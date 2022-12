Jaké výhody nám fotovoltaické panely nabízí?

Dvě nehody na železničním přejezdu u Moravského Písku zastavily ráno provoz na mezinárodním koridoru mezi Rakouskem a Polskem. Jeden člověk zemřel. České dráhy nahrazují regionální spoje autobusovou dopravou z Hodonína do Moravského Písku. Vlaky tu nepojedou zřejmě celé dopoledne, mezinárodní spoje naberou velká zpoždění. Uvedli to mluvčí Českých drah a Drážní inspekce.

"Podle dostupných informací došlo na železničním přejezdu mezi Bzencem a Moravským Pískem k vykolejení jednoho vozu osobního vlaku, zhruba ve stejné době se na stejném přejezdu střetl nákladního vlak s osobou," uvedl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Doplnil, že jde o přejezd se závorami. Člověk po srážce s nákladním vlakem zemřel.

Podle internetových stránek Českých drah se omezení, které by mělo trvat do 12:30, dotkne pěti mezinárodních spojů. Jsou to Vindobona, Moravia, Polonia, Porta Moravica, Sobieski a Báthory.