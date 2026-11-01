Jedli dýni každý den. Tělu může prospívat, ale při velkém množství přichází zvláštní efekt

Dýňová polévka, pečená dýně nebo pyré do ranní kaše. Na podzim se tato nenápadná potravina dostává na talíř častěji než kdy jindy. Co se ale stane, když ji budete jíst každý den? Nutriční odborníci upozorňují na účinky, které se netýkají jen trávení či zraku. Při opravdu vysoké konzumaci může dýně dokonce změnit vzhled pokožky. Rozhodující je množství, úprava i to, s čím ji sníte.
Podzim bez dýně si lze představit asi stejně snadno jako Vánoce bez cukroví. Zatímco některým lidem slouží hlavně jako dekorace před domem, jiní ji pravidelně přidávají do polévek, omáček, kaší nebo pečených pokrmů. A právě ti mohou svému tělu prokazovat větší službu, než tuší. Dýně totiž nabízí překvapivě pestrou kombinaci živin. Její pravidelná konzumace ale přináší i několik zajímavostí, o kterých se příliš nemluví.
„Dýně jsou bohaté na vlákninu, vitaminy A, C a E, minerální látky a antioxidanty,“ vysvětluje americká nutriční specialistka Melanie Marcusová. Právě kombinace těchto látek podle ní dělá z dýně hodnotnou součást jídelníčku.
Nápovědu přitom nabízí už její výrazná oranžová barva. Tu způsobují karotenoidy, zejména betakaroten, který si lidské tělo dokáže podle potřeby přeměňovat na vitamin A.
„Vitamin A hraje důležitou roli pro náš zrak, imunitní systém, ale také při udržování zdravých tkání, například kůže,“ dodává dietolog Alexander LeRitz ze společnosti JM Nutrition.
Bez vlákniny ani krok
Dýně navíc obsahuje lutein a zeaxantin, další rostlinná barviva, která se hromadí v sítnici a pomáhají chránit oči před oxidačním stresem. Podle odborníků jde o látky důležité pro zdraví zraku. Jejich přítomnost v potravě však sama o sobě neznamená, že dýně dokáže předcházet očním onemocněním.
Další předností je vláknina. Jeden šálek neslazeného konzervovaného dýňového pyré může obsahovat přibližně sedm gramů, záleží však na konkrétním výrobku a způsobu zpracování.
Vláknina podporuje pravidelné vyprazdňování, přispívá k pocitu sytosti a pomáhá udržovat příznivé hladiny cholesterolu i krevního cukru v rámci vyvážené stravy.
Dýně obsahuje také draslík a hořčík. Ty se podílejí mimo jiné na správné činnosti svalů, nervů a regulaci krevního tlaku. „Výzkumy opakovaně ukazují, že jídelníček bohatý na ovoce a zeleninu obsahující draslík může podporovat zdravý krevní tlak, zejména při současném omezení sodíku,“ upozorňuje Dubost.
Kolik dýně je moc
„Pokud člověk jí denně přiměřenou porci dýně, pravděpodobně mu to nijak neuškodí. Naopak může těžit z živin, které poskytuje,“ říká LeRitz. Ani zdravá potravina ale neznamená, že čím větší množství sníme, tím lépe. U dýně se totiž může projevit jeden poměrně neobvyklý účinek.
„Zajímavým důsledkem dlouhodobé konzumace opravdu velkého množství potravin bohatých na karotenoidy je stav zvaný karotenemie,“ popisuje Dubost. „Karotenoidy se hromadí v pokožce a někdy způsobují její žlutooranžové zbarvení, zejména na dlaních a chodidlech.“
Ačkoliv změna barvy kůže může člověka vyděsit, karotenemie způsobená stravou bývá neškodná. Jakmile příjem karotenoidů klesne, zbarvení postupně mizí. Při běžných porcích dýně je takový stav nepravděpodobný. Riziko roste především při dlouhodobé nadměrné konzumaci, zvlášť pokud člověk zároveň jí velké množství mrkve, batátů nebo pije mrkvovou šťávu.
Podstatně běžnější komplikaci může způsobit vláknina. Lidé, kteří jí mají obvykle nedostatek a najednou její příjem výrazně zvýší, mohou pociťovat nadýmání nebo zvýšenou plynatost.
„Jedinci, kteří náhle zvýší příjem vlákniny, mohou zaznamenat dočasné nadýmání či plynatost, zejména pokud na potraviny bohaté na vlákninu nejsou zvyklí,“ upozorňuje Dubost. Proto je vhodnější zvyšovat její množství postupně.
Rozhoduje také podoba dýně na talíři. Dýňový koláč, slazené latté nebo průmyslově vyráběný dezert nemusí mít stejné výživové přednosti jako pečená dýně či neslazené pyré. Často totiž obsahují značné množství přidaného cukru, nasycených tuků a energie.
Na tento rozdíl upozornila také dietoložka Beth Czerwonyová z americké Cleveland Clinic. „V tomto období je snadné podlehnout nadšení ze všeho dýňového. Mnoho výrobků s dýňovou příchutí ale prochází výrazným průmyslovým zpracováním a obsahuje spoustu přidaného cukru, například latté nebo snídaňové cereálie.“
Samotná dýně přitom nabízí mnoho možností. Hodí se do polévek, omáček, ovesné kaše i smoothie. LeRitz navíc doporučuje kombinovat ji s menším množstvím tuku, například olivovým olejem, protože tělo díky němu dokáže lépe vstřebávat karotenoidy. Zapomínat bychom neměli ani na semínka. Obsahují nenasycené tuky, bílkoviny a hořčík.
Dýně tedy nemusí zůstat pouhou podzimní záležitostí. Přiměřená porce může jídelníček obohatit i každý den. Odborníci se však shodují, že největší přínos nepřináší žádná jediná zázračná potravina, ale pestrá strava. A dýně v ní rozhodně může mít své místo.
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Zdroj: U.S. Department of Agriculture, National Institutes of Health – Vitamin A and Carotenoids , NCBI Bookshelf – Carotenemia, Real Simple
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