Jako by plula po vodě. Chatu po dědovi nad Vranovskou přehradou proměnili k nepoznání

Na první pohled působí nenápadná chata ukrytá v zeleni nad Vranovskou přehradou skromně. Uvnitř ale skrývá překvapivě promyšlený prostor, kde má každý centimetr své místo. Jak se podařilo na půdorysu staré chatky po dědovi vytvořit moderní útočiště pro rodinu? A proč se architekti inspirovali kajutou lodi?
Na zalesněném svahu nad Vranovskou přehradou stojí chata, která na první pohled nijak nevyčnívá. Její fasáda z opalovaných modřínových prken přirozeně splývá s okolní krajinou a respektuje charakter místa, kde tradičně stojí spíše skromné rekreační objekty. O to větší překvapení čeká uvnitř.
Interiér nabízí plnohodnotné zázemí nejen pro rodinu majitele, ale i pro návštěvy. Na relativně malé ploše se podařilo vytvořit prostor pro společné večery, odpočinek i praktické každodenní fungování. Dům působí otevřeně a vzdušně, přesto si zachovává dostatek soukromí – zejména v podkroví, kde se nacházejí ložnice.
Zásadní roli hraje promyšlené využití prostoru. Nenápadné úložné prvky jsou ukryté téměř v každém koutě a každá věc má své pevné místo. Právě tento princip připomíná kajutu lodi – inspiraci, kterou architekti přenesli do návrhu interiéru. Výsledkem je prostředí, které je nejen estetické, ale především funkční.
Velkorysé prosklené plochy otevírají interiér směrem k vodní hladině a dodávají prostoru světlo i vizuální kontakt s okolní přírodou. V kombinaci se smrkovým dřevem vzniká útulné prostředí, které působí jako klidné útočiště mimo ruch každodenního života.
Projekt vznikl na základě osobního příběhu. Investor zdědil po svém dědečkovi původní chatu a rozhodl se ji nahradit novou stavbou. Oslovil proto architektonické studio Prodesi/Domesi s jasným zadáním: zachovat původní základy, nepřekročit stávající půdorys a vytvořit moderní dřevostavbu vhodnou pro víkendové pobyty i delší dovolené.
Právě omezený prostor a lesní charakter pozemku patřily mezi hlavní výzvy. Architekti museli pracovat s půdorysem o rozměrech přibližně 5×8,5 metru a zároveň navrhnout dům, který přirozeně zapadne do okolí.
„Návrh domu a interiéru probíhal ruku v ruce – současně – tak, abychom dokázali dobře využít každý centimetr místa, který nám původní dědova chatička vymezila,“ popisuje architektka Klára Vratislavová.
Na této ploše tak v roce 2021 vznikl propojený obytný prostor s jídelnou a obývacím pokojem orientovaným k vodě, dále zádveří s lavicí, koupelna, samostatná toaleta, komora i technická místnost. V patře se nachází dvě ložnice a šatna.
Zajímavý je i přístup k návrhu podkroví. „Patro jsme vymýšleli naruby, než jak je zvykem. Nejdříve vznikaly potřebné prostory pro ložnice a pak jsme střechu ‚okrajovali‘ tak, aby hmota domu byla co nejmenší,“ doplňuje Vratislavová. Cílem bylo vytvořit stavbu, která bude působit nenápadně a přirozeně zapadne do zeleného svahu.
Kontrast mezi exteriérem a interiérem je jedním z nejvýraznějších prvků celé realizace. Zvenku dům působí střídmě a funkčně, zatímco uvnitř nabízí moderní, detailně promyšlený prostor. Minimalistický objem tak skrývá překvapivě komplexní a komfortní zázemí. Výsledkem je dřevostavba, která ukazuje, že i na malém půdorysu lze vytvořit plnohodnotné bydlení – pokud se každý centimetr využije s rozmyslem.
Zdroj: Linka, autorský text
