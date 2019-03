Buď machr, ale jen trošku. Klip radí, jak sbalit holku, ale sexuálně ji neobtěžovat

U baru v pražském klubu postává kluk s holkou a nad sklenkou koktejlu si spolu povídají. To, co vypadá jako slibné seznámení, však skončí ke smůle natěšeného chlapce úplně jinak. Místo pusy mu dívka chrstne svůj drink do obličeje a naštvaně odkráčí pryč. Důvod? Nechtěné osahávání a řeči. Jak poznat, že jde jen o nepovedený pokus o seznámení a kdy už to lze považovat za sexuální obtěžování? Na to odpovídá nový projekt spolku Konsent s názvem Respekt je sexy.

Úvodní scéna z baru by mohla být zcela reálná. Ve skutečnosti se však jednalo o jednu z částí připravovaného videa k nové kampani Konsentu s názvem Respekt je sexy. Natáčení probíhalo tento týden a zúčastnila se jej také redaktorka Aktuálně.cz.

Mezi herci a komparzisty byli především známí zakladatelek spolku, spousta z nich se ale o akci dozvěděla i díky Facebooku nebo e-mailových novinek Konsentu. Jednou z nich byla i studentka Jana.

"Nepříjemné osahávání nebo obtěžování se mi stalo několikrát. Chodím ráda tancovat, ale někteří chlapi prostě nechápou, že si s nimi nechci hned něco začínat," popisuje s tím, že občas preferuje chodit do gay barů, kde se může cítit bezpečněji.

"Beru to už jako normální součást života," poznamenává Jana a další dvě komparzistky přitakávají. Zároveň je štve zdánlivě jednoduchá rovnice: sexy oblečená žena v klubu rovná se žena, která se chce s někým vyspat. Jak by to šlo změnit, však netuší.

Z rohu klubu si to ke stolečku ke dvěma mladým dívkám vykračuje sympatický třicátník. Než se stačí zeptat na jejich jména, obě dvě odchází pryč. "Stop!" křikne režisérka. "Buď sebejistější. Tvař se jako machr, ale jenom trošku," upozorní muže na scéně. Tím je španělský expat Sergio, který v Praze žije tři roky. K natáčení jej pozvali jeho známé z Konsentu.

Během pauzy mezi natáčením scén se svěřuje s tím, že jej znepokojuje situace v jeho domovině okolo kauzy znásilnění 18leté dívky na známém festivalu v Pamploně před necelými třemi lety. Skupinka pěti mužů, která dívku údajně obestoupila a následně hromadně znásilnila, nebyla uznána vinnými ze znásilnění, ale "pouze" z napadení.

Rozhodnutí soudu vyvolalo ve Španělsku vlny protestů a země plánuje nový zákon týkající se sexuálního násilí. Podle Sergia je soudní rozhodnutí výsledkem toho, že muži byli z vlivných rodin, a někteří dokonce členové španělské armády a civilní gardy. Ti však byli vloni ze služby propuštěni.

"Nejhorší na tom je, že se stali vzorem i pro další muže, kteří se pokouší udělat něco podobného," vypráví s tím, že je mu z celého případu nanic.

Obtěžování zažil skoro každý

Konsent založily v roce 2015 tři kamarádky, kterým došla trpělivost s tím, jak česká společnost přistupuje k sexuálnímu násilí. "Řekly jsme si, že je to problém, který ale není vůbec nijak řešený. Chceme poukázat na to, že chování, které v běžném životě považujeme za nepřijatelné, je někde, kde se pije a tancuje, najednou považované za akceptovatelné," říká Johanna Nejedlová, která má na starosti marketing a propagaci.

Jak říká Nejedlová, jedním z impulzů byla i jejich osobní zkušenost s obtěžováním. "Většina lidí, co s námi spolupracuje, má sama, nebo jejich blízcí, zkušenost se sexuálním obtěžováním, proto je téma víc pálí. Ve skutečnosti zažil obtěžování skoro každý, akorát si to někdo třeba tolik nepřipouští," myslí si Nejedlová.

Spolek před třemi lety vedl úspěšnou kampaň bořící mýty o sexuálním násilí s názvem Když to nechce, tak to nechce. Tvůrkyně upozorňovaly na to, že každá desátá žena v Česku zažije znásilnění, polovinu z nich přitom spáchá partner nebo manžel. Spot zhlédlo v kinech a na sociálních sítích kolem 200 tisíc lidí. Kromě toho pořádaly a stále pořádají řadu tematických workshopů, mimo jiné také na školách.

#MeToo v Česku dostalo punc problému týkajícího se jen celebrit

O sexuálním násilí se od té doby začalo mluvit ve společnosti více také díky hnutí #MeToo. To ale podle mnohých osobností či sociologů neslo v Česku spíše negativní náboj. Myslí si to i mluvčí Konsentu.

"Podle mě bylo #MeToo v Česku pro některé lidi přínosné a osvobozující. Zjistili, že někdo v jejich okolí zažívá určité věci. Ale pak se diskuse o #MeToo stala spíše negativní, lidé se vůči ní vymezovali a označovali ji za pokusy o zviditelnění se. Mám pocit, že se média soustředila na významné celebrity - nechci zpochybňovat jejich situaci, ale opomíjela běžné ženy, které se k #MeToo taky hlásily. Proto se podle mě vytvořil dojem, že jde o věc, která se týká hlavně celebrit," myslí si Nejedlová.

Dodává však, že zejména mladí Češi jsou tématu sexuálního násilí a obtěžování mnohem otevřenější a zajímá je.

Když někoho obtěžujete, nesbalíte ho

Podle spolku Konsent spáchá v Česku 90 procent znásilnění osoba, kterou oběť zná. Může se jednat nejen o partnera, ale i souseda, nadřízeného, barmana nebo třeba člověka, se kterým se zrovna v baru seznámila. Jak ale poznat, kdy se jedná o nebezpečné sexuální obtěžování a kdy jen o nepovedený krok v rámci flirtování?

"Když někoho obtěžujete, nesbalíte ho. Pojďme se bavit o tom, jak holky a kluky balit nebo nebalit. Je klíčové pozorovat reakce druhého člověka a respektovat jeho přání a rozhodnutí," říká Nejedlová.

A dodává, že problém je, že reakce v barech bývají mnohem rychlejší než při běžném rozvíjení vztahu s cizím člověkem. "Podle mě není problém udělat něco neúmyslně nepovedeného, ale je třeba reflektovat to, jak na to druhý reaguje," říká mluvčí Konsentu s tím, že by se lidé za své nevhodné chování měli umět omluvit.

Do plánovaných školení chtějí zahrnout nejen barmany, kteří dění v podnicích pozorují celý večer, ale taky třeba ochranku nebo manažery provozoven. Podle Johanny Nejedlové může totiž obtěžování hostů v konečném důsledku poškodit i reputaci podniku.

"Podnikům utíkají hosté, a přitom by třeba stačilo říct konkrétnímu člověku, že jeho chování není vhodné," myslí si. V současné době testují, jaký je ze strany barů a klubů zájem, kromě Prahy do nich chtějí zahrnout i místa v regionech.

V natočeném videoklipu účinkují i dvě slavné české osobnosti. "Chtěli jsme mluvit k širšímu publiku, než jsou lidi, kteří mají na téma podobný náhled jako my," vysvětluje Nejedlová.

Na to, o koho se jedná, si však zvědavci musí počkat do května, kdy bude klip zveřejněn. Autorka článku může jenom prozradit, že od takového barmana by si řada žen nechala namíchat prakticky cokoliv.

