Vytí i loužička na koberci. Psům hrozí po návratu páníčků do práce separační úzkost

Na návrat do práce si budou muset znovu zvykat nejen lidé, ale i jejich zvířecí mazlíčci. Hrozí jim separační úzkost.

Zvířata, která bývala zvyklá být sama doma v dobách před koronavirem, nebudou mít s návratem do normálu takový problém, napsal zpravodajský server Huffington Post.

"Mnoho psů si nejspíš zvykne relativně rychle a dobře. Některým může dokonce vyhovovat, že budou mít trochu klidu poté, co kolem nich byla neustále celá rodina," řekla Candace Croneyová, profesorka specializující se na chování a blaho zvířat na veterinární fakultě Purdueovy univerzity.

"Pro jiné psy to může být těžší, zvlášť pokud předtím, než jejich majitelé museli začít pracovat z domova, trpěli separační úzkostí," dodala. Psi adoptovaní z útulků, kteří si doma zvykli na páníčky, budou také v potřebovat větší podporu.

Separační úzkost u psů

Jaké projevy má u psů úzkost z odloučení? Mezi nejběžnější patří kousání, hrabání nebo škrábání, pokusy utéct z výběhu nebo místnosti, vyměšování uvnitř bytu, i když je pes jinak zvyklý se vyprazdňovat při venčení, a nadměrné štěkání, vytí nebo kňučení, když zůstane sám.

Mezi méně zřejmé projevy pak patří přecházení z místa na místo, prudké oddechování, čekání u dveří nebo u okna a odmítání jídla, když jste pryč.

Pokud si nejste jistí, jak se pes s vaší nepřítomností vyrovnává, nainstalujte doma kameru, abyste mohli sledovat jeho chování. Důležité je také nečekat s aklimatizací na nový režim až do návratu do práce. Psa můžete připravovat už nyní.

"Zvířatům se daří, když mají stálou, předvídatelnou rutinu," uvedla Croneyová. "Takže jestli se s návratem páníčků do práce změní doba krmení, hraní, odpočinku a cvičení, měli by lidé tyto změny zavést v dostatečném předstihu před termínem návratu do práce. Postupný přesun na nový rozvrh během několika týdnů by měl tuto změnu usnadnit," dodala.

Než začnete chodit do práce, můžete začít psa uvykat na odloučení v době, kdy jste stále ještě doma. Nechte ho odpočívat samotného v pokoji, kde má dostatek hraček a laskomin, které na danou dobu udrží jeho pozornost.

Zvykejte psa na věci, které by si mohl spojovat s vaším odchodem, jako je cinkání klíčků od auta nebo obouvání bot. Dělejte tyto věci, i když se nechystáte odejít, aby se staly součástí rutiny, a ne něčím, co souvisí jen s vaším odchodem.

A z loučení a vítání nedělejte velkou emotivní scénu; pes by mohl vaši energii převzít, a to pak může zvýšit jeho úzkost. Než se vydáte do práce, udělejte si čas na ranní procházku a hraní. Díky tomu se zvíře unaví, a až budete pryč, bude spát.

