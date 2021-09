Je potřeba finanční injekce?

Jistě se mnou budete souhlasit v tom, že se nedá podnikat takzvaně na koleně, tedy že se nedá věnovat podnikatelským aktivitám bez náležitého zařízení a vybavení. Než se nějaká firma rozjede, musí se pro ni pořídit dejme tomu nějaká vhodná nemovitost, musí se nakoupit stroje, přístroje, nástroje a další vybavení, musí se dejme tomu sehnat materiál, najmout zaměstnanci, zaplatit za to či ono…

Rozjezd soukromého podnikání tedy nejednou určitě není lacinou záležitostí.

Ovšem ani tím, že je zafinancována tato úvodní fáze, to ještě nekončí, pořád ještě nelze počítat s tím, že teď už to bude jenom a pouze vynášet. Protože se musí do podnikání vkládat peníze i v jeho průběhu, kdy bývá nezbytná modernizace, rozšiřování výroby, ale třeba i placení toho, co se nepovedlo, náhrada vzniklých škod a podobně.

Někdy navrch nezaplatí odběratelé, někdy začne podnikatele ždímat stát, někdy vzniknou neúměrně velké požadavky na straně různých obchodních partnerů, a pak se to musí pochopitelně zaplatit ze svého. A pokud ne ze svého, pak alespoň z nějaké půjčky.

Půjčky jsou tedy pro podnikatele nejednou vysloveně nezbytné. Jsou často tím jediným způsobem, jak si přijít k penězům, když se vlastních finančních prostředků nedostává. A taková podnikatelská hypotéka může nejednou udělat s podnikáním učiněné divy, ba může být i tím jediným, co ještě spasí firmu před krachem.

Pochopitelně se ale ani zde, u nebankovní společnosti, nepůjčuje jenom tak, takzvaně na čestné slovo. Zdejší půjčky se musí stejně jako kterékoliv jiné nabídky splácet, a proto jsou třeba i záruky, že tak bude dlužník činit. A tak se poskytuje podobná podnikatelská hypotéka na pozemek nebo nějakou jinou nemovitost, jež se tu dá coby garance do zástavy. A kdo se takto za splácení zaručí, uspěje. Dostane peníze, které pro svou firmu potřebuje, a vše může běžet zdárně dál.