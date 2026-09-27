K vytvoření falešné intimní fotografie už pachatel nepotřebuje získat skutečný soukromý snímek oběti. Generativní umělé inteligenci může stačit běžný portrét zveřejněný na sociální síti, školním webu nebo firemním profilu. Výsledný obsah přitom může působit natolik věrohodně, že jej okolí považuje za autentický. Takzvané sexuální deepfaky se proto stávají novou formou obtěžování i nátlaku.
U klasického zneužití intimních fotografií pachatel získá skutečný materiál, který následně zveřejní nebo jím oběť vydírá. Generativní umělá inteligence tuto hranici posouvá. Dokáže vytvořit sexuálně explicitní obsah, který nikdy nevznikl, ale využívá podobu konkrétního člověka.
Útočníkovi může posloužit profilová fotografie, snímek z dovolené nebo portrét převzatý z veřejného webu. Ohroženi proto nejsou pouze lidé, kteří někomu poslali intimní obsah. Terčem se může stát prakticky kdokoliv, jehož fotografie je dostupná na internetu.
„Už nyní se setkáváme s případy, kdy někdo zneužije běžnou fotografii a pomocí generativní umělé inteligence vytvoří pornografický obsah. Pro oběť přitom není podstatné, že je snímek falešný. Jakmile se začne šířit mezi spolužáky, kolegy nebo známými, může mít velmi reálné dopady na její psychiku, vztahy i pověst,“ říká Eliška Poledníčková z organizace Konsent, která se zabývá prevencí sexuálního násilí a obtěžování a zasazuje se o změnu přístupu k sexu a vztahům.
Obsah je falešný, způsobená újma však skutečná
Sexuální deepfake může sloužit jako prostředek pomsty po rozchodu, šikany mezi spolužáky, nátlaku na kolegyni nebo snahy poškodit veřejně známého člověka. Pachatel může hrozit zveřejněním materiálu, požadovat peníze, další fotografie nebo osobní schůzku. Někdy obsah zveřejní bez předchozího kontaktu pouze s cílem oběť ponížit.
Rychlost sociálních sítí navíc způsobuje, že se falešný snímek během krátké doby dostane mimo původní skupinu. Ani jeho následné odstranění z jednoho profilu proto nemusí znamenat konec problému. Kopie mohou zůstávat v soukromých konverzacích, uzavřených skupinách nebo v dalších zařízeních.
Zveřejněné fotografie nelze zcela ochránit
Úplnou prevenci nelze přenést na potenciální oběť. Ani omezení viditelnosti profilu nezaručí, že fotografii nezíská někdo z okruhu sledujících, spolužáků nebo kolegů. Požadavek, aby lidé přestali zveřejňovat vlastní podobu, by navíc nespravedlivě přesouval odpovědnost z pachatele na člověka, jehož identita byla zneužita.
Smysl však má zkontrolovat nastavení soukromí, omezit veřejnou dostupnost fotografií ve vysokém rozlišení a zvážit, komu jsou určena alba s dětmi. Rodiče by měli s dospívajícími otevřeně mluvit také o tom, že vytvoření falešného intimního snímku spolužačky nebo spolužáka není nevinný vtip ani běžná práce s fotografií.
„Technologie se vyvíjejí rychleji než schopnost společnosti reagovat. Vedle právní ochrany proto potřebujeme především prevenci a vzdělávání. Mladí lidé musí vědět, že vytvoření nebo přeposílání falešného intimního obsahu představuje závažný zásah do bezpečí a důstojnosti konkrétního člověka,“ upozorňuje Eliška Poledníčková z Konsent.
První krok: uložit důkazy, nikoliv samotný problém skrývat
Pokud člověk zjistí, že někdo vytvořil nebo šíří falešný intimní materiál s jeho podobou, měl by nejprve zachovat dostupné důkazy. Pomoci mohou snímky obrazovky, odkazy na konkrétní příspěvky, názvy profilů, datum zveřejnění i záznam komunikace s pachatelem. Následně je vhodné požádat provozovatele platformy o odstranění obsahu a podle závažnosti situace vyhledat právní pomoc nebo se obrátit na policii.
Od 1. ledna 2026 český trestní zákoník obsahuje trestný čin zneužití identity k výrobě pornografie a jejímu šíření. Konkrétní právní posouzení však vždy závisí na okolnostech případu. Evropský AI Act vedle toho zavádí povinnost označovat deepfake obsah jako uměle vytvořený nebo zmanipulovaný, nejde však o univerzální nástroj, který by sám o sobě zabránil jeho zneužívání.
VIDEO: Umělá inteligence je takový marketingový pojem a zní to trošku zlověstně, říká programátor Daniel Steigerwald
Zdroj: autorský text, Konsent
Krvavá bilance: 27 mrtvých. Útočníci s kalašnikovy stříleli v baru, následoval další útok
Nejméně 17 mrtvých si vyžádala střelba v restauračním zařízení ve městě Wedela v Jihoafrické republice, dalších 15 lidí bylo zraněno, oznámila v neděli policie. Po pachateli se stále pátrá. Motiv střelby není znám, uvedla agentura Reuters. Wedela leží jihozápadně od Johannesburgu. Chvíli poté oznámila policie další střelbu, tentokrát v zábavním podniku. Vyžádala si nejméně 10 obětí.
Zase nula, ale zoufalství je pryč. Sám trenér Chorvatska popsal, jak ho Češi zaskočili
Česká fotbalová reprezentace vstoupila do nové éry pod trenérem Santi Deniou porážkou. První zápas se od katastrofálního vystoupení na světovém šampionátu příliš nelišil, dojem z národního týmu je ale z duelu s Chorvatskem (1:2) zcela odlišný. Ať už obrazem hry nebo energií, která z mužů v nezvykle bílých dresech vyzařovala.
Migranty nechceme. Britské obce volí zoufalý krok: referendum o odtržení
Minulý týden se pro „odtržení od Spojeného království“ v referendu rozhodla britská vesnice Piddington. Nyní se stejnou cestou vydávají i další obce. Ke kroku, kteří samotní obyvatelé označují i za zoufalé gesto, vede plán britské vlády do blízkosti obcí nastěhovat stovky žadatelů o azyl. Podle Londýna je totiž potřeba, aby migrační zátěž nesla celá země, nejen chudé části měst.
Systém hrubě selhal. S Babišem jsem jednal, sliby se nedodržely, říká policejní rebel
Systém je prakticky v rozkladu. Stát selhává v zajišťování bezpečnosti občanů. Současná ani bývalá vláda nesplnila své sliby, nešetří kritikou bývalý policejní velitel Martin Červenka. Ten v pořadu Spotlight upozornil i na fiktivní navyšování policejních stavů a na protestní „zdravotní procházku“, kterou organizuje příští středu. „Nechceme a nebudeme mlčet. Pokud to nepomůže, přitvrdíme,“ vzkázal.
ŽIVĚ Rusko od poloviny června útočí na sklady, udeřili už na stovku v Kyjevské oblasti
Rusko od poloviny června zintenzivnilo své údery na sklady v Kyjevské oblasti, tedy v ukrajinském hlavním městě a jeho okolí. Uvedla to v neděli agentura AFP na základě dat nevládní organizace Acled. Počet těchto úderů je nejvyšší od začátku války. Cílem se staly supermarkety, hypermarkety či sklady pohonných hmot.