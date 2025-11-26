Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Jak v zimě zamezit únikům tepla nejen ze skladu? Instalací závěsných fólií

před 4 hodinami
Udržení stabilní teploty v provozech, skladech nebo výrobních halách je klíčové pro efektivitu i úsporu nákladů. Mnoho firem řeší problém pronikání chladu dovnitř a úniku tepla ven.
Pevné dveře, vrata nebo přepážky sice dobře izolují, ale přinášejí do provozu i některá omezení:

  • Zpomalují pohyb osob i techniky.
  • Zvyšují časové ztráty a nároky na obsluhu.
  • Chybí jim flexibilita při změně provozu nebo rozložení prostoru.

Proč zvolit závěsné PVC fólie? Nabízí bezkonkurenční úsporu energie

Ve srovnání s omezeními stacionárních, pevných vrat a provozních předělů se flexibilní lamelové clony z PVC fólie osvědčily jako efektivní a praktické řešení, vhodné pro většinu typů prostor.

Výhody:

  1. úspora vytápění nebo naopak udržení požadovaného stupně chladu
  2. ochrana zdraví zaměstnanců díky zamezení rychlému vychládání prostor
  3. udržení hygieny prostředí
  4. oddělení klimaticky odlišných provozů
  5. zajištění bezpečnosti jak vlastního personálu, tak i zákazníků
  6. propustnost světla
  7. trvanlivost barev i tvarů
  8. omyvatelnost
  9. bezpečné provedení (díky zaobleným okrajům)
  10. materiál bez kadmia a silikonů

Kde se průhledné PVC clony nejčastěji používají?

- ve skladech, výrobních prostorách, prodejnách, chladírnách
- v dílnách a garážích, včetně hasičských
- v třídírnách odpadu, stáčírnách a plnírnách do skla, kde chrání obsluhu strojů před skleněnými střepy
- v počítačových serverovnách, stájích, bazénech

FAQ: Je možné využít fóliovou clonu i v případě montáže v interiéru budov, tedy do zdiva nebo ocelové konstrukce?

I na to jsou profesionální firmy připraveny - na zakázku dodají ocelové nebo hliníkové konzole v provedení s podpěrami s vyšší nosností, anebo bez podpěr pro menší šířku otvoru. Rovněž ji pak přímo na místě nainstalují.

FAQ: Je instalace závěsných fólií do vrat či průchodů složitá?

Instalaci závěsných fólií lze provést:

Svépomocí: Montéři dodavatelské firmy dle zadaných parametrů vrat či otvoru spočítají a nařežou jednotlivé PVC pásky na požadovanou délku a šířku, osadí nerezové porty pomocí nýtování a hotový komplet pásu fólie je takto připraven k uchycení na držák z nerezové oceli buď shora nebo zboku. Zákazník pak pokračuje v instalaci dle instrukce.

Profesionální montáž: Firmy, které se na fólie specializují, mají dostatečný sortiment a skladové zásoby fólií, vybavení pro přípravu na míru i instalaci fólií včetně konzolí a samozřejmě i dlouhodobé zkušenosti s montáží.

FAQ: Jsou lamelové clony vhodné i pro potravinářské provozy?

Ano, typ ATB má antibakteriální ochranu a splňuje požadované normy.

FAQ: Které závěsné fólie lze použít přímo v chladírnách?

Pro chladírenské provozy jsou určeny transparentní závěsné fólie CF COLD. Mají celou řadu pozitivních vlastností, od odolnosti vůči nízkým teplotám až po hygienickou vhodnost.

FAQ: Vyplatí se investice do nainstalovaných fólií do vrat nebo oddělení jednotlivých provozů?

Pořízení flexibilních lamelových fólií je investice nejen proti chladu a mrazu, ale přispívá také k ochraně skladových, výrobních i obchodních prostor v dalších ročních sezónách - ať už ve formě snížení hluku, ochrany proti pronikání prachu, hmyzu a poletujícího listí, anebo díky udržení potřebné kondice zaměstnanců, zákazníků i zásob zboží.

TIP: Podívejte se na praktické měření, které se uskutečnilo přímo ve skladových prostorách.

 
