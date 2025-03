Na drahé zákusky si nepotrpí. Na Žižkově otevřeli pekárnu, kde host nenechá výplatu

Tohle místo je kouskem voňavé Moravy na kousku žižkovského Havlíčkova náměstí. "Příběhy lidí si zapamatujete velmi rychle, když vám na nich záleží," říká Jakub Zubatý, který na konci roku 2024 otevřel v Praze malou kavárnu s pekárnou. Základ nabídky v 300km coffee and bakery tvoří recepty děděné v rodině Zubatých z generace na generaci. Většinově v nich prim hraje mák, povidla, tvaroh nebo ořechy.

Po patnácti letech budování úspěšné kariéry v největším kavárenském řetězci na světě se Jakub Zubatý rozhodl využít své zkušenosti a otevřít vlastní kavárnu. Bez zázemí velké korporace a podpory desítek lidí z centrály se pustil do samostatného podnikání. Povedlo se, a jak sám s nadsázkou říká - teď už má nad sebou jen smrt a daně. Inspiraci našel v jihomoravském, 300 kilometrů vzdáleném Lipově.

Když Jakub oznámil rodině svůj plán otevřít vlastní kavárnu, reakce byly více než výmluvné. "Zbláznil ses?" ptal se ho zděšený otec. Nešlo ani tak o strach z konkurence, jako spíš o obavy z nejistoty spojené s opuštěním stabilního zaměstnání a vstupem do neznámého podnikatelského prostředí. Zato Jakubova babička přešla u rodinného oběda jeho plán pouhým: "Přidám ti ještě jeden knedlík."

Podle Jakuba nemělo smysl otevírat další podnik s drahými zákusky. "Každá druhá kavárna dnes prodává pistáciový croissant," vysvětluje. Proto se rozhodl jít na to jinak. "Chtěl jsem péct výjimečné pečivo, ale nechtěl jsem, aby ho lidé jen narychlo snědli na ulici. Představoval jsem si, že si k němu dají skvělou kávu, posadí se a opravdu si ten moment užijí," vysvětluje Zubatý. Výsledek? Na dolním Žižkově se dnes line vůně dvojctihodných koláčů, ořechových i trojbarevných buchet, kokosových koláčků a převalovaných vdolečků.

Chutnají jako od maminky

Základ nabídky v 300km coffee and bakery tvoří recepty děděné v rodině Zubatých z generace na generaci. Většinově v nich prim hraje mák, povidla, tvaroh nebo ořechy. "Povidla máme domácí, ze švestek z vlastního sadu. Mák bereme z Ostrožské Lhoty, což je 10 kilometrů vzdušnou čarou z Lipova. Kvalita produktů s lokálním původem je podle mě diametrálně odlišná od běžně kupovaných," doplňuje Jakub.

Některé recepty pocházejí od babičky Anny z Horňácka, jiné od maminky Pavlíny. Oproti precizní cukrařině, kde je každý detail pečlivě propracovaný, je zdejší přístup mnohem uvolněnější a autentičtější. Kousky nejsou přesně stejné, protože na milimetrové dokonalosti nezáleží. Hlavní je poctivá chuť a vůně, která připomíná domácí pečení.

Na mlýnku mají v podniku směs "Ta naša nekyselá" z pražírny Coffeespot v Babicích, která se nachází přibližně 20 km od Lipova. To dodává šmrnc lokální provázanosti. Kromě toho podnik spolupracuje s hamburskou pražírnou Playground. Kávu servírují do bílých dvoustěnných hrníčků bez ouška z karlovarské porcelánky G. Benedikt, na zelených podtáccích Space of Space, jak jinak než české výroby.

Ve variantě s sebou dostává každý zákazník otázku, zda si kávu odnese v rekelímku, nebo si připlatí desetikorunu za běžný papírový kelímek. "Hodně dobře to funguje u stálých zákazníků, kteří chodí každý den. Troufnu si říct, že 80 procent z nich používá buď svůj vlastní kelímek, nebo zvolí ten recyklovaný," říká Jakub.

Podtrženo sečteno, Jakub si srdce svých zákazníků opravdu získal. Ti si 300km coffee and bakery pochvalují nejen pro autentické pečivo, ale i pro přátelskou atmosféru, která v podniku panuje. "Myslím, že to je kombinace několika věcí. V praxi jsem se naučil, že nejdůležitější je zákaznický zážitek. Když umíte s lidmi správně komunikovat a dát najevo, že vám na nich záleží a chcete, aby byli spokojeni, dokážou vám cokoliv dalšího odpustit. Protože nikdy není všechno dokonalé," uzavírá Jakub.