Muž se převléká za psa. Rodině to tají, bojí se, že ho bude považovat za podivína

Japonec, který utratil dva miliony jenů (skoro 350 tisíc korun) za kostým kolie, se obává nedostatku pochopení ze strany svého okolí. O tom, že se několikrát do měsíce navlékne do psího oblečku a hraje si na domácího mazlíčka, nemluví se svými přáteli ani rodinou.

"Když moji blízcí zjistili, že se převlékám za zvíře, vypadali dost překvapeně," přiznal Japonec jménem Toco. Kostým kolie ho stál 350 tisíc korun. | Foto: I want to be an animal

Japonec jménem Toco se chtěl stát psem už jako malý. Loni si svůj dětský sen splnil a nechal si ušít kostým kolie, ve kterém se prochází na vodítku nebo se válí na zádech a nechává se drbat na břichu. Naučil se už dokonce jíst napodobeninu psího žrádla. Všechny psí kusy, do kterých se pouští, zveřejňuje na svém YouTube kanálu s názvem I want to be an animal (Chci být zvíře).

Svým přátelům a rodině však Toco o netradiční zálibě raději nevypráví. "Bojím se, aby si nemysleli, že jsem divný. Když totiž zjistili, že se převlékám za zvíře, vypadali dost překvapeně," přiznal deníku Daily Mirror. Aktivity, při kterých se může naplno vžít do psí kůže, si podle svých slov užívá, jenom se mu občas s tlapkami těžko koordinují pohyby.

Kolii si vybral, protože je jeho oblíbeným psím plemenem, a bílozrzavý kožich si objednal na zakázku u firmy Zeppet, která vyrábí kostýmy a kulisy do filmů. Návrháři na něm pracovali 40 dní a jeden z nich prozradil, že Toco při šití přicházel s dalšími a dalšími připomínkami, aby byl psí převlek co nejdokonalejší.

"Nejprve jsme si museli vytvořit model psí kostry, na kterou jsme kostým navlékli. Později jsme si obleček fotili ze všech možných úhlů, abychom zajistili, že bude srst v různých polohách přirozeně splývat," popsal člen výrobního týmu. Na internetu si Toco se svým kostýmem získal řadu obdivovatelů a někteří mu píšou, že by se rádi vydali v jeho šlépějích a taky se stali zvířaty.

Video: "Pusť tu veverku", hysterčila panička. Reakce psa dostala miliony lidí do kolen (9. 11. 2021)