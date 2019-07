Japonci si nepůjčují auta kvůli cestování. Kvůli nízké ceně v nich spí nebo obědvají

Průzkumy v japonských autopůjčovnách ukázaly, že každý osmý zákazník vozidlo nepoužije k tomu, aby se dopravil z jednoho místa na druhé, ale aby si zdříml, dohnal "resty" z práce nebo piloval své jazykové schopnosti.

Tento skutečnost vyšla najevo poté, co společnost Orix Auto zjistila, že mnozí z jejích 230 tisíc registrovaných zákazníků si vůz sice půjčili, ale nejezdili s ním. Ostatní firmy rovněž zaznamenaly podivné chování některých uživatelů, což je přivedlo k tomu, aby věci přišly na kloub.

"Půjčil jsem si auto, abych snědl hotové jídlo, které jsem si koupil, protože jiné místo, kde bych si mohl dát oběd, jsem nenašel," vysvětlil jistý třicátník v japonském deníku Asahi šimbun. Tento list uvádí, že půjčit si automobil je díky online rezervacím velmi snadné a že například u půjčovny Times24, která má více než 1,2 milionu registrovaných uživatelů, pronájem auta na půl hodiny vyjde na 400 jenů (133 korun).

Její vozidla lze vyzvedávat na více než 12 tisíc místech po celém Japonsku. Průměrný měsíční plat se Japonsku pohybuje kolem 313 tisíc jenů.

"Auta mohou být využívána jako soukromý prostor," uvedla firma Docomi, která v loňském průzkumu zjistila, že každý osmý její zákazník si půjčuje auto za jiným účelem než řízení. Lidé v jejích vozidlech spali, volali příbuzným nebo obchodním partnerům, sledovali televizi, zkoušeli zpívat nebo si zlepšovali mluvený projev v angličtině.

Některé z autopůjčoven svým zákazníkům připomínají, aby v době, kdy s auty nejezdí, vypínali kvůli ohledům na životní prostředí motor.

V průzkumu, který si nechal vypracovat jistý japonský výrobce zdravotnické techniky, 92,6 procenta dotázaných starších 20 let uvedlo, že nespí dostatečně dlouho. To, že Japonci málo odpočívají, bývá přičítáno dlouhé pracovní době i skutečnosti, že mnoho času stráví dojížděním do práce.