Jakou peněženku si vybrat? Přehled aktuálních trendů

Chceme-li, aby byl náš outfit vyšperkovaný do posledního detailu, měli bychom vybírat pečlivě i módní doplňky. Jedním z nich je i dámská a pánská peněženka. Ta by měla být funkční, praktická, ale i vysoce módní.

Jestli-že nejste zrovna módní guru, nevadí. My vám s výběrem stylové peněženky rádi pomůžeme. Na následujících řádcích tak najdete důležité parametry, které je dobré brát při výběru peněženky v potaz.

Jaké barvy, vzory, motivy a zdobení vyniknou na vaší peněžence?

Hledáme-li trendy dámskou nebo pánskou peněženku, měli bychom znát i nejnovější módní trendy v oblasti barev, vzorů a motivů. V letošní sezóně pofrčí zejména přírodní a pastelové odstíny. Oříšková, mahagonová i pistáciová peněženka tak bude tím správným řešením i pro vás. Zaměříme-li se na vzory a motivy, můžeme vybírat zejména ty květinové a zvířecí. Extravagantní leopardí peněženku pak hravě sladíte i s leopardími botami či s kabelkou s leopardími motivy. Takto postavený outfit nebude mít daleko k dokonalosti. K doplňkům se zvířecími motivy pak už však zvolte decentní jednobarevné pánské či dámské oblečení. To totiž celý outfit vkusně sjednotí.

Z jakých materiálů vybírat trendy peněženku?

Přemýšlíte-li, z jakého materiálu vybrat trendy peněženku pro tuto sezónu, budou přírodní materiály tou správnou volbou. Přírodní materiály mají tu výhodu, že jsou odolné a navíc i vysoce módní. Samozřejmě je však třeba se o ně dobře starat. Ke kožené peněžence tak můžete přikoupit i ochranný krém v neutrální barvě. Hodit se vám bude i čistící pěna či gel. Na výběr jsou dámské a pánské peněženky v semišovém provedení. Velké oblíbenosti se těší i peněženky z hladké kůže. Ty pak snadno sladíte s vaší kabelkou či pánskou taškou. Kožené materiály si zákazníci oblíbili i pro tzv. udržitelnost. Ochrana přírody je totiž již několik let velkým tématem všech známých značek. Nákupem kožené peněženky tak přispějete i vy svou troškou do mlýna.

Na základě jakých kritérií vybírat pánskou a dámskou peněženku?

Pánská i dámská peněženka lze vybírat na základě nejrůznějších kritérií. Důležitou roli hraje nejen její design, ale také velikost a praktičnost. Používáme-li vizitky či různé karty, bude dobré, abychom na to mysleli i při výběru naší nové peněženky. Ta by měla mít dostatečný počet přihrádek na vizitky, ale i na drobné a na bankovky. Co se týče designu, dámy často volí peněženku s průhledným okénkem. Do něj si totiž s oblibou vkládají foto svých nejbližších, popř. partnera a dětí. Muži volí často minimalistické modely peněženek v jednobarevném provedení. Bát se však nemusíte ani nenápadného loga či malé rytiny. Dámy si pak oblíbily také peněženky s blyštivými kamínky, které lehce sladí s ostatními zlatými či stříbrnými prvky svého outfitu. Může jít o hodinky, ale i náušnice či prstýnky. Velmi pěkně působí i to, když naše peněženka ladí s naší dámskou kabelkou či pánskou taškou. Známé světové značky tak často nabízí peněženku a kabelku ve stejném barevném provedení a struktuře v rámci jedné kolekce. Důležitým aspektem je pak i velikost peněženky. Zvláště muži ji totiž nosí často v kapse od kalhot. Proto je dobré přizpůsobit kapsám i její velikost. Ladit pak může např. i s pánským páskem.