Jak si zařídit prodejnu, aby se do ní zákazníci rádi vraceli?

Rozjíždíte obchod a plánujete vlastní skladové prostory? Zařizujete sklad nebo rekonstruujete ten stávající a nevíte, jak dál? V 5 jednoduchých tipech vám poradíme, jak se zorientovat v nabídce skladových regálů a jak co nejefektivněji a nejlevněji uskladnit vaše zboží.

1. Využijte bezšroubové skladovací regály

Dnešní technologie nám dává spoustu možností, jak realizovat naše skladovací prostory. Přesto se mezi ty nejoblíbenější zařadily bezšroubové systémy, které disponují jednoduchou instalací - zcela se tak obejdete bez složitého a zdlouhavého procesu montování. Oceníte na nich i vysokou stabilitu, kterou mají díky preciznímu zpracováním a kvalitnímu konstrukčnímu materiálu. Bezšroubové systémy najdete v různých rozměrech, vyhoví prostě každému.

Jsou navíc lehké a nabízí nosnost od 145 kg na jedno podlaží. Vybírat můžete i z různých úprav povrchu regálů - pozinkové jsou ideální do náročnějšího prostředí, nabízí navíc elegantní design. V nabídce najdete také nerezové řešení, které je vhodné třeba pro účely gastronomie nebo zdravotnictví, využití se ale pro ně najde téměř kdekoliv.

2. Vybírejte regály podle druhu zboží, které do nich uložíte

Skladujete drobné kusové zboží, trubky nebo válce, plechy či dřevotřísky, pneumatiky, knihy anebo máte zboží naskladněné na paletách? Skladové regály nabízí řešení pro jakýkoliv sortiment. Vůbec nejžádanějším regálovým systémem jsou policové kovové regály. Ty jsou ideální ke skladování nejrůznějšího zboží, a navíc je jejich montáž velmi jednoduchá. Pokud skladujete palety, oceníte speciální paletové regály, které jsou řešeny stavebnicovou příhradovou konstrukcí. Variabilita jednotlivých sestav, možnost snadného přestavění nebo jednoduchá údržba a instalace jsou velkými výhodami systému.

Pokud skladujete materiál deskového či tyčového charakteru, hodit se vám budou konzolové regály - samotná manipulace pak probíhá ručně, nebo jednoduše vysokozdvižnými vozíky či zakladačem. Regálových systémů je prostě celá řada, takže mezi nimi určitě najdete ten pravý pro své zboží. Například speciální regály a police na pneumatiky nebo archivní regály vhodné pro skladování a archivaci šanonů, boxů, knih, dokumentů a dalšího sortimentu.

3. Skladovat do výšky, nebo šířky?

Regály je možné řadit vedle sebe i nad sebe, a to téměř libovolně. Skladový systém se maximálně přizpůsobí vašemu prostoru nebo účelu využití. I kvalitní vybavení obchodu může být poměrně flexibilní, musíte ale brát ohled na estetické uspořádání prodejny. Tento problém vám při zařizování skladů odpadá, a tak můžete popustit uzdu své fantazie na míru vašim skladovým prostorám. Potřebujete nízké a hluboké regály? Nebo naopak disponujete skladem s dostatečně vysokým stropem a rádi byste jej využili do maxima? Žádný problém.

Každý segment regálového systému může obsahovat jiný počet polic a pater, což dává tomuto řešení široké možnosti uplatnění. Velkou předností je navíc vysoká stabilita, zejména pak u kovových regálů.

4. Pozor na maximální zatížení skladových regálů

Plánované zatížení je jedním z hlavních parametrů skladových regálů. I tady vás ale regálový systém vůbec nezklame. Jejich nosnost můžete v rámci jednotlivých segmentů libovolně měnit. Mezi největší svalovce na poli regálů patří kovové policové systémy - na jednu polici hravě naložíte až 350 kg, celý regálový sloupec potom unese 1 700 kg.

Můžete si navolit hloubku jednotlivých polic od 320 až po 800 mm, délku od 900 do 1 500 mm, ale i výšku celého regálu - na trhu běžně k dostání od 2000 do 3 000 mm. A co víc, jednotlivé sestavy regálů je možné stohovat až do výšky 10 metrů, a to při zajištění vysoké stability a odolnosti.

5. Jednoduchá údržba, oprava i přestavba

Neméně důležitou vlastností je jednoduchá údržba, instalace, přestavba či případná oprava regálů. Díky bezšroubovému systému je jejich přestavění jednoduchou a časově nenáročnou záležitostí. To samé platí i o údržbě nebo zajištění hygieny regálů - snadný přístup je samozřejmostí u kteréhokoliv řešení systému. Mějte na paměti, že kromě samotného konstrukčního materiálu regálu, je neméně důležitá i povrchová úprava. K dostání jsou úpravy z pozinkovaného materiálu, který se vám odvděčí vysokou mechanickou odolností, ale i moderním designem. Mezi ty žádané se řadí i nerezové skladové regály, u kterých je elegance a udržení čistoty na prvním místě.

Dívejte se také na kvalitu zpracování či zkušenosti samotného výrobce. Skladové regály jsou k dostání například u společnosti Euro regály, která se specializuje i na vybavení prodejen od prodejních pultů přes prosklené vitríny až po prodejní regály.