Japonské město za peníze na boj s následky koronaviru postavilo obří sochu olihně

Přímořské město v Japonsku sklízí kritiku za to, jak využilo vládní dotaci na boj s dopady pandemie koronaviru. Místní samospráva totiž za část získaných financí nechala postavit obří sochu olihně. Radní doufají, že se jim tak podaří znovu přilákat turisty.

Město Noto se nachází v japonské prefektuře Išikawa na pobřeží ostrova Honšú a od května má novou dominantu. Místní samospráva nechala za 25 milionů jenů (skoro pět milionů korun) vystavět 13 metrů dlouhou sochu olihně. Informoval o tom britský deník The Guardian.

Radní na výrobu sochy využili část finanční dotace ve výši 800 milionů jenů (157 milionů korun), kterou japonská vláda městu věnovala, aby se snadněji zotavilo z dopadů pandemie koronaviru. Oblast, kam budou peníze směřovat, nebyla ze strany Tokia jasně určená.

Když japonská vláda loni kvůli šíření nemoci covid-19 přísně omezila cestování, potýkal se region, který do té doby výrazně vydělával na turistice, s propadem příjmů. Městští radní proto zhotovení uměleckého díla obhajují tím, že do oblasti přitáhne více návštěvníků. Ti si budou moci například vyfotit selfie u hlavonožcových růžovobílých chapadel.

Oliheň v Notu platí za vyhlášenou pochoutku, na kterou jsou místní lidé patřičně hrdí. Výstavba sochy se mezi obyvateli přesto setkala s hlasitou kritikou. Šedesátiletá žena například japonskému deníku sdělila, že chápe, že z dlouhodobého hlediska může být socha pro turismus přínosem, ale peníze by si mnohem více zasloužil třeba zdravotnický personál v nemocnicích, který zoufale potřebuje pomoc.

Znovuotevření japonských hranic se navíc v nejbližší době nechystá. Japonský premiér Jošihide Suga v dubnu vyhlásil nouzový stav v Tokiu, v Ósace i několika dalších velkoměstech, aby zabránil nárůstu nakažených koronavirem, jejichž počet v zemi v poslední době stoupal.

Současná vládní opatření, která mimo jiné restauracím a obchodům doporučují, aby zůstávaly zavřené, by měla skončit 11. května. To je 70 dní před plánovaným konáním letních olympijských her v Tokiu.