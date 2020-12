Smažený kapr s rýží a žádný dopis Ježíškovi. Jak slaví mladí Vietnamci v Česku Vánoce

Bé Hà (23), youtuberka

Už několik let se v době kolem Štědrého dne potkávám s Vietnamci, jejichž rodiče Vánoce moc neslaví, ale oni sami vyrůstali v české kultuře, takže si svátky udělat chtějí. Sejde se nás velká parta, pouštíme si koledy, přinášíme vlastní napečené cukroví a atmosféra bývá mnohem autentičtější než doma, protože všichni víme, jak by Vánoce měly vypadat. S rodiči je to jen večeře, stromeček a dárky. Smažený kapr nám vydržel doteď, toho mám hodně ráda a taky se dívám na vánoční filmy. Tři oříšky pro Popelku nebo Pelíšky si nenechám ujít.

Několikrát jsem sama pekla české vánoční cukroví, od perníčků přes linecké až po vanilkové rohlíčky. Letos už se na to ale nechystám, protože to dá strašně moc práce a rodiče to skoro nejedí. Kolikrát jsem cukroví jedla sama, víc si vzal snad jenom brácha, a to se pak negativně podepsalo na mojí linii. Poslední roky si proto vánoční cukroví nechávám jenom donášet od svých českých kamarádů, kterým to kolikrát už leze ušima. Rodičům ve Varnsdorfu navíc cukroví často nosí i zákazníci a pak toho doma mají čtyři krabice.