Jak žít levně bohatý život?

Bohatý život není luxus, který si mohou dovolit jen ti majetnější. Je to spíš volba. Klidně můžete mít život naplněnější a bohatší než ten, kdo je finančně dávno za vodou. Přečtěte si naše tipy – některé aktivity vás budou stát jen pár korun, jiné jsou dokonce zdarma.

Studie Harvardské univerzity, kterou tu vědci započali už v roce 1938 a která svou devátou dekádou pozorování stále pokračuje, ukazuje, co má největší vliv na náš pocit štěstí. Nejsou to finance, společenská třída, IQ ani geny. To kvalitní vztahy nás udržují šťastnější, a dokonce i zdravější.

Abyste žili šťastný a bohatý život, nemusíte mít zkrátka miliony na účtu. Stačí, když budete pečovat o vztahy se svými blízkými a trávit s nimi volné chvíle. A nabitý program můžete mít tak jako tak. Máme pro vás hned několik tipů na aktivity, které můžete společně podnikat, aniž byste za ně utratili příliš peněz. Ke spokojenosti právě naopak postačí úplné maličkosti nebo činnosti, na které jsme už pod tíhou moderní doby a technologií pozapomněli.

5 tipů, jak žít bohatý život levně

1. Zaveďte herní večery

Existují půjčovny, které vám deskové hry poskytnou za drobný úplatek. Mnoho výborných společenských her si můžete také zdarma stáhnout na internetu (například různé konverzační kartičky nebo proslulé Hry proti lidskosti, které ocení především milovníci nejčernějšího humoru).

2. Přidejte se do čtenářského klubu, nebo si rovnou založte vlastní

Je to ideální příležitost, jak se pravidelně vídat s přáteli nebo poznat nové lidi. Knihy si můžete koupit v antikvariátu, půjčit v knihovně (rádi vám poskytnou i e-knihy) nebo si je pustit do ucha. Například v mobilní aplikaci Českého rozhlasu můžete zdarma poslouchat mnoho rozhlasových her i nejnovějších audioknih.

3. Sportujte zdarma

Najděte si sparing partnera a začněte třeba běhat nebo posilovat. Ve větších městech můžete přijít na hodiny jógy zdarma nebo navštívit workoutová cvičení s dobrovolným vstupným. Odvážnější si mohou gratis užít i lekce parkouru, při kterém skoro až gymnastickými pohyby překonáváte běžně se vyskytující předměty, jako jsou kameny, větve, nebo třeba schody či betonové zídky. Sportování pak můžete zakončit třeba hodováním na některém z veřejných piknikových míst nebo míst pro grilování.

4. Sledujte kalendáře akcí a vyrazte za kulturou

Ideální je, když si doma sestavíte vlastní kalendář a zanesete do něho všechny akce v okolí, které vás zaujmou. A uvidíte, kolik z nich se koná dokonce bezplatně. Běžně se pořádají například muzejní noci, noci kostelů, open houses, zdarma přístupné hudební festivaly, výstavy ve veřejném prostoru nebo různé kulturní akce na hradech a zámcích.

5. Cestujte levně

Vyrazte třeba stopem, prozkoumejte workcampy (dobrovolnické pracovní kempy v tuzemsku i v zahraničí) nebo vyzkoušejte hlídání domu či domácího mazlíčka někomu jinému výměnou za ubytování zdarma, čili house sitting či pet sitting.

Nebo využijte výhod tzv. couchsurfingu - dnes existuje hned několik platforem, na kterých lidé nabízejí bezplatné ubytování po celém světě. A pokud se nechcete moc družit, možná vás zaujme wildcamping nebo možnost přespání ve volně přístupných srubech. Stačí se podívat do map, které vám prozradí jejich polohu. A ano, pár takových srubů máme i v ČR.

Na hodně věcí skutečně hromadu peněz nepotřebujete. Občas je ale potřeba se v životě od něčeho odrazit a zafinancovat něco skutečně důležitého a "trvanlivého" pro svou budoucnost. V určitém případě to může být i cestování, jestliže souvisí s vaším osobním či profesním životem.

Pokud potřebujete takovouto finanční injekci, může být řešením půjčka online. Ideálně taková, která nemá žádné poplatky za sjednání, vedení a předčasné splacení úvěru. Půjčte si ale pouze na to, bez čeho se skutečně neobejdete a pojistěte si pro jistotu i svou schopnost splácet. Zkrátka ať jste "krytí".

Bonus: Osvědčené rady ostatních, díky kterým můžete žít ještě levněji