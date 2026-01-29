Přeskočit na obsah
Benative
29. 1. Zdislava
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

„Je to masakr,“ hlásila nadšeně Tereza. Jak Výměna manželek našla lék v Botswaně

Alžběta Staňková

Výměna manželek, která roky sázela na bizarní postavičky a sociální dno, našla nový dech tisíce kilometrů od českých hranic. Jak se točí jedna z nejznámějších reality show, pokud je potřeba dostat celý štáb do Afriky? A jak si tvůrci poradí s castingem na dálku? O tom pro Aktuálně.cz promluvila kreativní producentka Výměny manželek Jana Rezková.

Účastnice Tereza se v rámci Výměny manželek vydala do africké Botswany.
Účastnice Tereza se v rámci Výměny manželek vydala do africké Botswany.Foto: TV Nova, se souhlasem
Reklama

Tereza nejspíš od Výměny manželek čekala všechno možné. Ale že se vydá až do Afriky, pravděpodobně předčilo i její nejdivočejší představy. Spolu s televizním štábem se vypravila do Botswany, kde strávila deset dní v rodině Lucie, Bokanga a jejich tří dětí. 

Už v momentě, kdy s ní auto produkce zamířilo na letiště, začala tušit, že ji čeká velké dobrodružství. Jakmile se ale podívala na letenku, následoval úlek. „Asi budu potřebovat panáka, i když panáky nepiju,“ vysoukala ze sebe zaskočená mladá žena. 

Produkce v cizině je složitá, říká Rezková

Cesta byla pochopitelně velmi náročná, trvala čtyřiadvacet hodin a kromě toho bylo nutné přesunout nejen samotnou Terezu, ale také štáb a techniku. Kreativní producentka show Jana Rezková potvrdila, že přípravy jsou v případě zahraniční Výměny opravdu velké a s běžnou epizodou se to nedá vůbec srovnávat.

„Při zahraničních výměnách má štáb čtyři členy. Kromě režiséra je to ještě kameraman, zvukař a asistent. To je potřeba třeba pro případy, kdy by některý z ostatních onemocněl a bylo by nutné, aby ho někdo zastoupil,“ vyjmenovala Jana Rezková. Dodala také, že veškerou techniku si vozí vlastní, protože spoléhat se na místní půjčovny by se nemuselo vyplatit.

Reklama
Reklama

Raději než drama chtějí diváci pozitivní příběhy

Složitější je to celé ale ještě před tím, než se vůbec může začít natáčet. „V Česku za rodinami jezdíme na obhlídky, ale v tomto případě to úplně není možné, a tak většinou první rozhovory probíhají přes videohovor,“ vysvětlila Jana Rezková s tím, že se zkrátka musí spoléhat na to, že vše, co jim zájemci o účast v pořadu řeknou, je také pravda a po příjezdu nepřijde nepříjemné překvapení. 

Nutné je podotknout, že v případě Terezy vše proběhlo hladce a nic nekomfortního ji ani filmaře nepotkalo. Úsilí, které celý štáb do takto náročného natáčení vložil, se navíc vyplatilo, protože divácké ohlasy byly velmi pozitivní. „Nejlepší díl. Super lidé. A závidím paní neskutečný zážitek, jet do Afriky, do Botswany a ještě zažít jejich svatbu i s rituály. Paráda, to se jen tak někomu nepoštěstí,“ napsala například jedna z diskutujících. 

Další diváci zase ocenili, že po mnoha epizodách, které obsahují konflikty, složité rodinné vztahy a řadu smutných témat, se mohli konečně podívat na opravdu pozitivní lidský příběh. V minulosti přitom právě ty nejvíce šokující epizody Výměny vyvolávaly nejvíce nadšení. Zdá se ale, že nyní společnost více touží po něčem, co zahřeje u srdce – jako třeba pěkné povídání o životě v Africe.

Že stráví deset dní v Africe, Tereza předem vůbec netušila.
Že stráví deset dní v Africe, Tereza předem vůbec netušila.Foto: TV Nova

Po příjezdu rovnou ke švadleně

Pozitivních emocí jistě africká epizoda vyvolala dostatek. Ihned po příjezdu si totiž Tereza a univerzitní profesor Bokang, který se stal jejím náhradním manželem, padli do oka. Hned na počátku mladou ženu muž trochu překvapil, když jí oznámil, že se s ním zúčastní svatby jeho sestřenice, a tudíž bude potřebovat nové šaty.

Reklama
Reklama

Sotva se v novém domově rozkoukala, už vyrazili do krejčovské dílny, kde místní švadleny vzali nejen Tereze, ale celé rodině míry na slavnostní outfity. „Zítra jdeme koupit látky a ve středu si půjdeme zkusit naše šaty,“ oznámil bezprostřední Bokang poté. 

Související

Plánovanou veselku, na které nechyběli vřelí lidé, přátelská atmosféra i řada afrických tradic, si poté účastnice reality show velice užila. „Když jsem se hlásila do Výměny manželek, tak mě ani ve snu nenapadlo, co tady zažiju. Je to masakr,“ hlásila nadšeně.

Cílová destinace je překvapení do poslední chvíle

Někteří diváci se ale nad jejími slovy pozastavili a začali přemýšlet, nakolik je cesta do ciziny pro účastnice show skutečně překvapením. Předpokládají totiž, že zvlášť do exotičtějších destinací může být nutné předem absolvovat například speciální očkování, což by prakticky vylučovalo, aby žena nevěděla, kam ji štáb odveze. 

„Na tohle se nás pochopitelně ptá mnoho lidí, kteří si myslí, že náhradní manželka musí alespoň něco tušit předem. I právě z důvodu očkování. Ale ve skutečnosti to tak není. Zrovna Botswana, kde jsme nedávno natáčeli, je totiž jednou z mála afrických zemí, kde není pro vstup nutné žádné cestovní očkování a pochopitelně jsme to předem zjišťovali,“ uvedla Jana Rezková. 

Reklama
Reklama

„A co se týká cestovního pasu, my se na něj ptáme již v úvodním dotazníku a je lepší, aby ho případní účastníci pro všechny případy měli. Navíc je to trochu zmate, takže mohou mít dojem, že pojedou do ciziny, i když ve skutečnosti jedou do nedalekého města. Zkrátka to pro ně opravdu je překvapení,“ uzavřela s úsměvem.

Zdroj: TV Nova

Mohlo by vás zajímat:

Video: Aktuálně.cz


Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama