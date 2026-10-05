Jedli jen maso, vejce a máslo. Zhubli, pak ale vědci narazili na problém, který není vidět hned

Maso, vejce, ryby, máslo a sýr. Žádné ovoce, zelenina, luštěniny ani celozrnné potraviny. Čistě masitá dieta získala na sociálních sítích pověst radikální cesty k hubnutí a lepšímu metabolismu. Její zastánci tvrdí, že člověk rostlinnou stravu vlastně vůbec nepotřebuje. První výsledky mohou vypadat přesvědčivě. Otázky ale začínají tam, kde končí krátkodobý efekt.
Čistě masitá neboli výhradně živočišná dieta posouvá princip nízkosacharidového stravování ještě dál než běžná ketogenní dieta. Jídelníček tvoří maso, ryby, vejce, živočišné tuky a některé mléčné výrobky. Ovoce, zeleninu, obiloviny, luštěniny, ořechy i semena člověk vynechá.
Zastánci často tvrdí, že rostliny obsahují látky, které lidskému organismu škodí, a odkazují také na představu, podle níž naši předkové žili hlavně z masa a ryb. Nutriční vědkyně Wendy Hallová z londýnské King’s College ale upozorňuje, že takový argument lidskou evoluci výrazně zjednodušuje.
„Vyvinuli jsme se jako velmi vynalézaví a přizpůsobiví všežravci. Anatomie našich zubů, střev i další znaky potvrzují, že jsme druh, který dokáže využívat živočišné i rostlinné zdroje v závislosti na prostředí,“ vysvětluje Hallová. Anatomie zubů, střev i další znaky podle ní ukazují na druh, který dokáže využívat živočišné i rostlinné zdroje podle prostředí.
To samozřejmě nevylučuje, že maso, ryby nebo vejce nemají vysokou výživovou hodnotu. Maso dodává kvalitní bílkoviny, železo, zinek, selen a vitamin B12, ryby přidávají omega-3 mastné kyseliny, vitamin D a jód a mléčné výrobky například vápník. Vyšší příjem bílkovin navíc podporuje pocit sytosti.
Tady věda pokulhává
Jenže u výhradně masité stravy zatím stojí věda na velmi tenkých základech. Přehled publikovaný v roce 2026 v časopise Nutrients zahrnul devět studií provedených přímo na lidech. Některé popsaly úbytek hmotnosti, vyšší sytost nebo příznivý posun vybraných metabolických ukazatelů. Autoři však upozorňují na malé skupiny testovaných osob, omezený čas pozorování a často chybějící kontrolní mechanismy. Současná data proto neumožňují spolehlivě posoudit dlouhodobé účinky.
Hlavní problém přitom neleží jen v tom, co člověk jí, ale také v tom, co úplně vynechá.
„Vyřazení ovoce, zeleniny, ořechů, semen a celozrnných potravin znamená nulový příjem vlákniny,“ upozorňuje Hallová.
Právě u vlákniny už podle ní existují výrazně silnější data. Britská veřejná zdravotní služba NHS doporučuje dospělým zhruba 30 gramů denně a spojuje dostatečný příjem vlákniny s lepším trávením a prevencí zácpy. Dlouhodobě patří strava bohatá na vlákninu také mezi vzorce, které odborné společnosti spojují s nižším rizikem kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky 2. typu a kolorektálního karcinomu.
Výhradně živočišný jídelníček může zároveň obsahovat vysoké množství nasycených tuků. Americká kardiologická asociace ve svých aktuálních doporučeních dál radí upřednostňovat nenasycené tuky před nasycenými a stavět zdravý jídelníček na zelenině, ovoci, celozrnných potravinách a vhodných zdrojích bílkovin. Vyšší příjem nasycených tuků může zvyšovat LDL cholesterol, který souvisí s rizikem aterosklerózy.
Další otázku představuje množství červeného a zpracovaného masa. Světová zdravotnická organizace letos znovu připomněla, že zpracované maso prokazatelně zvyšuje riziko kolorektálního karcinomu.
U červeného masa existují omezenější důkazy a WHO ho řadí mezi pravděpodobně karcinogenní. Zároveň zdůrazňuje, že samotné maso může být součástí zdravého jídelníčku. Rozhoduje však množství, typ masa i celková skladba stravy.
Přehled z roku 2026 navíc upozornil na možné nedostatky vitaminů C a D, vápníku, hořčíku, jódu a vlákniny a v některých studiích také na zvýšení LDL a celkového cholesterolu. Autoři proto dlouhodobé dodržování čistě masité diety zatím nedoporučují.
Krátkodobě tedy může člověk na takové stravě zhubnout a subjektivně se cítit lépe. Z toho však zatím neplyne, že výhradně živočišný jídelníček prospívá zdraví dlouhodobě. Největší otazník totiž neleží v samotném mase, ale v celých skupinách potravin, které z talíře zmizí.
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Zdroj: Nutrients, National Health Service: England, American Heart Association, BBC Science Focus, WHO
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