
Jeskyně totiž byla mimořádně úzká - a byly v ní pasáže, kde měl problém prolézt i zdravý člověk. „Plazíte se úzkými prostory, hlavou dolů, nohama nahoru, vertikálními úžinami, do toho voda, bláto.“
Záchranářům pomohlo, že speleolog neutrpěl ještě vážnější zranění. Nehoda se navíc stala v místě, kde záchranáři mohli postavit tepelný stan. Zraněný byl při vědomí, v dobré fyzické kondici a mohl aktivně spolupracovat. Výhodou byla i jeho tělesná stavba - byl menší a štíhlý.
Stejná kritéria museli záchranáři zohlednit i u sebe. „Prostory nás výrazně omezovaly. Cíleně jsme skládali týmy z menších, hubenějších záchranářů, aby se dostali co nejrychleji dozadu, stálo je to co nejméně sil a v úžinách dokázali zraněnému co nejvíc pomoct,“ popisuje Novák.
Zásahy se počítají na hodiny a na dny
Speleologičtí záchranáři vyjíždějí v průměru k jedné události ročně. V celé republice jich je třicet - osmnáct na Moravě a dvanáct v Čechách. „Jeskynní záchranářství vzniklo z jednoduché úvahy: že jeskyňáři může pomoci jenom jeskyňář,“ shrnuje Novák.
Stát se členem záchranného týmu je přitom dlouhá cesta. Zájemce musí nejprve zvládnout vše, co umí běžný jeskyňář - jednolanovou techniku, lezení, plazení i pohyb v úzkých prostorech. „Nahráváte do sebe hodiny, týdny, roky praxe. A teprve potom, když máte zkušenosti,chuť a schopnost pomáhat druhým, přichází další etapa,“ říká Novák. Ta trvá zhruba dva roky a zahrnuje další specializovaný výcvik, například v dovednostech potřebných pro záchranu.
Zásahy v jeskyních se navíc nepočítají na minuty. Spíš na hodiny, někdy i dny. Tomu odpovídá i trénink, který záchranáři podstupují alespoň jednou měsíčně. „Snažíme se, aby cvičný zásah vypadal co nejvíc jako ten ostrý - od vyhledání zraněného přes ošetření a stabilizaci až po přípravu trasy a vytažení,“ popisuje.
Podchlazení jako významná hrozba
Co se týče samotných nehod, nejčastější jsou podle Nováka pády, ať už pád člověka, či něčeho na něj. Rozdíl je pak mezi nehodami jeskyňářů a laiků - liší je reakce. Jeskyňář ví, co dělat, zpravidla má vybavení a nepanikaří. „Ti lidé vědí, že záchranné složky jsou a že pravděpodobně velmi rychle přijedou. Mají v ně víru.“ Laik často ne. „Je nejistý, už když do jeskyně vleze. Natož když se mu tam něco stane. Panika a stres jsou ve hře,“ dodává Michal Novák.
Často se navíc přidává i další faktor - únava. Jakmile člověk v chladné jeskyni zůstane stát nebo sedět, rozbíhá se nebezpečný proces podchlazení.
„V té jeskyni je deset stupňů, stoprocentní vlhkost. Vás tam neohrožuje zlomený kotník. Vás ohrožuje to, že si sednete. A začnete chladnout,“ tvrdí. Extrémně důležitou roli pak hraje skupina, se kterou člověk do jeskyně přišel. „Ta rozhoduje o tom, jak to dopadne,“ říká.
Mohlo by vás zajímat:
ŽIVĚKongres ODS rozhoduje, kdo doplní Kupku a Portlíka v novém vedení. Zájemců je devět
Po sobotním zvolení Martina Kupky předsedou Občanské demokratické strany a Tomáše Portlíka jeho statutárním zástupcem pokračuje kongres ODS volbou řadových místopředsedů.
Uhýbá pohledem a nosí sluchátka. Barbie má autismus a boří mýty o „dokonalé“ kráse
Po panence s Downovým syndromem a s diabetem 1. typu nyní firma Mattel uvedla na trh první Barbie s autismem. Panenka má odrážet některé způsoby, jak děti s autismem vnímají a komunikují se světem. Její design zahrnuje například ohebné klouby, sluchátka proti hluku či tablet pro symbolovou komunikaci. Je to další případ, kdy Barbie zpodobňuje lidi s postižením.
V rakouských Alpách začali vyprošťovat těla tří Čechů, které zabila lavina
Rakouští záchranáři a alpská policie dnes ráno začali vyprošťovat těla tří Čechů, které v sobotu odpoledne zabila lavina v katastru obce Pusterwald ve spolkové zemi Štýrsko. Informovala o tom agentura APA s tím, že v sobotu tuto operaci znemožnilo nepříznivé počasí. Úmrtí tří Čechů v rakouských Alpách dnes potvrdilo české ministerstvo zahraničí.
Juniorky neměly proti Kanadě nárok a zkusí obhájit bronz. Senzaci způsobily Maďarky
České hokejistky utrpěly v semifinále mistrovství světa do 18 let debakl 1:8 s favorizovanou domácí Kanadou a čeká je stejně jako vloni zápas o bronz. Utkají se v něm dnes od 20:30 SEČ se Švédskem, které ještě o gól větším rozdílem podlehlo výběru USA (1:9).
Fialu má na zdi, byl jeho fanoušek. Teď ho zklamal. "Chybí mu sebereflexe," řekl
Několik minut poté, co Radim Ivan neuspěl ve volbách předsedy ODS proti Martinu Kupkovi, poskytl Aktuálně.cz rozhovor. V něm mluvil mimo jiné o tom, jestli čeká ODS pomalá smrt, kterou jí věštil v případě své prohry, také se zmínil o svém zklamání z projevu končícího předsedy Petra Fialy. Sám Ivan byl spokojený, že získal ve volbách předsedy přibližně 27 procent hlasů.