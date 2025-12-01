Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Jak vybrat tu správnou kuchyňskou baterii

před 7 hodinami
V dnešním světě už kuchyně není jen místem určeným pro přípravu pokrmů. Kuchyně má všestrannější využití, je to místo, kde se setkáváme s rodinou a přáteli, někdy je to prostředí pro hezký večírek, jindy zde nacházíme klid pro důležitou práci.
Někteří z nás považují vaření za skvělou relaxaci. V centru všeho je pak kuchyňská baterie, na kterou jsou kladeny vyšší požadavky než dříve. Jak vypadají moderní kuchyňské baterie a jak mezi nimi vybrat tu správnou, to je téma našeho článku.

Typ baterie

Jako první byste měli mít jasno v tom, chcete-li baterii stojánkovou nebo nástěnnou.

Stojánkové baterie jsou mnohem častější, čemuž odpovídá i výběr v obchodech. Je to trend, protože i u typologicky podobných umyvadlových baterií poslední dobou stojánkové baterie ty nástěnné výrazně přečíslují. V kuchyni jsou výhody stojánkové baterie zřetelnější. Snáze se instalují a lze je umístit kdekoli na dřezu, což poskytuje větší flexibilitu.

Ale i nástěnné baterie mají své výhody. Šetří místo na pracovní desce, takže v menší kuchyni jsou k nezaplacení. A mohou poskytnout uživateli větší prostor pro mytí velkých hrnců. To samozřejmě záleží na tom, jak vysoko baterii nad dřez umístíte.

Ovládání

Dalším důležitým faktorem je ovládání. A i zde máme jednoho velkého hegemona - jsou to pákové baterie, které převažují nad všemi ostatními v poměru 10:1. Možná ale zjistíte, že přeci jen vám více vyhovují baterie kohoutkové či bezdotykové…

Páková baterie má výhodu především v tom, že na jejich ovládání stačí jedna ruka. To je v každodenním provozu k nezaplacení, protože k dřezu obvykle nechodíte s prázdnýma rukama - jednou máte talíř s ovocem, které chcete očistit, jindy velký hrnec od polévky, který je třeba umýt. Pákových baterií je v nabídce velké množství, takže si mezi nimi určitě vyberete. A pak můžete přemýšlet, jestli chcete raději baterii s horním umístěním páky nebo bočním.

Kohoutkové baterie stále mají své obdivovatele. Jejich výhodou je rustikální vzhled. Kuchyně je místem, kde si chceme s celkovým vzezřením vyhrát, dát místnosti její osobitý styl. Takže pokud chcete mít kuchyni pojatou v provensálském stylu nebo tak trochu retro, kohoutková dřezová baterie se k tomu sama nabízí.

U bezdotykových baterií očekáváme, že budou stále více a více populární. Jestliže jsme u pákových vyzdvihovali jejich praktickou stránku v tom, že na manipulaci stačí jedna ruka, pak tady je uživatelský komfort pochopitelně ještě vyšší. Také po stránce hygieny jsou tyto baterie nepřekonatelné. Vodu spustí, jakmile senzor zaznamená blízkost uživatelovy dlaně. Ale zde se skýtá možná nevýhoda - není senzor pro uživatelovy potřeby příliš citlivý, nebo naopak je citlivý málo? Navíc, baterie potřebuje napájení, což může instalaci trochu zkomplikovat a přináší to další náklady. Už sama pořizovací cena baterie je poněkud vyšší.

Materiál

Pro někoho je při výběru kuchyňské baterie důležitý i materiál.

Nerezová ocel je odolná vůči korozi a snadno se udržuje.

Chrom je klasikou, tím nejběžnějším typem baterie. Protože je lesklý, dává pocit čistoty. Ale někoho mohou trápit časté otisky prstů a další nečistoty, které se na povrchu snadno zachycují.

Mosaz je tradiční materiál. V moderní kuchyni působí poněkud zvláštně, ale pokud sázíte na retro styl nebo vám imponuje industriální design, pak toto je jasná volba.

Granit nebo podobné materiály dávají punc přepychu. Hodně zde záleží na designovém a funkčním spojení s dřezem. Nevýhodou je vyšší cena.

Design

Otázku designu už jsme v předchozích sekcí několikrát nakousli. Je opravdu důležité, ať si vyberete dřezovou baterii, která svým designem ladí s okolním prostředím. Častou chybou je věnovat všechnu energii na výběr kuchyňského nábytku a doplňků, které určují nějaký stylový ráz místnosti, a pak odbýt výběr baterie nebo dřezu s tím, že jde "jen" o funkční předměty. Ale právě na ně automaticky oko návštěvníka míří nejdříve. Jak jsme řekli, dřez a kuchyňská baterie jsou centrem kuchyně, právě kolem nich se (skoro) všechno točí.

Speciální funkce

Dřezové baterie ušly v posledních letech pořádný kus kupředu. Neopomeňte technologie, které se pojí s moderními dřezovými bateriemi. Usnadnily už život milionům uživatelů a možná na ně nedáte dopustit ani vy.

Výsuvná sprcha - odpojte ji a silným proudem vody můžete odstranit i ty otravné nečistoty na dně hlubokého hrnce. Podobně lehce umyjete sklenice od vína nestandardního tvaru.

Otočný výtok - některé baterie umožňují otáčet výtokem o 360°. Je to velmi praktické, můžete tak umývat velké nádobí a zároveň udržovat celý dřez v čistotě.

Perlátor - ušetřete díky praktickému zařízení, které snižuje spotřebu vody.

Na závěr

Samozřejmě, důležitým faktorem je cena. Ale pamatujte, že kupujete prvek, který vám vydrží fungovat třeba dvacet let. To už se vyplatí zvážit, jestli přece jen nevybrat baterii o trochu dražší.

Důležité je zvážit také otázku údržby - některé baterie se udržují čisté o něco hůře než jiné. A pozor na náhradní díly. Doporučujeme s novou baterií přikoupit do zásoby jednu náhradní kartuši. Porouchaná nebo zanesená kartuše je nejčastější příčinou toho, že vám dřezová baterie přestane fungovat. Výměna je však velmi jednoduchá.

 
