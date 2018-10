Jak vybrat tu správnou kuchyň?

Kuchyň je jednou z nejfrekventovanějších místností vašeho domova. Ranní káva se snídaní, tu sáhnu do chladničky, tady do spíže. Vše ušpiněné naskládat do myčky, roztřídím odpad, ještě svačinu pro děti, pak oběd, večeře a vše stále dokola. Jak tedy naplánovat novou kuchyň?

Je velmi důležité naplánovat kuchyň nejen aby byla krásná, ale i funkční. Tak aby náš pohyb a posloupnost všech činností měl smysl. Ale jak vše vymyslet tak, aby jsme skloubili onu ergonomii, design, instalační přípravu a naše specifická přání, navíc mnohdy ve velmi atypickém prostoru? S tím vám pomohou architekti ALIN-MODERNÍ BYT nebo tento článek.

Úspěch je v plánování!

Každá kuchyňská linka je závislá na specifických požadavcích každého z nás a hlavně na daném prostoru, který není nikdy stejný. Vše se dá zvládnout, ale opravdu vyhráno má člověk, který začíná plánovat již v prvopočátku stavby či rekonstrukce. První věc, která by měla být vymyšlena, je správné dispoziční řešení celého prostoru a až po jeho navržení bychom měli provádět stavební či jiné instalační úpravy. Není vůbec jednoduché vymyslet správné dispoziční řešení, o to je to složitější, pokud máme již dané instalační vývody, ale každý zkušený projektant nebo architekt by si měl s daným prostorem poradit. Kontaktujte ho na www.alin-modernibyt.cz.

Kuchyňská linka by měla obsahovat pět základních zón uspořádaných ve správném pořadí. Jsou jimi zóny: ZÁSOBY, UKLÁDÁNÍ, MYTÍ, PŘÍPRAVA a VAŘENÍ PEČENÍ. Základem těchto zón je plynulá práce a pohodlí v kuchyni, dostatek úložného prostoru a vysoký komfort pohybu.

Použitelné pro všechny tvary kuchyní

V závislosti na požadavcích a velikosti prostoru můžete plánovat kuchyň v mnoha rozličných tvarech. Existují kuchyně ve tvaru písmena U, ostrůvku nebo písmena G. Oblíbená je rovněž výstavba kuchyní ve tvaru písmena L, dvouřadých nebo jednořadých kuchyní. Prostor, který máme k dispozici, využíváme tudíž vždy optimálně, přičemž kvalita pohybu je značně zvýšena. Pro inspiraci se podívejte na GALERII kuchyňských linek.

Jste pravák nebo levák?

Mytí, Příprava a Vaření/pečení ve směru hodinových ručiček (tedy zleva doprava), bude se jednat o kuchyň pro praváky. Pro leváky by zóny měly být uspořádány zprava doleva.

Úrovně ukládání předmětů, doporučené z ergonomického hlediska



Často používané předměty by měly být ze zásady uloženy ve snadno a rychle přístupných výsuvech BLUM přímo pod pracovní deskou, a rovněž v první úrovni prostoru horní skříňky. Zřídka používané předměty se ukládají do nejvyšší úrovně horních skříněk a do nejnižší úrovně spodních skříněk. I to vám při každodenní práci v kuchyni ušetří čas.

Vždy se obraťte na odborníka

Kuchyňská linka je opravdovým srdcem domova a zároveň jednou s nejnákladnějších prvků našich domovů. Proto je přes veškeré poučky a rady vhodné se poradit s odborníkem, který vám poradí, vytvoří 3D návrh a dohlédne na celou realizaci. Pokud si nejste jistí, tak kontaktujte odborníky ze společnosti ALIN MODERNÍ BYT. Domluvte si schůzku a naplánujte vaši vysněnou kuchyňskou linku.