Jaké boty obout k maxi sukni? Prozradíme vám to!

před 7 hodinami
Maxi sukně jsou jedním z nejvíce univerzálních kousků, které můžete mít ve svém šatníku. Elegantní, romantické, ale zároveň praktické. Dají se totiž nosit do práce, na procházku i na večerní akce. Jenže s čím je vlastně kombinovat, aby výsledný outfit nepůsobil těžkopádně? Klíčem jsou správně zvolené boty. A právě na ně se dnes podíváme detailněji.
K maxi sukni boty na podpatku? Vsaďte na ně!

Podpatky a maxi sukně jsou doslova módní dvojka snů. Podpatky totiž prodlouží siluetu a díky nim maxi sukně krásně splývá, aniž by tělo opticky zkrátila. Pokud si potrpíte na eleganci, vyzkoušejte nejmódnější boty na podpatku v této sezóně - od klasických lodiček přes stylové polokozačky až po sandálky na vyšším podpatku. Každý z těchto modelů dodá maxi sukni úplně jinou atmosféru: zatímco lodičky působí formálně, kozačky se hodí ideálně na podzim a zimu a sandálky jsou perfektní letní volbou.

Pokud máte obavy, že vysoké podpatky nejsou na běžný den příliš pohodlné, vsaďte na stabilní široký podpatek. Ten vám dodá potřebnou výšku i eleganci, ale zároveň poskytne dostatek pohodlí pro vaše nohy.

Obouvat k maxi sukni i kotníkové boty? Velké ano!

Kotníkové boty, ať už na podpatku nebo bez něj, jsou naprosto univerzální a hodí se ke všem délkám sukní. Skvěle doplní ležérnější outfit a v kombinaci s maxi sukní vytvoří moderní, uvolněný look. Pokud si potrpíte na kvalitu a čistý design, mrkněte na módní boty Tommy Hilfiger na modivo.cz. Díky pružným detailům se snadno obouvají, vypadají elegantně a zároveň jsou pohodlné i na delší chození.

Trik, jak kotníkové boty sladit s maxi sukní, spočívá v proporcích. Jestli je sukně spíše objemná, vybírejte štíhlejší modely bot, které outfit opticky odlehčí. Naopak u úzké maxi sukně si můžete dovolit robustnější boty a hrát si se zajímavým kontrastem.

Porušte módní pravidla a maxi sukni kombinujte i s teniskami!

K maxi sukni klidně obujte i tenisky! Tento trend už nějakou dobu kraluje streetstylu a nosí ho ty největší módní ikony. Bílé minimalistické tenisky dodají celému looku svěží, mladistvý nádech a pohodlí, které oceníte hlavně při každodenním shonu.

Nevíte, po jaké obuvi sáhnout? Podívejte se, jaké boty si vybírají k podobným outfitům it girls, inspiraci najdete na https://runway.modivo.cz/boty-k-midi-satum-tyto-modely-nosi-it-girls/. Stejně jak tipy, které můžete snadno aplikovat i na kombinování outifutů s maxi sukní.

Jak boty barevně sladit s maxi sukní?

Kromě střihu bot je důležitá také barva. Černé a neutrální odstíny jsou univerzální a hodí se prakticky ke všemu, takže je určitě využijete nejčastěji. Pokud ale ráda experimentujete, klidně sáhněte po výraznějších barvách nebo vzorech. Červené lodičky dodají černé maxi sukni dramatický kontrast, metalické sandálky zase působí futuristicky a šněrovací boty s barevnými detaily outfit rozzáří.

Důležité je přitom sledovat celkový styling - jestli je sukně už sama o sobě hodně výrazná, držte se raději s výběrem bot při zemi. Naopak k jednoduché jednobarevné sukni se můžete odvázat a boty nechat zazářit jako hlavní hvězdu celého outfitu.

Suma sumárum? Dejte zelenou teniskám i podpatkům!

Maxi sukně je jako prázdné plátno - záleží jen na vás, jaký příběh jí prostřednictvím bot vtisknete. Na denní nošení se hodí tenisky nebo kotníkové boty, pro elegantnější příležitosti zase podpatky. A pokud se vám podaří sladit i barvy a proporce, získáte outfit, který bude působit moderně, sebevědomě a zároveň pohodlně. Nebojte se hrát si s kombinacemi a vytvořit stylový outfit, který si zamilujete!

 
