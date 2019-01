Jatka78 do Prahy opět přivezou světoznámé divadlo masek

Také v roce 2019 se Jatka78 stanou hostitelem významných zahraničních souborů. Již v lednu zde potřetí vystoupí němečtí Familie Flöz, kteří jsou mistry gest a nonverbální komunikace. Nabídnou legendární inscenaci Teatro Delusio, která je vtipnou glosou do zákulisí smyšleného divadelního souboru.

Každá show Familie Flöz vždy slibuje velkou porci humoru, přesvědčivých gest a překvapivě široké spektrum výrazových prostředků, jaké jen divadlo masek může nabídnout. Teatro Delusio patří k osvědčeným inscenacím souboru. Na repertoáru je již od roku 2004 a od této doby stačila pobavit řadu diváků po celém světě.

Tento divadelní kus byl odehrán více než 600 krát v 29 různých zemích. V roce 2016 se Teatro Delusio dočkalo nové scénografie i obsazení a následně získalo pětihvězdičkové hodnocení na edinburském Fringe Festivalu. Na Jatkách78 bude inscenace uvedena pouze třikrát, ve dnech 15.-17. ledna 2019. V inscenaci vystupují samotní zakladatelé souboru - Hajo Schüler a Michael Vogel.

Teatro Delusio je vlastně takovým divadlem v divadle. Zachycuje život kolem imaginárního divadelního uskupení. Tento výstřední soubor vyniká úchvatnými bojovými scénami, smrtícími intrikami a srdceryvnými áriemi z proslulých her a oper. Noc za nocí tato company směřuje k nebývalým triumfům.

To je však pouze jedna strana příběhu. Na té druhé stojí, již bez světel a potlesku, tři technici, pracující v temnotě zákulisí. Jejich životy, které obvykle zůstávají skryté, však najednou vyplouvají na povrch. V Teatro Delusio se světy těch, kdo reflektory vyhledávají, a těch, co se před nimi naopak skrývají, spojí, aby vytvořily to, na co jsme u Familie Flöz zvyklí. Svébytné umění, které řekne vše, aniž by použilo jediné slovo.

Familie Flöz: TEATRO DELUSIO (DE)

15.1.2019, 19.30 JATKA78

16.1.2019, 19.30 JATKA78

17.1.2019, 19.30 JATKA78

Předprodej v síti GoOut.net.