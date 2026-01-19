Je dnes nejdepresivnější den v roce? Blue Monday je jen geniální marketingový trik

Dnes je podle kalendáře takzvané Blue Monday neboli „Smutné pondělí“. Podle údajného vědeckého vzorce byste měli právě teď prožívat největší psychickou krizi roku. Jenže realita je mnohem prozaičtější. Za nejsmutnějším pondělím nestojí věda, ale kalkul jedné britské cestovní kanceláře.
Venku je zima a brzy tma. Vánoční euforie vyprchala, dovolená v nedohlednu, novoroční předsevzetí berou za své.
Právě do této atmosféry před dvaceti lety vstoupil termín „Blue Monday“, označující třetí lednové pondělí - letos 19. ledna - za údajně nejdepresivnější den v roce.
Nejdepresivnější den v roce existuje, ale…
S termínem údajně přišel psycholog Cliff Arnall potom, co ho cestovní kancelář Sky Travel požádala o „vědecký vzorec“ popisující lednovou depresi, který by jí pomohl prodat více zájezdů právě v měsíci, kdy měla prodeje nejslabší. A Arnall vytvořil rovnici zohledňující zhoršující se počasí v lednu, dlouhé období do výplaty po svátečních výdajích, neúspěšná novoroční předsevzetí a postupně mizející radost z Vánoc.
Vědecká obec se však od Blue Monday ostře distancuje. „Toto tvrzení je nesprávné a nevědecké. Jedná se o pseudovědecký výmysl, který lze označit za ultra pseudovědecký nesmysl -, prostě hloupost, blábol, pitomost a jakýkoli jiný výraz, který vystihuje naprostou absurditu tohoto ‚modelu‘,“ reagoval neurovědec Dean Burnett pro The Guardian.
Burnett nesouhlasí se samotnou myšlenkou, že lze měřit proměnné jako „čas od Vánoc“ a „čas od nesplnění novoročního předsevzetí“. „I kdyby většina z nich nebyla zcela nesmyslnými měřítky - například, jak přesně určit motivaci všech lidí v populaci -, nejsou mezi sebou kompatibilní. Jak kvantifikovat a spojit ‚čas od Vánoc‘ s ‚počasím‘? To prostě nelze.“
Nicméně Blue Monday si dodnes drží popularitu - například podle dat z TikToku se počet příspěvků označených tímto výrazem meziročně zvýšil o 35 procent. Arnallovo zdůvodnění zní vědecky, termín dokonce podložil vlastním vzorečkem. Ve skutečnosti je to ale jen šikovně zaobalená lež, matematický blud.
Zimní počasí sice může ovlivnit naši náladu, ale kolem pojmu smutku se často objevují komerční zájmy, které se snaží ovlivnit chování lidí tím, že je vybízejí ke konzumaci zboží či zážitků. „Neříkám, že nejdepresivnější den v roce neexistuje - jsem si jistý, že existuje. Jen je pravděpodobné, že pro každého připadá na jiný den,“ dodal Burnett.
Co z toho vyplývá?
Nenechte se zmást reklamou. Pokud se dnes cítíte unavení, může za to spíš nedostatek světla a vitaminů než magický vzorec. Možná je to prostě jen obyčejné pondělí. A to skončí stejně jako každé jiné. Bez ohledu na to, co říkají tabulky cestovních kanceláří.
Zdroje: The Guardian, BBC, Sky News
ŽIVĚOkamura: Koalice odmítla prodej letounů L-159 Ukrajině
Česko neprodá letouny L-159 Ukrajině. Novinářům to po jednání lídrů stran vládní koalice řekl předseda SPD Tomio Okamura s tím, že tak rozhodla koalice. Premiér Andrej Babiš (ANO) později na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že koalice o věci nerozhodovala, pouze konstatovala, co jí řekl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Armáda podle Babiše letadla potřebuje.
Dva mrtví a šest zraněných po střelbě na úřadě v Chřibské, na místo jede ministr
Muž zahynul v pondělí při útoku střelce na městském úřadě v Chřibské na Děčínsku. Šest dalších lidí utrpěli zranění. Střelce zneškodnili policisté, je rovněž mrtvý. Uvedli to na síti x.
Český lev oznámil své nominace. Bodují filmy Franz, Sbormistr i road movie Karavan
Nejvíce nominací na cenu Český lev získal film Franz polské režisérky Agnieszky Hollandové o pražském židovském německy píšícím spisovateli Franzi Kafkovi, má jich 15. Snímek Sbormistr Ondřeje Provazníka o zneužívání v dívčím sboru obdržel 13 nominací a 11 si jich odnesla road movie Karavan Zuzany Kirchnerové.
„Sionisti jsou úplně všude.“ Pirátská influencerka se dala na konspirační teorie
Až do minulých sněmovních voleb byla tváří pirátské kampaně, teď však známá česká influencerka Sugar Denny popudila uživatele sociálních sítích. Na internetu totiž zveřejnila dlouhé video o Židech, historii sionismu a o údajném důvodu vraždy amerického konzervativce Charlieho Kirka. Krátce poté ji uživatelé na platformě X začali obviňovat z antisemitismu.
Smrt přišla po větru. Sověti 13 let tajili masakr, který způsobil chybějící filtr
Sovětský svaz, Sverdlovsk, duben 1979. Městem se šíří podivná nemoc. Lidé umírají v bolestech, pitevní protokoly mizí v trezorech KGB. Oficiální verze? Špatné hovězí. Skutečnost byla mnohem děsivější. Z tajné armádní laboratoře unikl neviditelný mrak spor antraxu. Stačilo, aby vítr foukl jiným směrem, a město by se stalo hřbitovem.