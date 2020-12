Jak ven z krize? Studiem!

Zasáhla vás krize nebo se obáváte jejích možných dopadů? Pokud teď máte volnější rozvrh a možnost trochu zainvestovat, doporučujeme pustit se do kvalitního vzdělávacího programu. Vzdělání je totiž investice, která se vám do budoucna s jistotou navrátí, a to možná dříve, než byste čekali.

Kdo, když ne Vy? Ne nutně musí každá krize znamenat nepřekonatelnou překážku. Někdy ji můžete využít a přetvořit v něco pozitivního. Právě teď je vhodná chvíle získat nové vědomosti, znalosti a zkušenosti, které vám spolu s celosvětově uznávaným titulem zajistí hladší cestu k hledání vysněného zaměstnání a lepší pozici. Plánujete spustit vlastní podnik nebo zlepšit ten stávající? Pak je studium MBA to vhodné pro vás. Chcete si zlepšit finanční ohodnocení či společenskou prestiž? Pak opět doporučujeme titul MBA. Kdy, když ne teď? Možná si říkáte, že na studium teď není vhodná doba. Opak je pravdou. Například na ESBM (European School of Business & Management) probíhá studium z naprosté většiny online, tím pádem je časově i místně flexibilní. Jeho cena je teď navíc o něco výhodnější než jindy. Přihlásit se a začít studovat můžete kdykoliv. Díky krátké době trvání studia (pouhý jeden rok) tak z krize vyjdete rychleji než státní ekonomika. Nyní je přesně ta pravá chvíle začít na sobě pracovat, abyste mohli příští léto strávit bezstarostně na vysněné exotické dovolené. Kdy jindy se vrhnout do studia než v době, kdy se nedoporučuje vycházet ven a cestovat? Kde, když ne online? Při postgraduálním studiu na ESBM získáte nejen důležité informace potřebné pro řízení podniku v době krize, ale také nepostradatelné zkušenosti od špičkových lektorů a profesionálů ve svém oboru. V neposlední řadě se seznámíte s dalšími podnikateli a odborníky, a všichni víme, že právě kontakty jsou dnes gró každého businessu. Přestože ESBM sídlí v krásné budově na pražských Vinohradech, naprostá většina studijního plánu se odehrává na e-learningové platformě, tedy online. Nemusíte si tak dělat starosti co na sebe nebo jako svačinu do vlaku, stačí se pohodlně usadit ke svému počítači, uvařit si kávu a začít studovat. Online studium v době koronavirové shrnuje Ing. Petr Mrkos, MBA: MBA studium jsem zvolil po 18 letech praxe v průmyslu ze tří důvodů. Nejdříve jsem si chtěl ověřit, zda jsem, po delší době víceméně operativní práce, schopen vrátit se do "studentského" režimu. ESBM nabízí pro tento úmysl přesně definovaný systém práce, které je nutné zvládnout, ovšem s velkou mírou svobody volby, kdy a do jaké hloubky si studium v jednotlivých oblastech student nastaví. Za druhé bylo studium součástí "léčebné" terapie lehkého vyhoření, které každého člověka v řídící funkci během profese někdy dostihne. ESBM k tomu vytváří svěží a přátelské prostředí setkávání se se zajímavými osobnostmi z řad lektorů i spolužáků. Navíc mají sobotní výlety na ESBM semináře do Prahy pro moravské venkovany vždy nádech jisté neobvyklosti a časy jsou vhodné i pro pohodové cestování vlakem. Třetí motivací bylo pro technika, který byl k managementu časem vždy jaksi přinucen okolnostmi, rozšíření si vzdělání o řadu ekonomických aspektů, ve kterých ESBM tím, že pracuje v online módu (studentský portál, e-literatura atd.), je schopná nabídnout velmi aktuální pohled na danou problematiku." Přečtěte si reference dalších spokojených absolventů a přesvědčte se, proč je ten správný čas začít studovat.