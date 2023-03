Přátelství, které obletělo svět. Nerozlučná dvojka spolu cestuje i jí

Bývalý americký prezident Donald Trump v sobotu přišel s tvrzením, že v úterý by mohl být zatčen. Nasvědčují tomu podle něj informace unikající z prokuratury na Manhattanu, která exprezidenta vyšetřuje pro podezření z finanční trestné činnosti. Trump ve vyjádření na své sociální síti Truth Social vyzval své stoupence, aby vyšli do ulic. Státní zastupitelství se k věci odmítlo vyjádřit, napsala agentura Reuters.

Trumpovo tvrzení přišlo poté, co se v médiích objevila informace, že manhattanský státní zástupce Alvin Bragg konzultuje s úřady v New Yorku možné bezpečnostní aspekty scénáře, podle něhož by došlo k obžalobě Trumpa. List The New York Times předtím informoval, že exprezident by brzy mohl čelit obžalobě v případě údajných plateb za mlčenlivost dvou žen v období vrcholící kampaně před prezidentskou volbou roku 2016.

Trump nespecifikoval, v jaké souvislosti zatčení očekává, rovněž neuvedl, zda pouze spekuloval na základě informací v médiích, nebo zda má pro svou předpověď i jiný zdroj. Hovořil pouze o "nelegálních únicích" informací z manhattanské prokuratury, kterou znovu označil za zkorumpovanou.

"Protestujte, vezměte si zpět naši zemi!" dodal na závěr svého příspěvku, v němž někteří američtí novináři viděli ozvěny rétoriky, která předcházela násilnostem v sídle Kongresu 6. ledna 2021.