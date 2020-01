Japonský miliardář hledá dámskou společnost pro let kolem Měsíce. Cítí se osamělý

Japonský miliardář Jusaku Maezawa hledá výjimečnou ženu, která by ho doprovodila na cestě kolem Měsíce. Maezawa je totiž jedním z mála šťastlivců, které slavný inovátor Elon Musk zařadil mezi účastníky letu naplánovaného na rok 2023.

Maezawa nejprve podnikal v hudebním průmyslu a později proslul jako zakladatel japonského internetového obchodu s oblečením Zozo. Japonec, který v listopadu oslavil 44. narozeniny, se nedávno rozešel s modelkou a herečkou Ayame Gorikiovou, a tak pro let Muskovou raketou Big Falcon hledá novou partnerku.

"Za svou dosavadní kariéru už jsem získal peníze, sociální status i slávu, ale teď mi je 44 a chci svůj život restartovat. Pomalu mě začínají trápit pocity osamělosti a prázdnoty a rád bych našel tu pravou, životní partnerku, kterou budu už navždy milovat. A když se mi ji podaří najít, plánuji zprávu o naší lásce šířit po celém vesmíru," píše Maezawa na svém webu.

Jak ovšem informoval britský list The Guardian, ženy, které se s Maezawou touží proletět kolem Měsíce, musí být starší 20 let, vyznačovat se bystrou myslí a pozitivní povahou a alespoň trochu se zajímat o kosmonautiku. Zájemkyně se mohou hlásit do 17. ledna a jméno ideální uchazečky Maezawa hodlá oznámit na konci března.

Maezawova pozvánka na cestu kolem Měsíce je podle britského deníku jen poslední třešničkou na dortu v sérii veřejných oznámení, s nimiž v poslední době přichází. Na konci loňského roku totiž podnikatel za 400 miliard jenů (přes 83 miliard korun) prodal svou firmu Zozo holdingu Softbank.

Ve druhém lednovém týdnu pak slíbil, že v rámci sociálního experimentu daruje každému z tisícovky náhodně vylosovaných followerů svého twitterového účtu milion jenů (necelých 208 tisíc korun). Maezawa chce tímto gestem otestovat, jestli hrstku jeho příznivců, kterých má na Twitteru celkově přes sedm milionů, udělají peníze šťastnější.

Pro Maezawu, který vlastní mnoho vzácných kusů umění a několik modelů luxusních aut a jehož majetek magazín Forbes před časem vyčíslil na tři miliardy dolarů (68 miliard korun), je darovaná suma jen kapkou v moři.

Když šéf společnosti Tesla v září 2018 oznámil, že bude Japonec prvním soukromým pasažérem jeho letu na Měsíc, Maezawa rovněž vyjádřil přání, aby mu dělalo společnost aspoň půl tuctu umělců z různých koutů světa. Známý sběratel umění totiž doufá, že je cesta inspiruje k vytvoření nových mistrovských děl.

