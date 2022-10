"Jako starat se o Versailles." Nadšenci roky staví ve hře Minecraft celou Středozem

"Je to jako být zahradníkem paláce ve Versailles. Než se postaráte o jeden záhon, ten na druhé straně zahrady opět zaroste a vy se k němu musíte vrátit," říká Bart. Spolu s dalšími stovkami nadšenců z celého světa buduje ve známé hře Minecraft Středozem známou z filmů i knih Pán prstenů. Ve zmenšeném, ale stále mohutném měřítku mohou návštěvníci vidět Hobitín, Roklinku i říši Gondor.

Na projektu, který letos slaví dvanácté výročí, se za dobu jeho existence podílely desetitisíce lidí. "Momentálně máme přes dva tisíce aktivních členů," vysvětluje pro Aktuálně.cz Nicky, čtyřiatřicetiletý Belgičan a lídr skupiny Minecraft Middle Earth.

Spolu s dalšími lidmi v roce 2009 založil herní server, na kterém se později rozhodli vybudovat Středozem. "Jeden z nás byl dost bláznivý a nadhodil, abychom se pokusili ji postavit. Proč ne, říkal jsem si flegmaticky," popisuje začátky projektu. Za tu dobu postavili mnoho ikonických míst z Tolkienova světa.

"Kdy to bude hotové? Jak kdysi říkal Leonardo da Vinci, dílo není nikdy dokončeno, pouze opuštěno," odpovídá Nicky. Jeden z administrátorů, kteří se starají o chod projektu, Bart, ho doplňuje. "Analogicky je to jako být zahradníkem paláce ve Versailles. Jakmile jste se záhony na jedné straně hotoví a přejdete na druhou stranu, ty původní opět zarostou a vy se musíte vrátit. Je to nepřetržitý proces, vždycky najdeme něco nového, co můžeme vylepšit," říká dvacetiletý Belgičan, který na serveru působí už pět let.

Přátelé, vy se neklaňte

Všechny členy týmu Minecraft Middle Earth i návštěvníky projektu spojuje nadšení k dílu J. R. R. Tolkiena. "Snažíme se tímto spojovat lidi z různých kultur i států. Rádi říkáme, že lidé na náš server přijdou kvůli Pánovi prstenů, zůstanou ale díky zdejší komunitě lidí. Ta drží všechno pohromadě," říká Anna z Velké Británie. Na server poprvé zavítala před dvěma lety, kdy se ve Spojeném království schylovalo k lockdownu kvůli pandemii koronaviru.

"Baví mě hrát hry a kreslit. Minecraft je kreativní hra, a tak jsem tyhle zájmy zkombinovala," říká třiatřicetiletá designérka. Jak dále doplňuje, hra a vedení takovéhoto projektu nenabízí jen možnost stavět impozantní scenérie a stavby. "Vytváříme si i vlastní textury. Každý druh bloku, který na našem serveru vidíte, je nakreslený ručně. V různých oblastech mapy se navíc využívají různé textury, typické pro tu či onu lokaci. Další členové týmu zase skládají i vlastní hudbu," říká.

Pro všechny je práce na Středozemi mnohem více než jen bezcenné trávení času u počítače. "Poznáte lidi z celého světa, je to velmi cenná zkušenost. Jsou mezi námi takoví, kteří ovládají elfštinu, jsou to vědci a podobně. Taky jsou to různé věkové kategorie lidí, a každý člověk má jinou silnou stránku, Minecraft Middle Earth mu ji pak pomůže ještě více rozvinout," říkají.

Zkušenosti, které se lidé v rámci projektu naučí, pak někteří dokonce zmiňují ve svých životopisech. "Jeden z designérů, což je pozice, kterou mám na projektu i já, zrovna nedávno vystudoval architekturu. Stavby, které tady vybudoval, pak využíval do svého portfolia. Na jeho práci lze vidět postupy, které se naučil v reálném životě, a ty se nebojí využívat i u nás," říká Anna s tím, že využít se dají i komunikační zkušenosti v angličtině, vedení týmu i technické záležitosti.

Právě technickou stránkou projektu se primárně zabývá Nicky. Ačkoliv v reálném životě řídí provoz a bezpečnost vlakové dopravy, díky dvanáctiletým zkušenostem s projektem se naučil pracovat s vývojem webových stránek, počítačových serverů i operačních systémů. "Je navíc celkem vzácnost být součástí komunity, kde lidé navazují tak dobré přátelství přes internet," dodává.