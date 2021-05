„Jako kdyby šňupal kokain.“ Kontroverzní záběr člena vítězné skupiny bouří emoce

Skandálem zavání chování člena skupiny, která vyhrála letošní Eurovizi. Záběr, kde se zpěvák kapely Maneskin Damiano David podezřele nahýbá nad stolem, vyvolává mnoho otázek. Jednu z těch zásadních položil na tiskové konferenci po finále jeden z reportérů: "Působí to dojmem, že jste něco šňupal, co to bylo?"

0:57 „Jako kdyby šňupal kokain“: kontroverzní záběr člena vítězné skupiny Maneskin bouří emoce | Video: Youtube/Eurovision Song Contest