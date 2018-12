James Bond je těžký alkoholik, tvrdí studie. V každém filmu se napije alespoň pětkrát

před 1 hodinou

James Bond je podle novozélandských výzkumníků alkoholik a měl by vyhledat pomoc. | Video: | 02:32

Kdyby byl James Bond skutečný, byl by považován za těžkého alkoholika a jeho organizace MI6 by mu měla zařídit léčení. To alespoň tvrdí výzkumníci z novozélandské univerzity. K závěru dospěli analýzou 24 filmových bondovek.

"Přišli jsme na neprůstřelný důkaz ukazující na to, že James Bond má problém s chronickým pitím alkoholu, a to v nejhorší možné formě," píše se ve studii, kterou zveřejnil australský magazín Medical Journal a citoval ji i britský deník The Telegraph. Podle analýzy se ve 24 snímcích napil agent s povolením zabíjet celkem 109krát. V přepočtu tedy skoro pětkrát během jednoho filmu. Rekordní pitkou je pak podle autorů studie let ve filmu Quantum of Solace z roku 2008. Během něj jeho představitel Daniel Craig vypil celkem 24 drinků. Badatelé tvrdí, že by se při tomto množství zcela jistě otrávil alkoholem. Ze studie také vyplývá, že extrémní Bondovy kousky, jako jsou bitky, rychlé řízení a další fyzické úsilí, probíhaly právě pod vlivem alkoholu. Bondovo chování porovnávali autoři analýzy s manuálem pro určování potíží s alkoholem. Přišli na to, že agentovo vystupování se shoduje v devíti bodech z 11, které ukazují na alkoholismus. Danny Boyle nakonec novou bondovku nenatočí, producenti hledají náhradního režiséra číst článek "Vedení MI6 by mělo přehodnotit Bondovu práci, aby nebyl tak pod stresem. Potřeboval by silnější podporu v terénu i tým, aby tak nenesl veškerou pracovní tíhu," píše se ve studii. Vedoucí netradičního výzkumu Nick Wilson z katedry veřejného zdraví na University of Otago uvedl, že kdyby byl James Bond reálnou osobou, měl by vyhledat profesionální pomoc. A jeho zaměstnavatel by se také měl chovat zodpovědněji. "Například M by mu mohla přestat nabízet při schůzkách alkoholické drinky," nechal se slyšet Wilson. Na alkoholismus v legendární filmové sérii však upozorňuje snímek Skyfall z roku 2012, kdy byl Bond v akci postřelen a považován za mrtvého. Rekonvalescenci trávil na pláži s krásnou domorodou ženou a lahvemi alkoholu. Video: Smutní muži jsou ti, kteří propadli alkoholu, říká spisovatel Smutní muži jsou všichni ti, kteří propadli alkoholu, a už jen doplňují palivo, aby se jim netřásly ruce, říká spisovatel a cestovatel Josef Formánek | Video: Martin Veselovský | 21:20