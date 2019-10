Jennifer Anistonová si založila profil na Instagramu, sociální síť zkolabovala

Instagram byl v úterý na pár hodin mimo provoz. Může za to Jennifer Anistonová, která neodolala tlaku a založila si účet na sociální síti. Jako první fotku sdílela selfíčko s herci ze seriálu Přátelé, které vyvolalo mezi lidmi doslova šílenství. Během první hodiny začalo účet sledovat 116 tisíc uživatelů.

Hvězda populárního amerického seriálu Přátelé sociálním sítím dlouho odolávala, proto nikdo nečekal, že si jednoho odpoledne založí instagramový účet.

Nastoupila ve velkém stylu. Během jedné hodiny ji začalo sledovat 116 tisíc lidí a sociální síť začala kolabovat, píše britský deník The Guardian.

Selfie, na kterém jsou vidět herci z populárního seriálu Přátelé, do druhého dne obletělo svět a zajistilo Anistonové sedm milionů followerů i spoustu gratulací od známých celebrit.

Anistonová fotografii pořídila k výročí první epizody, ve které hrála s Courteney Coxovou, Lisou Kudrowovou, Mattem LeBlancem, Matthew Perrym a Davidem Schwimmerem.

Čerstvé padesátnici bylo 25 let, když vzala roli Rachel Greenové v sitcomu, který měl 10 sérií a stal se jedním z nejpopulárnějších seriálů v historii. Jeho pokračování Anistonová vyvrátila se slovy, že by to sice "mohla být zábava, ale jejich producentovi by se nápad nelíbil".

