Japonské město zaplatí mladým, když se nastěhují mezi seniory. Řeší stárnutí populace

Japonské město Čiba ležící na pobřeží Tokijského zálivu se snaží přilákat mladé páry do čtvrtí, v nichž převažují obyvatelé důchodového věku. Pokud se mezi seniory přestěhují, dostanou od místní samosprávy zaplaceno. Cílem je zabránit stárnutí populace.

Všechny páry lidí mladších 39 let, kteří se do bytových komplexů obývaných seniory nastěhují, budou počínaje letošním červnem dostávat od města odměnu ve výši 300 tisíc jenů (55 tisíc korun). Nabídka platí také pro gaye a lesby, kteří v Japonsku zatím nemohou uzavírat manželství, ale pouze vstupovat do registrovaného partnerství.

"Věříme, že se mladí lidé, kteří do budov přijdou bydlet, stanou zároveň pracovní sílou pro místní podniky bojující s nedostatkem zaměstnanců," uvedl pro magazín Vice pomocný vedoucí městské správy budov Takeši Tanikawa. Jedna z nejrozvinutějších zemí světa se bojí, že by celkový úbytek obyvatel v produktivním věku mohl do budoucna zpomalit její hospodářský růst.

Stárnutí populace v důsledku snižující se porodnosti trápí Japonsko od 70. let a stejně tak bojuje s odlivem mladších ročníků do větších metropolí, které pro ně skýtají více pracovních příležitostí. Předměstí menších japonských obcí se tak postupně vylidňují, a Čiba si dokonce vysloužila nechvalnou přezdívku "město duchů".

Kromě nemalého finančního obnosu by podle města mohly mladé dvojice do poloprázdných bytových komplexů přitáhnout také krásy okolí. "Budovy jsou obklopené mořem, řekami a velkými přírodními parky. Zároveň to z nich noví obyvatelé nebudou mít daleko do centra města," přiblížil Tanikawa.

Typické japonské výškové domy zvané danchi, ve kterých se nabízené byty nacházejí, mají být podle něj zároveň v dosahu škol, školek i obchodů, takže se rodiny s dětmi nemusí bát nedostatečné občanské vybavenosti.

