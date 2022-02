Jaké typy náramků můžete nosit každý den

V nabídkách šperkařů většinou dominují úchvatné prsteny, náušnice a náhrdelníky…⁠ a na náramky se tak trochu zapomíná.

Naši pozornost si ale rozhodně zaslouží hned z několika důvodů. Skvěle se hodí jako dárek - nemusíte řešit přesnou velikost ani se bát, že se netrefíte do vkusu. I zcela jednoduchý design totiž zaujme a působí slušivě bez ohledu na věk a styl. Náramky si také ženy často kupují samy pro radost. Proč? Protože pohled na ně si narozdíl od náušnic a náhrdelníků mohou užívat při nošení taky.

Kvalitní ručně vyráběný náramek může každý den povznést náš outfit na vyšší úroveň a krásně doladit náš vzhled. Důkazem toho jsou decentní náramky českého šperkařského ateliéru KLENOTA, které jsou vyráběné výhradně ze 14karátového zlata s důrazem na nadčasovost a trvalost. Pokud právě hledáte inspiraci na nový univerzální šperk do vaší sbírky, máme pro vás pár tipů.

1. Řetízkové náramky s diamantem

Diamantové náramky v podobě řetízku patří dlouhodobě k bestsellerům mezi šperky. Hodí se v podstatě k jakémukoli stylu. Jejich nošení je pohodlné, a když nebudete chtít, vůbec je nemusíte sundávat. Kombinace zlata a diamantů je totiž velmi odolná a uchovává si svou krásu i při minimální péči.

Diamant v nich může mít různou podobu, často je jednoduše v briliantovém brusu s krapnami napojený přímo na řetízek, jindy je zasazený třeba do srdíčka nebo jiného motivu. Někdy se také využívá hladká obroučka okolo kamene - v tom případě se jedná o usazení typu bezel.

2. Pevné náramky

Pevné náramky působí velmi elegantně, a zejména pokud jich navrstvíte několik, zaujmou na první pohled. Pokud se obáváte nepraktického nasazování přetažením přes ruku, máme pro vás tip: designéři ze studia KLENOTA přišli s nápaditým řešením, které pojmenovali flexi náramky. Tyto zlaté náramky mají podobu otevřeného kruhu a snadno se nasazují, protože se dají ohýbat a otevírat. Navíc je na obou koncích zdobí zajímavé motivy, drahokamy nebo perly.

3. Perlové náramky

Jemný perlový náramek představuje perfektní doplněk k "malým černým" nebo k jiným společenským outfitům. Hodí se však i k topům a košilím do práce nebo k romantickým květovaným šatům na schůzku, proto si ho nemusíte šetřit ve šperkovnici pouze na formální příležitosti. Můžete vybírat mezi klasickými bílými perlami, perlami zbarvenými například do růžova nebo do fialova nebo sáhnout po exotických, tmavých tahitských perlách.

4. Náramky s barevným drahokamem

K náramkům ze zlata se dobře hodí různé barevné drahokamy, které mohou dodat celému vzhledu o něco osobitější ráz. Při výběru kamene se můžete nechat inspirovat takzvanými birthstones, tedy kameny spojenými s měsícem vašeho narození, nebo pozitivními a léčivými vlastnostmi, které jsou jednotlivým kamenům připisovány. Nebo jednoduše vybírejte barvy, které se vám líbí a ladí k vám i vašemu šatníku.

5. Minerální náramky

Žhavým trendem posledních měsíců jsou originální, pestře barevné náramky z minerálů. Typické jsou pro uvolněný boho styl, nic však nebrání tomu jimi doplnit i business casual model. Kuličky na těchto náramcích jsou upravovány takzvaným fasetováním a každý kus je originál.