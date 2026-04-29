Přeskočit na obsah
Benative
29. 4. Robert
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Jako by plula po vodě. Chatu po dědovi nad Vranovskou přehradou proměnili k nepoznání

Zobrazit
26 fotografií
Foto: BoysPlayNice, se souhlasem
Tereza Šolcová
Na první pohled působí nenápadná chata ukrytá v zeleni nad Vranovskou přehradou skromně. Uvnitř ale skrývá překvapivě promyšlený prostor, kde má každý centimetr své místo. Jak se podařilo na půdorysu staré chatky po dědovi vytvořit moderní útočiště pro rodinu? A proč se architekti inspirovali kajutou lodi?

Reklama

Na zalesněném svahu nad Vranovskou přehradou stojí chata, která na první pohled nijak nevyčnívá. Její fasáda z opalovaných modřínových prken přirozeně splývá s okolní krajinou a respektuje charakter místa, kde tradičně stojí spíše skromné rekreační objekty. O to větší překvapení čeká uvnitř.

Interiér nabízí plnohodnotné zázemí nejen pro rodinu majitele, ale i pro návštěvy. Na relativně malé ploše se podařilo vytvořit prostor pro společné večery, odpočinek i praktické každodenní fungování. Dům působí otevřeně a vzdušně, přesto si zachovává dostatek soukromí – zejména v podkroví, kde se nacházejí ložnice.

Související

Zásadní roli hraje promyšlené využití prostoru. Nenápadné úložné prvky jsou ukryté téměř v každém koutě a každá věc má své pevné místo. Právě tento princip připomíná kajutu lodi – inspiraci, kterou architekti přenesli do návrhu interiéru. Výsledkem je prostředí, které je nejen estetické, ale především funkční.

Velkorysé prosklené plochy otevírají interiér směrem k vodní hladině a dodávají prostoru světlo i vizuální kontakt s okolní přírodou. V kombinaci se smrkovým dřevem vzniká útulné prostředí, které působí jako klidné útočiště mimo ruch každodenního života.

Reklama
Reklama

Projekt vznikl na základě osobního příběhu. Investor zdědil po svém dědečkovi původní chatu a rozhodl se ji nahradit novou stavbou. Oslovil proto architektonické studio Prodesi/Domesi s jasným zadáním: zachovat původní základy, nepřekročit stávající půdorys a vytvořit moderní dřevostavbu vhodnou pro víkendové pobyty i delší dovolené.

Právě omezený prostor a lesní charakter pozemku patřily mezi hlavní výzvy. Architekti museli pracovat s půdorysem o rozměrech přibližně 5×8,5 metru a zároveň navrhnout dům, který přirozeně zapadne do okolí.

Zobrazit
26 fotografií

„Návrh domu a interiéru probíhal ruku v ruce – současně – tak, abychom dokázali dobře využít každý centimetr místa, který nám původní dědova chatička vymezila,“ popisuje architektka Klára Vratislavová.

Na této ploše tak v roce 2021 vznikl propojený obytný prostor s jídelnou a obývacím pokojem orientovaným k vodě, dále zádveří s lavicí, koupelna, samostatná toaleta, komora i technická místnost. V patře se nachází dvě ložnice a šatna.

Reklama
Reklama

Zajímavý je i přístup k návrhu podkroví. „Patro jsme vymýšleli naruby, než jak je zvykem. Nejdříve vznikaly potřebné prostory pro ložnice a pak jsme střechu ‚okrajovali‘ tak, aby hmota domu byla co nejmenší,“ doplňuje Vratislavová. Cílem bylo vytvořit stavbu, která bude působit nenápadně a přirozeně zapadne do zeleného svahu.

Kontrast mezi exteriérem a interiérem je jedním z nejvýraznějších prvků celé realizace. Zvenku dům působí střídmě a funkčně, zatímco uvnitř nabízí moderní, detailně promyšlený prostor. Minimalistický objem tak skrývá překvapivě komplexní a komfortní zázemí. Výsledkem je dřevostavba, která ukazuje, že i na malém půdorysu lze vytvořit plnohodnotné bydlení – pokud se každý centimetr využije s rozmyslem.

VIDEO: Maringotka dražší než hotel? Lidé si rádi připlatí, touží po romantice, říká Kotík

Dříve jsme jezdili hlavně za místem, ale teď už chceme od ubytování něco víc, míní zakladatel platformy Amazing Places Petr Kotík. | Video: Martin Veselovský

Zdroj: Linka, autorský text

Prohlédnout 26 fotografií
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Nejnovější
Globální oteplování

Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem, říká zpráva o stavu klimatu

Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem, loni zaznamenalo nadprůměrné roční teploty zhruba 95 procent kontinentu. Vyplývá to ze zprávy o stavu klimatu v Evropě (ESOTC) 2025 vypracované Evropským střediskem pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF), které provozuje meteorologickou službu EU Copernicus, a Světovou meteorologickou organizací (WMO).

Reklama
Mattea Confortiová v roli Becky a Chase Infinitiová jako Agnes v americkém seriálu Svědectví (2026).

Výchova dívek v Gileádu. Seriál Svědectví sleduje osudy nové generace zotročených žen

Kanadská spisovatelka Margaret Atwoodová se v roce 1985 proslavila dystopickým románem Příběh služebnice, podle kterého vznikl oceňovaný stejnojmenný seriál. Čtyřiatřicet let po vydání knihy autorka napsala její volné pokračování nazvané Svědectví. Jeho desetidílná adaptace, která je k vidění na platformě Disney+, se ve středu přehoupne do druhé poloviny.

Reklama
Reklama
Reklama