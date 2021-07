Jak vypadá RPSN v roce 2021?

Ať už si potřebujete půjčit na pračku, rekonstrukci, auto, nebo i něco jiného, vždycky se vyplatí sledovat RPSN. Co to je a jak by měla v roce 2021 vypadat?

Když se řekne RPSN Pod zkratkou se ukrývá roční procentní sazba nákladů na úvěr a vyjadřuje celkové náklady úvěru, včetně úroků, poplatků za sjednání i vedení úvěru, pojištění nemovitosti a podobně. Že je to složitá definice? Tak ji trochu zjednodušíme. RPSN nám říká, kolik nás bude úvěr ročně stát. Čím je RPSN nižší, tím je úvěr levnější. Jaký je rozdíl mezi RPSN a úrokem? RPSN je procentuální podíl z dlužné částky, který dlužník za období jednoho roku musí zaplatit v souvislosti se splátkami, správou a dalšími nutnými výdaji spojenými s čerpáním půjčky. Úrokem pak rozumíme peněžitou odměnu věřiteli za půjčení peněz. Co je součástí RPSN? Součástí RPSN je podle zákona nejen úrok, ale taky další náklady na spotřebitelský úvěr, které musí dlužník uhradit. Jde o: Poplatek za přípravu smlouvy

Poplatky za posouzení žádosti

Poplatky za vedení platebního účtu

Poplatky za správu úvěru,

Poplatek za pojištění neschopnosti splácet

Převody financí

V některých případech nemusí být součástí ani pojištění schopnosti splácet, takže se vyplatí dobře si pročíst smlouvu a všechny související dokumenty. Víte, že RPSN je skvělý pomocník, když vybíráte z nabídek jednotlivých bank a rozhodujete se, u které z nich si úvěr sjednáte? Jak RPSN vypočítat? Výpočet to není nijak snadný, je třeba vzít v potaz hned několik parametrů jako celkovou výšku půjčky nebo úvěru, výši měsíční splátky, počet splátek, poplatek za uzavření smlouvy a jiné pravidelné měsíční poplatky a náklady spojené s úvěrem. Výsledné číslo se udává v procentech, je třeba počítat i s tím, že neexistuje maximální RPSN. Víte, že rok 2021 je ideální dobou ke sjednání hypotečního úvěru? Index RPSN ČBA klesá, třeba v květnu letošního roku šlo o 2,21 % p.a. Bude ale stoupat, takže kdo má zájem o hypoteční úvěr, neměl by příliš otálet.