Jak si Češi půjčují peníze

Češi se půjček neobávají. Loni si vzali na úvěr dokonce o patnáct miliard více než v roce předcházejícím. Na co si půjčujeme nejčastěji, jak vybíráme svou první půjčku a čím nás nabídka nejvíc zaujme?

Podle letošního průzkumu České bankovní asociace (ČBA) splácí každý pátý Čech alespoň jeden úvěr. Nejčastěji si peníze půjčuje na koupi elektroniky nebo vybavení bytu. Frekventované jsou i úvěry na nákup automobilu nebo třeba motorky. Naopak naprostá většina Čechů by si nikdy nepůjčila na zážitek či dovolenou. Zvýšení počtu úvěrů odpovídá vývoji české ekonomiky, které se nebývale daří.

První půjčka

Češi slyší hlavně na výhodné akce na splátky, které lákají na nízký úrok. Řada věřitelů slibuje půjčky s nulovým úrokem, ale už neupozorní na řadu dalších vysokých poplatků a hodnotou RPSN (roční procentní sazba nákladů), která z na první pohled výhodné půjčky udělá její značně předraženou variantu. Je žádoucí si vždy předem zjistit všechny dostupné informace. První opravdu bezúročnou půjčku na trhu nabídla v Česku mBank, a to ve výši od 10 000 do 40 000 Kč.

"Naše první mPůjčka Plus je přehledná a slouží primárně klientům, pro které je splácení peněz jednoduché a v souladu s předem jasně stanovenými pravidly," vysvětluje Martin Podolák, ředitel divize úvěrových produktů mBank pro Českou republiku a Slovensko. Pro první mPůjčku například platí, že úroková sazba je 0 % p.a. a banka si účtuje pouze 2 procenta z vypůjčené částky. "V praxi to vypadá tak, že například mladá rodina si půjčí 40 000 Kč na koupi nové lednice nebo třeba jízdního kola, bance pak vrátí stejnou sumu a za celou půjčku zaplatí jen 800 korun," uvádí praktický příklad Podolák. Klienti přesně vědí, kolik splatí, což je velká výhoda. Podle Podoláka se díky takové transparentnosti vyhnou případnému riziku. Velkým přínosem je i to, že si lidé vyzkouší, jaké je půjčit si na své potřeby, co vše to obnáší a za jakých podmínek. I u jiných úvěrů mBank platí, že splácení je transparentní, a to až do výše 600 000 Kč. Klienti banky si tak otestují, jak jim půjčka u mBank vyhovuje, a zda si nějakou další vezmou i příště.

Důvěra v úvěry

Češi si věří a nebojí se, že by nebyli schopni své úvěry splatit. Zkušenost s nákupem na úvěr do 20 tisíc korun má v republice každý pátý. K tomu, aby si vzali půjčku, je často vede nedostatek hotovosti a neochota čekat, než si peníze našetří. Hotovost chybí především mladým a lidem s nižším vzděláním. Pro ně je to často první půjčka v životě. Oceňují pak často to, že půjčit si peníze dnes není složité a mnohé banky, jako například již zmiňovaná mBank, reflektují digitální éru a umožňují sjednat si půjčku jen na několik kliknutí na internetu.

Slevy v oblasti půjček pak statisticky vyhledávají více muži. Obecně se Češi shodují na tom, že je jejich úvěr bezpečný, pokud celková výše měsíčních splátek nepřesáhne pětinu jejich čistého měsíčního příjmu.

Podle Podoláka z mBank je dobrou zprávou, že české domácnosti začínají o půjčkách a celkově i o svých financích více přemýšlet. Za malý přeplatek si mohou splnit své sny bez čekání a bez obav ze skrytých poplatků.

