Jak vybrat stavební pouzdro?

Stavební pouzdro pro zasouvací dveře v podstatě nahrazuje část příčky a vytváří průchozí otvor pro dveře. Jde o klasický stavební prvek, jehož konstrukce umožňuje dveřnímu křídlu zajíždět do stěny. Interiéru tak nabízí elegantní, tiché a také bezbariéové řešení v oblasti dveří a dveřního průchodu, a to s výhodou úspory místa v důsledku nevyčnívání otevřených dveří do prostoru místnosti.