Jak ušetřit na cestovním pojištění a zároveň nic nepodcenit?

Půlka prázdnin už je sice za námi, ale možná právě vás dovolená teprve čeká. Spousta lidí jezdí do teplých krajů koncem srpna a začátkem září, kdy už nejsou resorty tolik přeplněné a ceny za zájezdy jsou nižší. Pokud vás dobrodružství v cizích krajích teprve čeká, pak je právě vám určen soubor následujících rad.

Vydat se do zahraničí bez cestovního pojištění je velký hazard a za těch pár stovek korun rozhodně nestojí. Možná vám teď běží hlavou, jestli vůbec má cenu na něm šetřit, když se bavíme o tak nízkých částkách. Má. Ono totiž nejde jen o cenu, nýbrž také o kvalitu pojištění. Někde vám za stejnou částku nabídnou mnohem více než jinde.

Dobře si pohlídejte, co je v ceně

Je dost pravděpodobné, že si neobjednáte hned první cestovní pojištění, které objevíte. Nejspíš budete srovnávat a hledat, kde nabídnou nižší cenu. To je sice správný postup, ale spousta lidí se pak orientuje čistě podle ceny a na ostatní kritéria nedbají. Nedělejte tuto chybu, dobře sledujte, co se vlastně v ceně nachází. Měli byste sledovat zejména tohle:

Limity pojistných plnění. Zejména pokud jedete do zemí, kde je draho (třeba na sever), vyplatí se vám požadovat u pojištění vyšší limity. Znamená to, že vám pojišťovna zaplatí více peněz na případnou léčbu, transport apod.

Úrazové připojištění a pojištění odpovědnosti za škodu. Přece si nebudete zařizovat pojištění do zahraničí jen kvůli případným léčebným výlohám. Nepříjemností se vám může stát více. Někoho zraníte, rozbijete drahou věc v hotelu. Pojišťovna to za vás zaplatí.

Ochrana zavazadel a zpožděných letů. Pokud cestujete autem, bude vám tahle vychytávka k ničemu. Při cestě letadlem však přijde vhod. Kdyby se letadlo zpozdilo nebo vám ztratili zavazadlo, dostanete finanční náhradu.

Pojištění storna cesty. Hodí se, obzvlášť když objednáváte dovolenou dlouho dopředu. Nikdy nevíte, co se může během pár následujících měsíců stát. Můžete onemocnět nebo z nějakého jiného důvodu zůstat doma a byla by škoda, kdyby zájezd jen tak propadl.

Speciální připojištění. Vztahuje se například na rizikové sporty, které nebývají běžně zahrnuté, zdravotní péči pro čtyřnohé mazlíčky, vykradení domácnosti, jež bez vás zůstane v ČR nechráněná, nebo ošetření při chronických onemocněních. Zvažte, zda něco z toho potřebujete.

Využijte aktuální akce

Během prázdnin mají pojišťovny žně, a proto se snaží navzájem se předhánět ve výhodných nabídkách. Mnohé z nich aktuálně nabízí speciální slevy a akce. Ceny cestovního pojištění bývají přes léto dočasně snížené, někdy i o desítky procent. Pokud tedy budete používat nějaký online srovnávač, dejte si pozor, zda takové slevy zohledňuje.

Radujte se z bonusů navíc

Co kdybyste ke svému cestovnímu pojištění dostali ještě bonus navíc? Někde na takové věci zákazníky lákají. Například AXA Assistance je zapojená do hry Rondo, a tak získáte za každých 100 Kč pojistného 20 Rondonů. Ty lze pak použít do hry a vyhrát za ně elektroniku, bytové doplňky nebo hračky.

Zjistěte, od kdy platí

Tohle se týká zejména všech, kteří si zařizují pojištění na poslední chvíli. Někde vám ho umožní zakoupit až s platností od zítřka, jinde tolerují i pouhé čtyři hodiny předem. Raději si dobře přečtěte podmínky, protože už dneska by se vám mohlo něco nemilého přihodit, tak ať jste pojištění na celou dobu.

Zvažte celoroční pojištění na více cest

Čeká vás během následujících měsíců více výletů? Nezaobírejte se neustálým zařizováním pojištění a pořiďte si jedno celoroční. V ČR působí více pojišťoven, které tuto službu nabízí. U některých se platí jednorázově, u dalších formou měsíčních splátek. Vztahuje se obvykle na neomezený počet výjezdů, které jsou však omezené délkou trvání.

Prostě a jednoduše: Nenechte se opít rohlíkem a dobře sledujte, co máte v ceně pojištění. Nejlevnější nemusí být vždy nejlepší.