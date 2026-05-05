„Je to něco mimořádného.“ Bohdalová dostala k narozeninám vlastní edici poštovních známek

Herečka Jiřina Bohdalová se u příležitosti svých nedávných 95. narozenin dostala na známky České pošty. Aršík obsahuje pět různých motivů, které připomínají klíčová období jejího života a kariéry. Edice je určena nejen pro běžné poštovní využití, ale také pro sběratele.
„Nebudu nic zastírat, je to pro mě něco mimořádného a obrovská pocta. Strašně si toho vážím a známky, které znázorňují průřez celým mým životem, se mi fantasticky líbí,“ uvedla Bohdalová.
O aršík s nominální hodnotou 775 korun, z nichž každý list obsahuje 25 známek v hodnotě B, tedy pro běžné psaní po České republice, je velký zájem. „Známka B byla vydána v limitovaném nákladu 500 kusů a byla vyprodána během čtyřiadvaceti hodin. Aktuálně jsme zahájili prodej dotisku známek označení A a během prvních hodin se jich prodalo již 60 procent. Je zřejmé, že i tato edice bude velmi brzy vyprodána,“ uvedla pro ČTK Jitka Větrovská ze společnosti VDN Promo, která se na vydání známek podílela.
Hvězda českých filmů a pohádek Bohdalová se dostala i na bankovku. Ke svým 90. narozeninám před pěti lety svolila k vydání suvenýrové bankovky. Platidlo s fialovým vodotiskem vyšlo v omezeném nákladu 5000 kusů a k prodeji bylo pouze na pražském veletrhu Sběratel PVA Expo. Jedna bankovka hereččiny příznivce stála 80 korun, její cena se poté na aukcích mnohonásobně zvýšila.
Jiřina Bohdalová patří dlouhodobě k nejoblíbenějším českým herečkám a její filmová kariéra již trvá úctyhodných téměř 90 let. Před kamerou stála poprvé v šesti letech v roce 1937 v grotesce Pižla a Žižla na cestách. Na DAMU ji vzali až napotřetí, studium herectví ale musela přerušit kvůli zatčení svého otce za protistátní činnost. DAMU v roce 1957 dostudovala přesto, že se musela starat o dceru, maminku i mladší sestru. Její otec ve vězení strávil sedm let a v roce 2016 obdržel in memoriam osvědčení o účasti na protikomunistickém odboji.
Po škole začínala Bohdalová u Jana Wericha v Divadle ABC. Od roku 1967 zakotvila na Vinohradech. Od roku 2005 působila v Divadle Na Jezerce.
Před filmovou kamerou zářila od 60. let nejen jako Dáma na kolejích, ale i ve snímcích Ženy v ofsajdu, Čtyři vraždy stačí, drahoušku či v rozverné komedii Světáci režiséra Zdeňka Podskalského. Její životní rolí je zřejmě part v kdysi trezorovém snímku Karla Kachyni Ucho (1970).
Úspěch ji provází i v porevolučním období – za roli oligofreničky Fany ve stejnojmenném snímku z roku 1995 si odnesla Českého lva. Dalšího má za hlavní roli v pohádce Nesmrtelná teta z roku 1993. V roce 2011 převzala cenu Thálie za celoživotní dílo. Před dvěma lety se představila v hlavní roli ve filmu Svatá režiséra Jiřího Stracha.
Video: Primadona, pekelnice i moudrá babička. Sledujte, kde všude Jiřina Bohdalová zazářila
Kontroverzní záchrana, která nepomohla. Velryba Timmy zřejmě uhynula
Velryba, kterou tým dobrovolníků minulý týden vyprostil z mělčiny v Baltském moři a pak vypustil v Severním moři, nejspíš uhynula. V úterý to uvedli odborníci z Německého mořského muzea ve Stralsundu. Podle nich nejsou od sobotního rána k dispozici žádné ověřené údaje o výskytu keporkaka, kterého německá médi a překřtila na Timmyho. Jeho boj o život sledoval s Němci celý svět.
ŽIVĚ Příměří platí, útoky na lodě ale nezůstanou bez reakce, řekl šéf Pentagonu
Příměří mezi USA a Íránem přetrvává a americká ochrana obchodních lodí v Hormuzském průlivu je samostatná a dočasná operace, uvedl dnes americký ministr obrany Pete Hegseth. Podle agentury Reuters očekává, že v budoucnu za ochranu klíčové vodní cesty převezme zodpovědnost zbytek světa. Podle šéfa sboru náčelníků štábů Dana Cainea íránské útoky na lodě zatím nenutí USA obnovit vojenské operace.
V korupční kauze jsou namočení další dva ligoví fotbalisté. Rozhodčí už se přiznal
Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila v korupční kauze další řízení, mimo jiné s obráncem Olomouce Jakubem Elbelem, útočníkem Ostravy Davidem Látalem či druholigovou Chrudimí. Informovala o tom v komuniké, jednotlivé důvody k zahájení řízení uvedla na úřední desce.
„Skvělé chvíle, jsem nadšená." Česká hvězda je zpět, hned ji čeká nejtěžší možný test
Tenistka Barbora Krejčíková se po zranění vrátila na antukovém turnaji v Římě vítězně. V 1. kole porazila dvojnásobnou grandslamovou šampionku Francouzku Elsu Jacquemotovou 6:2, 6:4.
Vlak z Přerova řídil opilý strojvedoucí. Zapomínal otvírat dveře, tak na něj zavolali policii
S téměř třemi promile alkoholu řídil podle policie strojvedoucí osobní vlak, který jel na trase mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou na Přerovsku. Na jeho nestandardní chování upozornili policii svědci, neotvíral totiž dveře cestujícím a pomalu se rozjížděl. Událost se stala v pondělí, nikdo nebyl zraněn, sdělila v úterý policejní mluvčí Miluše Zajícová.