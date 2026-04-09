Zakousnuté klíště je pro mnoho lidí běžnou součástí pobytu v přírodě. Méně známé už ale je, že snaha „udusit“ ho olejem či mýdlem může riziko nákazy naopak zvýšit. Odborníci proto upozorňují, že správný postup je jiný – a zásadní roli hraje především rychlost a šetrnost při odstranění.
S příchodem teplejších měsíců se klíšťata vracejí do hry. Spolu s nimi každoročně přichází i řada zažitých, ale často nevhodných rad. Jednou z nejrozšířenějších je aplikace oleje, masti nebo mýdla na přisáté klíště. Podle odborníků však právě tento postup patří mezi ty nejrizikovější.
„Lidé se často snaží klíště udusit, což je jedna z nejčastějších chyb. Klíště může být podrážděné a začne vyvrhovat obsah svého trávicího traktu zpět do rány. Spolu s ním se do těla mohou dostat i původci závažných onemocnění,“ vysvětluje farmaceutka Zdenka Morvai. Právě tímto mechanismem se mohou přenášet například klíšťová encefalitida nebo lymská borelióza.
Správný postup je podle ní opačný. Klíště je nejprve potřeba znehybnit, ideálně pomocí speciálního zmrazovacího spreje, který ho rychle ochladí a sníží riziko uvolnění infekčního obsahu. Následně je možné klíště opatrně odstranit pinzetou nebo háčkem, bez kroucení a zbytečného tlaku. Po vyjmutí je důležité ranku vydezinfikovat a několik dní sledovat.
Důležitým faktorem je i čas. „U lymské boreliózy se riziko nákazy zvyšuje už po 24 až 36 hodinách od přisátí. Čím dříve klíště správně odstraníte, tím lépe,“ upozorňuje Morvai. Pravidelná kontrola těla po návratu z přírody by proto měla být samozřejmostí, a to zejména v místech, kde se klíšťata zachytávají nejčastěji – v podpaží, tříslech, podkolenních jamkách nebo za ušima.
Po odstranění je potřeba myslet i na bezpečnou likvidaci. Klíště je podle odborníků nejlepší zabalit do papíru a spláchnout do toalety nebo uzavřít do nádoby s lihem. Rozhodně se nedoporučuje ho rozmačkávat nebo pálit.
Zásadní roli ale hraje prevence. Ochranu představuje především očkování proti klíšťové encefalitidě, dále používání repelentů nebo důkladná kontrola pokožky po pobytu venku. Právě kombinace těchto opatření může výrazně snížit riziko nákazy i nepříjemných komplikací.
VIDEO: „Doktore, poraďte!“ Šéf praktiků Petr Šonka názorně ukáže, jak správně odstranit klíště
Zdroj: Lékárna.cz, autorský text
Český průmysl se rozjíždí pomalu, meziročně zpomaluje a zaměstnanců ubývá
Průmyslová výroba v Česku třetí měsíc za sebou zpomalila meziroční růst. V únoru se zvýšila o 1,3 procenta po lednovém revidovaném nárůstu o 2,7 procenta. Únorový výsledek podpořil kovozpracující či automobilový průmysl. Proti lednu se průmyslová produkce zvýšila také o 1,3 procenta, hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 1,6 procenta, uvedl ve čtvrtek Český statistický úřad (ČSÚ).
Chytré hodinky pacientům zdarma. Nový šéf VZP totálně převrací systém úhrad
Žádné čekání na razítka a nekonečné papírování. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce urychlit vstup nových technologií do léčení. Některé pomůcky bude lidem proplácet i přesto, že ještě neprošly standardním řízením ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Jejich účinnost si chce VZP ověřovat sama, mezitím jim stanoví jen dočasnou úhradu. Začít chce s pomůckami pro pacienty se srdečním selháním.
ŽIVĚ Ukrajina a Rusko informují o mrtvých a raněných po nočních útocích
Jednu oběť na životě a šest raněných si vyžádaly ruské útoky na jihovýchodě Ukrajiny za uplynulou noc, uvedly ve čtvrtek místní úřady. Ruské drony opět zaútočily na kritickou infrastrukturu v Oděské oblasti na jihu země. O jednom mrtvém a jedné zraněné při útocích ukrajinských dronů informují i Rusové.
„To se mi vůbec nelíbí.“ Babiš vyzval Orlen a MOL ke zlevnění, prý nepochopitelně zdražovaly
Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval ve čtvrtek společnosti Orlen a MOL k výraznému zlevnění cen pohonných hmot, největší tuzemští distributoři podle něj navzdory zlevnění ropy na trhu zvýšily velkoobchodní ceny paliv o dvě koruny. Během čtvrtka proto očekává, že ceny paliv půjdou na čerpacích stanicích dramaticky dolů. Babiš to uvedl ve videu na sociální síti X.
Hrnky a kalendář s nacistickou tematikou soud uznal za pouhý přestupek
Odvolací soud zrušil tříletý podmíněný trest, který dostal ředitel nakladatelství Naše vojsko Emerich Drtina za prodej hrnků, triček či obrazů s nacistickou tematikou. Kauzu postoupil městskému úřadu k přestupkovému řízení. Na dotaz ČTK to ve čtvrtek uvedla mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 5 Marika Zahradníčková.