Jak pracovat z domova se stejným komfortem jako z kanceláře?

Upravujte, schvalujte a podepisujte dokumenty odkudkoli: bez tiskárny, elektronicky a vzdáleně včetně finální digitální archivace.

Kolik času jste za poslední rok strávili prací z domova? Pokud nás opakované vyhlašování stavu nouze a všechna vládní opatření proti šíření koronaviru něčemu naučila, byla to práce v improvizovaných podmínkách. Ale mohli jste na home office pracovat opravdu stejně kvalitně jako z kanceláře? Notebook a internet už nejsou žádný problém, ale jak jste z domova řešili hromadné úpravy, schvalování a podepisování dokumentů, nebo různé objednávky, žádosti nebo smlouvy?

Velká část českých firem neměla a dosud nemá vyřešen oběh a schvalování dokumentů mimo kancelář. Podle nedávného průzkumu agentury Ipsos pro společnost Software602 takřka polovina společností (44 %) spoléhá výhradně na e-mail a každá šestá firma si pod pojmem "oběh dokumentů" představuje jejich roznášku sekretářkou po kancelářích. Smlouvy se tisknou a fyzicky předávají odpovědnému manažerovi, který je ručně podepíše a orazítkuje, aby je posléze sekretářka naskenovala nebo odeslala kurýrem či klasickou poštou klientovi či obchodnímu partnerovi. Má to jeden velký háček: vyžaduje to fyzickou přítomnost v kanceláři. Ale co když tam prostě být nemůžete? Co služební cesty, schůzky, nebo karanténa ale i home office? Zbytečná zpoždění podpisu objednávek nebo smluv může vaši firmu poškodit v očích protistrany a může vést i ke ztrátě zakázky.

Nepřicházejte zbytečně o klienty kvůli prodlevám!

Reputace firmy se ztrácí velice rychle a náprava škod je drahá a pomalá. Nutit manažery, k neustálé přítomnosti v kanceláři, také není řešením a nefunguje a je to neefektivní. Proč by nemohli schvalovat a podepisovat smlouvy jinak než propiskou v sídle firmy? V dnešní době, kdy jsou všechna komunikační zařízení propojená a online, to není vůbec žádný problém. Představte si, že vám na mobilní telefon dorazí notifikace o připravené smlouvě, kterou máte zkontrolovat, schválit, podepsat a předat k zaslání klientovi. A že všechny tyto úkony zvládnete na několik kliknutí právě na displeji vašeho smartphonu. Tak přesně takhle funguje aplikace Sofa od Software602.

A nejde jen o samotný proces doručení dokumentu, jeho úprav, schválení a podepsání. Sofa představuje komplexní řešení interního oběhu dokumentů od jejich vzniku či příchodu do firmy po profesionální archivaci. Pokud potřebujete rychle něco najít, nemusíte se doprošovat kolegů aby vám něco našli anebo čekat až na vás budou mít čas a projedou šanony a už vůbec nemusíte fyzicky jezdit do firmy. I přes mobil to najdete prostřednictvím aplikace Sofa fulltextovým vyhledáváním. U upravovaných dokumentů Sofa uchovává informace, kdo a kdy změny provedl. Celý systém je jednoduše administrovatelný na dálku a lze v něm jednotlivým uživatelům nastavovat různá práva, takže se dostanou pouze k těm dokumentům, k nimž se mají dostat.

Už žádné čipy, tokeny a karty pro elektronický podpis

Pokud náhodou nějaký zaměstnanec firmu opouští a nemusí to být zrovna v dobrém, lze mu veškerá práva i přístup do Sofa okamžitě vzdáleně zrušit. A vzdálené elektronické podepisování dokumentů? To nebylo nikdy jednodušší. Pro kvalifikovaný elektronický podpis už není třeba token nebo jiný fyzický způsob ověření totožnosti, certifikáty pro elektronický podpis jsou uloženy v datovém centru a příslušní pracovníci k nim mají přístup rovněž vzdáleně a elektronicky. Pokud používají různé druhy elektronických podpisů, mohou si jednoduše vybrat, jaký certifikát použijí. Sofa zároveň hlídá platnost certifikátů a včas upozorní, pokud se blíží termín jejího vypršení.

Elektronicky archivované dokumenty vyhledáte jednoduše i po letech a budou naprosto skvěle čitelné - na rozdíl od těch papírových v šanonu. Sofa zkrátka představuje řešení firemních procesů na úrovni 21. století a šetří čas i peníze - a vy se můžete více věnovat vašim klientům.