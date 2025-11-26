Jak v zimě zamezit únikům tepla nejen ze skladu? Instalací závěsných fólií

Udržení stabilní teploty v provozech, skladech nebo výrobních halách je klíčové pro efektivitu i úsporu nákladů. Mnoho firem řeší problém pronikání chladu dovnitř a úniku tepla ven.
Pevné dveře, vrata nebo přepážky sice dobře izolují, ale přinášejí do provozu i některá omezení:
- Zpomalují pohyb osob i techniky.
- Zvyšují časové ztráty a nároky na obsluhu.
- Chybí jim flexibilita při změně provozu nebo rozložení prostoru.
Proč zvolit závěsné PVC fólie? Nabízí bezkonkurenční úsporu energie
Ve srovnání s omezeními stacionárních, pevných vrat a provozních předělů se flexibilní lamelové clony z PVC fólie osvědčily jako efektivní a praktické řešení, vhodné pro většinu typů prostor.
Výhody:
- úspora vytápění nebo naopak udržení požadovaného stupně chladu
- ochrana zdraví zaměstnanců díky zamezení rychlému vychládání prostor
- udržení hygieny prostředí
- oddělení klimaticky odlišných provozů
- zajištění bezpečnosti jak vlastního personálu, tak i zákazníků
- propustnost světla
- trvanlivost barev i tvarů
- omyvatelnost
- bezpečné provedení (díky zaobleným okrajům)
- materiál bez kadmia a silikonů
Kde se průhledné PVC clony nejčastěji používají?
- ve skladech, výrobních prostorách, prodejnách, chladírnách
- v dílnách a garážích, včetně hasičských
- v třídírnách odpadu, stáčírnách a plnírnách do skla, kde chrání obsluhu strojů před skleněnými střepy
- v počítačových serverovnách, stájích, bazénech
FAQ: Je možné využít fóliovou clonu i v případě montáže v interiéru budov, tedy do zdiva nebo ocelové konstrukce?
I na to jsou profesionální firmy připraveny - na zakázku dodají ocelové nebo hliníkové konzole v provedení s podpěrami s vyšší nosností, anebo bez podpěr pro menší šířku otvoru. Rovněž ji pak přímo na místě nainstalují.
FAQ: Je instalace závěsných fólií do vrat či průchodů složitá?
Instalaci závěsných fólií lze provést:
Svépomocí: Montéři dodavatelské firmy dle zadaných parametrů vrat či otvoru spočítají a nařežou jednotlivé PVC pásky na požadovanou délku a šířku, osadí nerezové porty pomocí nýtování a hotový komplet pásu fólie je takto připraven k uchycení na držák z nerezové oceli buď shora nebo zboku. Zákazník pak pokračuje v instalaci dle instrukce.
Profesionální montáž: Firmy, které se na fólie specializují, mají dostatečný sortiment a skladové zásoby fólií, vybavení pro přípravu na míru i instalaci fólií včetně konzolí a samozřejmě i dlouhodobé zkušenosti s montáží.
FAQ: Jsou lamelové clony vhodné i pro potravinářské provozy?
Ano, typ ATB má antibakteriální ochranu a splňuje požadované normy.
FAQ: Které závěsné fólie lze použít přímo v chladírnách?
Pro chladírenské provozy jsou určeny transparentní závěsné fólie CF COLD. Mají celou řadu pozitivních vlastností, od odolnosti vůči nízkým teplotám až po hygienickou vhodnost.
FAQ: Vyplatí se investice do nainstalovaných fólií do vrat nebo oddělení jednotlivých provozů?
Pořízení flexibilních lamelových fólií je investice nejen proti chladu a mrazu, ale přispívá také k ochraně skladových, výrobních i obchodních prostor v dalších ročních sezónách - ať už ve formě snížení hluku, ochrany proti pronikání prachu, hmyzu a poletujícího listí, anebo díky udržení potřebné kondice zaměstnanců, zákazníků i zásob zboží.
TIP: Podívejte se na praktické měření, které se uskutečnilo přímo ve skladových prostorách.