Jasný favorit i nečekaný černý kůň. Sázkaři mají o letošní StarDance jasno

Taneční horečka startuje v sobotu a sázkové kanceláře mají jasno v tom, kdo má letos nejblíž k trofeji. Mezi soutěžícími dominuje známý zpěvák a herec, černým koněm je však bývalý špičkový sportovec. Kdo si podle bookmakerů jde pro triumf, komu naopak nevěří a proč se nevyplácí spoléhat jen na první odhady?
Největší šanci vyhrát StarDance má podle bookmakerů před začátkem televizní soutěže herec a zpěvák Vojtěch Dyk, následují jeho kolegové z oboru Tomáš Sean Pšenička a Sara Sandeva. Dykovi věří také nejvíce sázejících, celkem na něj míří zhruba 40 procent všech sázek.
Letošní ročník StarDance bude poslední, který budou moderovat Tereza Kostková s Markem Ebenem. Nově by mohl podle sázkových kanceláří oslovených ČTK akcí provádět nejpravděpodobněji Leoš Mareš a Marta Dancingerová.
Dykovi ve StarDance podle experta Fortuny Romana Kovaříka pomůže charisma, energie i rytmus. Pomoci by mu navíc mohla jeho žena Tatiana, která se ještě s příjmením Vilhelmová v roce 2007 dostala do finále. Podle mluvčího Tipsportu Jiřího Hadravy pak má mezi soutěžícími největší fanouškovskou základnu, která je zároveň i cílovou skupinou sledující taneční soutěž v České televizi.
Kurz na vítězství 41letého herce a zpěváka se nyní pohybuje mezi 2,2 až 2,6:1. U Tipsportu a Chance na něj míří 44 procent a u Fortuny 35 procent všech vkladů. Sandeva s Pšeničkou mají kurz okolo 4:1.
„Černým koněm se ukazuje být Radek Štěpánek. Bývalému tenistovi nebudou chybět rychlé nohy do latiny, získá si diváky pro svůj humor a kupředu ho požene jeho mimořádná soutěživost. Sázkaři pak zatím vidí na třetím místě Lucianu Tomášovou. Ta může získat hlasy především mladších diváků,“ dodal Kovařík.
Podle mluvčí Chance Markéty Světlíkové se ale od dubna, kdy bylï tanečníci oznámeni, kurzy některých účastníků výrazně proměnily. Například u kaskadérky Hany Dvorské se z původních 20:1 snížil na 12:1. „Naopak Tomáš Polák začínal na 15:1 a dnes má nejvyšší kurz ze všech soutěžících, 30:1. Spolu s Tomášem Matonohou s kurzem 20:1 tak patří mezi nejméně pravděpodobné vítěze podle současné nabídky,“ dodala Světlíková.
Chance také upozornila, že první odhady bookmakerů na vítězství ve StarDance mohou vydržet až do finále, ale také se v několika týdnech zcela proměnit. Například Jan Cina v roce 2021 nebo Oskar Hes v roce 2024 patřili před začátkem mezi největší favority a nakonec StarDance skutečně vyhráli. Naopak v roce 2023 preferovaný Richard Krajčo skončil ve čtvrtém kole a vyhrála Darija Pavlovičová, která měla před začátkem stejného ročníku kurz 40:1.
Letošní 14. řada StarDance začne 10. října a trvat bude do 12. prosince. Pro Kostkovou s Ebenem to přitom bude poslední ročník v roli moderátorů. Že se vedení akce ujme Mareš, je u Fortuny kurz 1,6:1 a na Danzingerovou 1,7:1. Dalšími možnými kandidáty jsou ale i Libor Bouček s kurzem 8:1, Daniela Brzobohatá v kurzu 11:1, Václav Kopta s kurzem 12:1 a Adéla Gondíková, která má kurz 13:1.
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