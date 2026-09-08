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Je jim přes šedesát a postavili si šikmý dům u lesa. Vešli se do pěti milionů

Interiér je překvapivě útulný.
Výsledná architektonická forma přímo reaguje na jedinečný kontext parcely.
Severní stěna je v maximální možné míře prosklená.
V interiéru je promyšlený úložný systém.
Dům je pro pár zařízený maximálně prakticky.
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Interiér je překvapivě útulný. |
Foto: Alex Shoots Buildings, se souhlasem
Terezie Benoni
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Nechtěli pompézní vilu, ale útočiště pro aktivní život, kola a každodenní kontakt s přírodou. Pár po šedesátce si nechal postavit dům, který k ulici ctí tradiční zástavbu, zatímco směrem k potoku a lesu se doslova rozpouští ve skle a dřevě. Architekti ze studia Papundekl navíc dokázali celou stavbu o ploše 123 metrů čtverečních vměstnat do překvapivě střídmého rozpočtu zhruba pět milionů korun.

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Dům stojí v jihočeské vesnici, kde by novostavba snadno mohla působit jako cizí prvek. Architekti proto její jižní stranu navrhli tak, aby se co nejvíce přiblížila okolní tradiční zástavbě. Má klasické zdivo a štukovou omítku a směrem k ulici působí poměrně uzavřeně.

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Na opačné straně se ale charakter domu radikálně mění. Za ním začíná les s potokem a právě sem se obrací jeho obytná část. Severní fasáda je téměř celá prosklená. „Základní koncept stavby vychází z touhy investorů a architektů zprostředkovat co nejintenzivnější propojení mezi interiérem a exteriérem,“ popisují autoři projektu.

Dům neměl být monumentem ani komplikovanou stavbou, ale především zázemím pro každodenní život.

Šikmý dům? Proč ne

Rozdílné podmínky na obou stranách pozemku se propsaly přímo do podoby domu. Směrem k ulici a sousedním domům je stavba pevnější a uzavřenější, zatímco na straně k lesu se otevírá velkými okny. Právě tam je dům nejlehčí – dřevo a sklo nechávají interiér co nejvíc propojený s okolní přírodou.

Všechny místnosti jsou na jedné úrovni.
Všechny místnosti jsou na jedné úrovni.Foto: Papundekl Architekti

Výrazným prvkem je přitom samotná konstrukce severní fasády. Spolu s pultovou střechou ji nese dřevěná trámová konstrukce, jejíž sloupy jsou pravidelně rozmístěné po dvou metrech. Právě jejich šikmé postavení dává domu jeho charakteristický náklon.

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Všechno se vešlo do dvou metrů

Stejný princip pokračuje i uvnitř. Celá dispozice vychází z modulu širokého dva metry. Větší obytné místnosti mají šířku čtyř metrů, tedy dva moduly, zatímco mezi nimi jsou užší části domu, do nichž se vešlo zázemí. Do dvoumetrových traktů architekti soustředili například chodbu, koupelnu, toaletu, technickou místnost nebo úložné prostory. Obytné místnosti naopak dostaly více prostoru a především přímý výhled ven.

Člověk může prakticky z obytné části přejít pohledem i pohybem přímo do zahrady a k lesu.
Člověk může prakticky z obytné části přejít pohledem i pohybem přímo do zahrady a k lesu.Foto: Papundekl Architekti

„Racionální rastr umožnil vytvořit harmonický a vysoce funkční interiér,“ uvádějí architekti. Dům tak není rozdělený na klasickou přední a zadní část, kde by některé místnosti byly odkázané na tmavší kouty dispozice. Podle autorů má díky uspořádání všech místností přímý vizuální kontakt s okolní krajinou a dostatek přirozeného světla.

Projekt vznikl v roce 2024 a dokončen byl letos. Autory jsou Jan Bárta, Šimon Bierhanzl, Marek Fischer a Marija Milas z ateliéru Papundekl Architekti, na projektu spolupracoval Matěj Šépka.

Dům pro aktivní šedesátníky

Zajímavé bylo i finanční zadání. „Nakonec jsme se vešli do rozpočtu zhruba 5 milionů korun,“ uvádějí Papundekl Architekti. Částka je bez DPH a přípojek. Dům má přitom 123 metrů čtverečních a jeho podoba vznikala s ohledem na to, aby se zbytečně neprodražovala. Architekti proto zvolili jednoduchou konstrukci, která kombinuje zděné a dřevěné části.

Jednopodlažní rodinný dům svým jednoduchým tvarem navazuje na historickou strukturu a urbanismus jihočeské vesnice.
Z ulice je dům zcela nenápadný.
Hlavní obytné prostory jsou velkorysé.
I takto může vypadat spaní pod hvězdami.
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Nešlo jim o to postavit si na pozemku výraznou architektonickou stavbu. Pár po šedesátce chtěl především dům, ve kterém se jim bude dobře žít – mít dost místa, být co nejvíc venku a vyrážet rovnou z domu na kolo. Právě tomu architekti přizpůsobili celý návrh. Dům je jen přízemní, takže všechny místnosti jsou pohodlně na jedné úrovni, a velká okna stírají hranici mezi interiérem a zahradou. Když jsou doma, mají tak les a okolní krajinu prakticky pořád na očích.

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Zdroj: Papundekl Architekti

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