Výměna manželek, která roky sázela na bizarní postavičky a sociální dno, našla nový dech tisíce kilometrů od českých hranic. Jak se točí jedna z nejznámějších reality show, pokud je potřeba dostat celý štáb do Afriky? A jak si tvůrci poradí s castingem na dálku? O tom pro Aktuálně.cz promluvila kreativní producentka Výměny manželek Jana Rezková.
Tereza nejspíš od Výměny manželek čekala všechno možné. Ale že se vydá až do Afriky, pravděpodobně předčilo i její nejdivočejší představy. Spolu s televizním štábem se vypravila do Botswany, kde strávila deset dní v rodině Lucie, Bokanga a jejich tří dětí.
Už v momentě, kdy s ní auto produkce zamířilo na letiště, začala tušit, že ji čeká velké dobrodružství. Jakmile se ale podívala na letenku, následoval úlek. „Asi budu potřebovat panáka, i když panáky nepiju,“ vysoukala ze sebe zaskočená mladá žena.
Produkce v cizině je složitá, říká Rezková
Cesta byla pochopitelně velmi náročná, trvala čtyřiadvacet hodin a kromě toho bylo nutné přesunout nejen samotnou Terezu, ale také štáb a techniku. Kreativní producentka show Jana Rezková potvrdila, že přípravy jsou v případě zahraniční Výměny opravdu velké a s běžnou epizodou se to nedá vůbec srovnávat.
„Při zahraničních výměnách má štáb čtyři členy. Kromě režiséra je to ještě kameraman, zvukař a asistent. To je potřeba třeba pro případy, kdy by některý z ostatních onemocněl a bylo by nutné, aby ho někdo zastoupil,“ vyjmenovala Jana Rezková. Dodala také, že veškerou techniku si vozí vlastní, protože spoléhat se na místní půjčovny by se nemuselo vyplatit.
Raději než drama chtějí diváci pozitivní příběhy
Složitější je to celé ale ještě před tím, než se vůbec může začít natáčet. „V Česku za rodinami jezdíme na obhlídky, ale v tomto případě to úplně není možné, a tak většinou první rozhovory probíhají přes videohovor,“ vysvětlila Jana Rezková s tím, že se zkrátka musí spoléhat na to, že vše, co jim zájemci o účast v pořadu řeknou, je také pravda a po příjezdu nepřijde nepříjemné překvapení.
Nutné je podotknout, že v případě Terezy vše proběhlo hladce a nic nekomfortního ji ani filmaře nepotkalo. Úsilí, které celý štáb do takto náročného natáčení vložil, se navíc vyplatilo, protože divácké ohlasy byly velmi pozitivní. „Nejlepší díl. Super lidé. A závidím paní neskutečný zážitek, jet do Afriky, do Botswany a ještě zažít jejich svatbu i s rituály. Paráda, to se jen tak někomu nepoštěstí,“ napsala například jedna z diskutujících.
Další diváci zase ocenili, že po mnoha epizodách, které obsahují konflikty, složité rodinné vztahy a řadu smutných témat, se mohli konečně podívat na opravdu pozitivní lidský příběh. V minulosti přitom právě ty nejvíce šokující epizody Výměny vyvolávaly nejvíce nadšení. Zdá se ale, že nyní společnost více touží po něčem, co zahřeje u srdce – jako třeba pěkné povídání o životě v Africe.
Po příjezdu rovnou ke švadleně
Pozitivních emocí jistě africká epizoda vyvolala dostatek. Ihned po příjezdu si totiž Tereza a univerzitní profesor Bokang, který se stal jejím náhradním manželem, padli do oka. Hned na počátku mladou ženu muž trochu překvapil, když jí oznámil, že se s ním zúčastní svatby jeho sestřenice, a tudíž bude potřebovat nové šaty.
Sotva se v novém domově rozkoukala, už vyrazili do krejčovské dílny, kde místní švadleny vzali nejen Tereze, ale celé rodině míry na slavnostní outfity. „Zítra jdeme koupit látky a ve středu si půjdeme zkusit naše šaty,“ oznámil bezprostřední Bokang poté.
Plánovanou veselku, na které nechyběli vřelí lidé, přátelská atmosféra i řada afrických tradic, si poté účastnice reality show velice užila. „Když jsem se hlásila do Výměny manželek, tak mě ani ve snu nenapadlo, co tady zažiju. Je to masakr,“ hlásila nadšeně.
Cílová destinace je překvapení do poslední chvíle
Někteří diváci se ale nad jejími slovy pozastavili a začali přemýšlet, nakolik je cesta do ciziny pro účastnice show skutečně překvapením. Předpokládají totiž, že zvlášť do exotičtějších destinací může být nutné předem absolvovat například speciální očkování, což by prakticky vylučovalo, aby žena nevěděla, kam ji štáb odveze.
„Na tohle se nás pochopitelně ptá mnoho lidí, kteří si myslí, že náhradní manželka musí alespoň něco tušit předem. I právě z důvodu očkování. Ale ve skutečnosti to tak není. Zrovna Botswana, kde jsme nedávno natáčeli, je totiž jednou z mála afrických zemí, kde není pro vstup nutné žádné cestovní očkování a pochopitelně jsme to předem zjišťovali,“ uvedla Jana Rezková.
„A co se týká cestovního pasu, my se na něj ptáme již v úvodním dotazníku a je lepší, aby ho případní účastníci pro všechny případy měli. Navíc je to trochu zmate, takže mohou mít dojem, že pojedou do ciziny, i když ve skutečnosti jedou do nedalekého města. Zkrátka to pro ně opravdu je překvapení,“ uzavřela s úsměvem.
Zdroj: TV Nova
Mohlo by vás zajímat:
"Nechci už nikoho vidět umírat." Ostrého velitele střídá v Minneapolisu nový emisar
Úkolem zmocněnce amerického prezidenta Donalda Trumpa pro ochranu hranic Toma Homana je obnovit právo a pořádek v Minneapolisu a pracovat na odstranění hrozeb z komunity.
ŽIVĚFatální odklon! Zákon o státních úřednících vyvolal hádky poslanců s vládou
Slovní půtky představitelů opozice a vládního tábora dnes provázely první hodiny úvodního projednávání návrhu zákona o státních úřednících, který má nahradit služební zákon.
ŽIVĚMísto L-159 bychom mohli Ukrajině nabídnout alternativu, vzkázal šéf Aero Vodochody
Pokud by Ukrajina projevila zájem o letouny L-39 Skyfox, bylo by možné dodat první kusy na začátku příštího roku, odpověděl dnes na dotaz ČTK prezident výrobce letadel Aero Vodochody Viktor Sotona. Univerzální skyfoxy by mohla Ukrajina využít namísto diskutovaných čtyř letounů L-159 české armády,.
Pustí nám sem Macinka ruské špiony? Realita je složitější
V zemích EU včetně Česka začala platit nová pravidla, která mají ztížit ruským špionům s diplomatickým krytím vstup do země. Aktuálně.cz popisuje, jak to bude v praxi fungovat.