Jaká osobní data ve skutečnosti sdílíme s online platformami?

Seznam.cz

Souhlasit, či nesouhlasit? To je dilema, před které uživatele internetu každý den staví webové stránky, které chtějí navštívit. Proč není potřeba se udělení souhlasu obávat a jaká data o sobě ve skutečnosti v online prostoru sdílíme, prozradil v rozhovoru Jiří Udatný, ředitel divize Identity a uživatelského profilu ve společnosti Seznam.cz.

Seznam na konci dubna začal nasazovat produkt nazvaný Seznam bez cílené reklamy. O co přesně se jedná?

Seznam bez cílené reklamy nabízí lidem, kteří nechtějí na internetu sdílet své osobní údaje, zvolit si zobrazování necílené reklamy namísto té cílené. Měsíční poplatek za tuto službu činí 79 korun a uživatelé se mohou kdykoli rozmyslet, jaký typ inzerce jim má česká internetová jednička zobrazovat.

Jaký je rozdíl mezi cílenou a necílenou reklamou?

Cílená reklama reflektuje uživatelovy zájmy a preference, proto se mu následně zobrazuje pouze relevantní inzerce, která ho může skutečně zajímat. Pokud právě shání nový automobil a vyhledává si ho na internetu, bude se mu následně zobrazovat i reklama týkající se tohoto tématu. Vedle toho reklama necílená zájmy uživatele žádným způsobem nereflektuje a velmi pravděpodobně pro něj tedy nebude relevantní, a tudíž mnohem více obtěžující.

Jak je možné, že o člověku internetové stránky vědí, že shání například automobil?

Vědí to pouze v případě, že člověk při vstupu na internetovou stránku souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely cílené reklamy. Právě díky tomu mohou různé online platformy fungovat zdarma, protože své služby financují z peněz inzerentů, kteří jim platí za to, že zobrazují jejich reklamu relevantnímu publiku.

A jaké osobní údaje o lidech tedy internetové stránky sbírají?

V obecné rovině můžeme tato data rozdělit do dvou oblastí. Jednak jde o různé identifikátory, například o zařízení, ze kterého člověk na internet přichází, o prohlížeči, který používá, nebo o e-mailovou adresu, kterou se uživatel ke konkrétní službě registruje. Druhou skupinu dat pak tvoří informace o uživateli a jeho chování, tj. jaké stránky navštívil, na co klikl, co vyhledával nebo jakého je pohlaví či v jaké věkové skupině, kterou uvedl ve svém účtu.

Telefonní čísla nebo e-maily tedy po uživatelích nechcete?

Pokud není člověk přihlášený svým účtem, pak je pro účely cílené reklamy nepožadujeme. Telefonní číslo i e-mail ale známe u uživatelů, kteří jsou na našich službách přihlášeni. Slouží primárně jako kontaktní údaje a využíváme je například pro dvoufaktorové ověření.

A jak s údaji svých uživatelů nakládáte?

Seznam provozuje vlastní datová centra, která se nacházejí na území České republiky. Všechna data tak má pod svou kontrolou. Telefonní čísla ani e-maily rozhodně neprodává nebo neposkytuje žádným třetím subjektům. Co však svým partnerům Seznam poskytuje, jsou pseudonymizované údaje, ze kterých je sice patrné, do jaké věkové skupiny člověk patří, kde přibližně se nachází, o co se na internetu zajímá a jaké používá zařízení, ale je naprosto nemožné z toho odvodit, o koho konkrétně se jedná. Právě tato data se využívají k cílení reklamy. Jaká data sbíráme a proč, vysvětlujeme na naší specializované webové stránce o.seznam.cz/souhlas.

Proč se tedy lidé tak moc bojí udělovat souhlas se zpracováním osobních dat?

Důvody mohou být různé. Někdo si své soukromí natolik chrání, že pro něj není relevantní reklama či obsah, který odpovídá jeho zájmům, dostatečnou motivací, aby na svém postoji cokoli měnil. Pro řadu uživatelů je ale tato disciplína příliš technická a komplikovaná, než aby jí věnovali větší pozornost. Veškeré obavy tak velmi často souvisí s neznalostí, nepochopením nebo strachem ze zneužití identity. Takové příběhy slýcháme často, důležité je si ale uvědomit, že vůbec nesouvisí s cílenou reklamou.