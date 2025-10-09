Jak přemalovat tmavou stěnu na světlý odstín? Poradnik krok za krokem

Přípravy na malování stěny
Než začnete malovat stěnu, připravte si úložný box a ukryjte do něj všechny dekorace, které se nacházejí na opravované ploše, a také demontujte závěsný nábytek. Všechny prvky vybavení v místnosti překryjte fólií, zatímco zárubně a okenní rámy zabezpečte pomocí malířské pásky. Všechny tyto produkty snadno najdete v hobby marketech nebo domácích potřebách za nízké ceny. Podlahu můžete zakrýt rozloženými kartony nebo silnější fólií. Díky takovým ochranám vám úklid po malování zabere méně času, protože barva nic nezašpiní.
Kromě toho nezapomeňte na přípravu úzkého štětce, válečku na malování stěn a plastové vaničky, která usnadní nanášení emulze na váleček. V případě vysokých místností se navíc vybavte teleskopickou tyčí na malování celé plochy jedním tahem a také menším žebříkem, malířskou páskou a fólií na zakrytí nábytku, oken, dveří atd.
Jakou barvu zvolit pro přemalování tmavé stěny?
Na malování stěn v tmavých odstínech vybírejte vysoce kvalitní barvu, do které výrobce přidává odpovídající množství pigmentu - například matnou interiérovou barvu s vysokým krytím. Pokud použijete emulzi s nízkou pigmentací, nezískáte požadovaný vizuální efekt ani po nanesení doporučených dvou vrstev barvy. Navíc se na stěně mohou objevit neestetické šmouhy, které nejenže nevypadají pěkně, ale také znesnadňují nanášení kvalitnější emulze v budoucnu.
Tmavé odstíny stěn - hnědá, černá, grafitová, lahvově zelená nebo purpurová - se hůře překrývají bílou a šedou než světlejší nátěry. Pro rovnoměrné rozprostření nového odstínu budete potřebovat o něco více barvy, protože jednotného tónu dosáhnete až po nanesení minimálně dvou vrstev bílé, béžové či jemně šedé. Pamatujte na to při přepočítávání vydatnosti barvy na plochu stěny, protože jinak by se mohlo stát, že vám materiál v průběhu práce dojde.
Krok první: očištění a odmaštění stěny
Než začnete malovat stěnu na nový odstín, musíte ji správně připravit. Nejprve odstraňte všechny nečistoty: prach, pavučiny a různé částečky. K tomu můžete použít kartáč s měkkými štětinami nebo suchý hadřík. Poté použijte čisticí prostředek (například prostředek na nádobí) a zbavte povrch mastných skvrn. Takto odstraníte stopy po prstech, výparech z vaření i skvrny od jídla. Mastné skvrny je nutné odstranit důkladně, protože barva je nepřekryje.
Krok druhý: doplnění nedostatků ve stěně
Pokud je stěna nerovná, nacházejí se v ní otvory po hmoždinkách či jiné poškození, před novým malováním povrch vyhlaďte. K tomu se vám hodí stavební sádra a hotová stěrková hmota. Stavební sádrou rychle vyplníte větší otvory, protože hmota tuhne během několika minut. Stěrka se zase hodí k vyhlazení povrchu v místech, kde jsou nedostatky menší.
Krok třetí: nanesení penetrace
Změna barvy stěny z tmavé na světlou je snazší, pokud před nanesením vybrané emulze natřete povrch penetrací. Penetrace zvyšuje přilnavost barvy a sjednocuje odstín stěny, což zabraňuje vzniku nehezkých skvrn po nanesení světlého tónu.
Pamatujte, že bezbarvý penetrační podklad by měl být pokryt bílou emulzí ještě před nanášením finálního odstínu. Pokud to neuděláte, tmavá barva bude prosvítat skrz nový nátěr. Pokud zvolíte penetraci tónovanou do bíla, můžete naopak další vrstvu bílé emulze vynechat.
Krok čtvrtý: nanesení světlé barvy
Barva na stěny ve světlém odstínu může být nanesena na povrch ošetřený penetrací až po úplném vyschnutí podkladu. Ten nesmí být vlhký, protože jinak začne barva stékat, což negativně ovlivní konečný výsledek. Světlou emulzi nanášejte na stěnu v tenké vrstvě. K jejímu rozprostření používejte váleček, který nedělá šmouhy tak jako štětec. Díky tomu snadno nanesete odstín rovnoměrně a dosáhnete požadovaného vizuálního efektu. Po vyschnutí první vrstvy světlé barvy naneste další vrstvu, která sjednotí odstín na malovaném povrchu.
Krok pátý: vymalování těžko dostupných míst pomocí štětce
Váleček na malování stěn nedosáhne do všech zákoutí, proto rohy stěn nebo úzké prostory za radiátory natřete malým štětcem. Štětec by měl mít měkké štětiny a šířku, která umožní dosáhnout na plochy nepokryté barvou. Barvu roztírejte v tenké vrstvě podobným způsobem jako válečkem.
Krok šestý: vytvoření dekorací pomocí šablon
Pokud se rozhodnete pro vytvoření moderních vzorů pomocí šablon, vyčkejte, až bude podkladová barva zcela suchá, i když se vám zdá, že povrch je suchý dříve. Poté přiložte šablonu ke stěně a přilepte ji malířskou páskou, aby se nepohnula. Barvu na dekor nanášejte malým válečkem. Na závěr šablonu jemně odlepte a nechte vytvořený vzor uschnout.
Krok sedmý: odstranění malířské pásky a ochranné fólie
Když je barva na stěně suchá a pod světlým odstínem neprosvítá tmavší nátěr, můžete začít uklízet po malování. Nejprve odstraňte malířskou pásku ze všech míst, kde se nachází. Odlepujte ji jemně a postupně, abyste nepoškodili malovaný povrch. Příliš rychlé a silné stržení pásky může způsobit odloupnutí štuku nebo vytržení omítky. Poté z místnosti odstraňte další prostředky používané k ochraně nábytku a nemalovaných povrchů.