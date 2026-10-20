Dvacetiletý Noah Herniman studuje herectví, pomáhá nemocným dětem a sní o roli v seriálu Doctor Who. Zároveň žije s neoperovatelným nádorem na mozkovém kmeni. Když britští poslanci v září odmítli návrh zákona o asistovaném umírání, přišel podle něj o možnost, kterou chce mít pro případ zhoršení zdravotního stavu. Jeho matka Shelley, která dříve jeho přání odmítala, dnes stojí při něm.
Smrt ho děsí. Zároveň se bojí toho, co by mu nemoc mohla vzít, pokud nádor začne znovu růst. Noah Herniman se už jako teenager dozvěděl, že má neoperovatelný nádor na mozkovém kmeni. Jeho další vývoj nedokážou lékaři předpovědět a mladík ví, že by mu nemoc mohla postupně vzít schopnost samostatně žít.
„V žádném případě nehodlám podstupovat pomalou nebo bolestivou smrt,“ řekl 12. října britskému serveru CornwallLive. „Až přijde můj čas, chci zemřít podle vlastních podmínek a důstojně.“ Zamítnutí návrhu zákona o asistovaném umírání ho rozčílilo. „Jsem opravdu naštvaný, že nemám možnost o svém vlastním životě rozhodnout,“ řekl. Nežádá přitom o možnost zemřít hned. Chce mít možnost volby pro případ, že se jeho stav jednou zásadně zhorší.
Chemoterapie mu vzala kus dospívání
Noah pochází z velšského města Chepstow, nyní žije v cornwallském Falmouthu, kde studuje herectví. Nádor na mozkovém kmeni mu lékaři diagnostikovali v červenci 2021, když mu bylo patnáct let. Vyšetření magnetickou rezonancí přineslo zprávu, na kterou nebyl připravený. Zeptal se lékařů, zda mohou nádor operovat. Odpověděli, že ne. Když se zeptal, zda zemře, řekli mu, že s největší pravděpodobností ano.
Jeho matka Shelley Hernimanová si dodnes pamatuje chvíle, kdy se bála, že se synem už nepřijde domů z nemocnice. Viděla ho trpět bolestí a slyšela jeho křik. Podle ní chemoterapie zatížila také jeho játra a ledviny. „Přivedla jsem ho na svět a nechci ho z něj zase odvést. Ale rozhodně nechci, aby trpěl,“ řekla BBC.
Léčba Noahovi ukázala, co všechno může těžká nemoc člověku vzít. Současně ho ale nepřipravila o chuť plánovat budoucnost. Stále studuje a chtěl by se jednou prosadit před kamerou. Největším snem je role v kultovním sci-fi seriálu Doctor Who. Během léčby mu poslali osobní vzkazy lidé spojení se seriálem. Jejich podpora mu pomáhala zapomenout na nemoc a myslet na to, co chce jednou dělat.
Pomáhal druhým, i když sám bojoval o zdraví
Už jako teenager se Noah zapojoval do charitativních sbírek a pomáhal lidem, kteří se ocitli v obtížné situaci. Pro dobročinné organizace získal přes 25 tisíc liber. Jednou z jeho iniciativ je Noah’s Retreat, projekt, který rozvíjí ve spolupráci s charitativní organizací Kidscancercharity. Má nabídnout zázemí rodinám s vážně nemocnými dětmi, aby mohly trávit čas spolu i mimo nemocniční prostředí a vytvářet si vzpomínky, které se nebudou pojit jen s léčbou. Jeho úsilí si všimla také britská média a získal za ně regionální i celonárodní uznání.
Noahův vlastní zdravotní stav se mezitím nevyvíjí tak, jak by si přál. Podle informací z února letošního roku zůstává nádor stabilní, rodina se však dál obává, že začne znovu růst. Musí tak počítat s různými možnostmi. Rád by se prosadil jako herec a dělal všechno, co si přeje. Zároveň ví, že pokud se nádor zvětší, může se jeho stav zhoršit a on postupně ztratí samostatnost. Právě pro takovou situaci chce mít možnost rozhodnout o tom, jak jeho život skončí.
Britští poslanci řekli ne
Noahův případ se dotýká otázky, o které Británie vede dlouholetou a mimořádně emotivní debatu. Měli by nevyléčitelně nemocní lidé dostat možnost rozhodnout o vlastním konci, pokud se obávají dlouhého a bolestivého umírání? Nebo by legalizace asistovaného umírání mohla ohrozit ty nejzranitelnější, kteří se cítí jako přítěž pro své blízké?
V Anglii a Walesu se zastánci asistovaného umírání opakovaně pokoušeli změnit zákon. Návrh Terminally Ill Adults (End of Life) Bill počítal s tím, že by za přísně stanovených podmínek mohli o pomoc požádat dospělí lidé s nevyléčitelným onemocněním, kterým podle lékařů zbývá nejvýše šest měsíců života.
Návrh vyžadoval, aby člověk o takovou možnost žádal dobrovolně, bez nátlaku a s plným vědomím důsledků. Jeho žádost by posuzovali dva lékaři a následně další kontrolní orgán. Pacient by navíc musel být schopen rozhodovat sám za sebe a konečný úkon by provedl vlastními silami. Nešlo by tedy o eutanazii, při níž smrtící látku podává jiná osoba. V případě asistovaného umírání by lékař mohl za stanovených podmínek předepsat přípravek, který by pacient užil sám.
Britští poslanci návrh 11. září 2026 definitivně odmítli. Pro další projednávání hlasovalo 270 poslanců, proti jich bylo 286.
Odpůrci varovali, že i přísně kontrolovaný systém může vystavit tlaku lidi, kteří se cítí osamělí, závislí na pomoci druhých nebo přesvědčení, že svým blízkým přidělávají starosti. Upozorňovali také na nedostupnost paliativní péče a na to, že člověk by mohl žádat o smrt i proto, že nemá dostatečnou podporu při zvládání bolesti nebo každodenního života.
Zastánci naopak zdůrazňovali právo rozhodovat o vlastním těle a možnost vyhnout se utrpení, které už pacient považuje za nesnesitelné. Podle nich by zákon neměl nikoho nutit asistované umírání využít, měl by ale dát možnost těm, kteří splňují stanovené podmínky. Další pokus o změnu zákona může přijít v budoucnu, současná právní úprava se ale nezměnila.
Nechce zemřít. Chce mít možnost volby
Noah nechce zemřít teď. Po zamítnutí návrhu zákona ale řekl, že je ochoten odjet i do Švýcarska, pokud by tak mohl rozhodnout o svém konci. Jeho slova sama o sobě neznamenají, že by splňoval podmínky pro asistované umírání v zahraničí.
Jak je na tom Česko
V Česku je jakákoliv forma dobrovolného odchodu ze života s pomocí lékaře nelegální.
Eutanazie je hodnocena jako vražda (sazba 10 až 18 let vězení), asistence při sebevraždě jako trestný čin účasti na sebevraždě (sazba až 3 roky).
Pacient smí odmítnout léčbu, která pouze uměle prodlužuje umírání – a to i předem formou dříve vysloveného přání. Standardem je tlumení bolesti a v terminální fázi paliativní sedace (uvedení do hlubokého spánku).
V průzkumech CVVM legalizaci dlouhodobě podporují zhruba dvě třetiny Čechů. Česká lékařská komora i paliatři jsou však zásadně proti z etických důvodů a obav ze zneužití.
Žádný z dosavadních poslaneckých návrhů na změnu zákona nezískal širší podporu a tuzemská legislativa zůstává beze změn.
Když Noah poprvé řekl, že by v případě zhoršení zdravotního stavu chtěl odjet za asistovaným umíráním do zahraničí, Shelley rozhovor ukončila. Představa, že by její syn mohl sám rozhodnout o ukončení života, pro ni byla nepřijatelná. Jenže roky sledovala, jak trpí, a začala chápat, proč chce mít možnost volby.
„Viděla jsem ho, když mu bylo opravdu zle,“ řekla BBC. Popsala chvíli, kdy se bála, že se syn z nemocnice už nevrátí. „Nechtěla bych, aby takhle trpěl, a už vůbec nechci, aby musel odjet do cizí země a udělat to sám,“ vysvětlila. Časopisu People pak řekla: „Doufám, že takovou možnost nikdy nevyužijeme.“
Shelley doufá, že se Noahův stav nezhorší a čeká je ještě mnoho společných let. Jeho rozhodnutí ale respektuje. Nechce, aby její strach o syna převážil nad jeho přáním.
Zdroj: cornwalllive.com, reuters.com, commonslibrary.parliament.uk, justgiving.com, gov.wales, bbc.com
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