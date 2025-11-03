Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Jak poznat kvalitní masové konzervy pro psy?

před 7 hodinami
Konzervy jsou pro většinu psů neodolatelnou pochoutkou a skvělým zpestřením jídelníčku.
Foto: AI

Výběr té správné konzervy pro vašeho parťáka naštěstí není žádná raketová věda. Stačí vědět, na co se při pohledu na etiketu zaměřit, a nenechat se zmást marketingovými triky.

Maso na prvním místě - zlaté pravidlo výběru

Kvalitní konzerva pro psy by měla být především o mase. Tím nejdůležitějším vodítkem je proto složení. Na prvním místě musí být vždy jasně definovaný druh masa - například hovězí svalovina, krůtí maso, jehněčí nebo zvěřina.

Dejte si pozor na konzervy, kde ve složení najdete neurčité pojmy jako "masové deriváty", "vedlejší živočišné produkty" nebo "masová moučka". Za těmito názvy se často skrývají méně kvalitní části zvířat, jako jsou kůže, zobáky nebo kopyta.

TIP: Jak číst složení konzervy jako profík

Složení je na etiketě vždy řazeno sestupně - to znamená, že první uvedená surovina je v konzervě zastoupena nejvíce. U poctivého produktu by tedy začátek složení měl vypadat nějak takto:

  1. Konkrétní druh masa: Hovězí srdce, kuřecí svalovina, krůtí maso…
  2. Vývar nebo masová šťáva: Přirozený zdroj vlhkosti a chuti.
  3. Vnitřnosti: Játra, plíce, srdce jsou pro psa cenným zdrojem vitamínů a minerálů
  4. Smysluplné doplňky: Kvalitní konzervy mohou obsahovat menší podíl zeleniny (batáty, mrkev, hrášek), ovoce, bylinek nebo kvalitních olejů (např. lososový olej pro zdravou srst).

Správná konzerva pro každý věk

Stejně jako lidé, i psi mají v různých fázích života odlišné nároky na výživu. To, co svědčí dospělému psovi, nemusí stačit rostoucímu štěněti nebo naopak může zatěžovat psího dědečka.

  • Pro energická štěňata: Malí objevitelé potřebují pro svůj růst a vývoj kostí, svalů i mozku více energie, bílkovin a specifických minerálů. Proto sáhněte po konzervách určených přímo pro nejmenší, jako jsou konzervy pro štěňata které mají vše dokonale vyvážené.
  • Pro dospělé psy v plné síle: U dospělých psů je cílem udržet optimální kondici, zdravou váhu a dostatek energie pro každodenní dobrodružství. Ideální volbou jsou kvalitní konzervy pro dospělé psy s vyváženým poměrem masa a dalších živin.
  • Pro moudré seniory: Starší psi už bývají méně aktivní a jejich metabolismus se zpomaluje. Potřebují stravu, která nezatěžuje trávení, často s nižším obsahem tuku a s přidanými látkami pro podporu kloubů, jako je chondroitin a glukosamin. Hledejte proto speciální konzervy pro psy seniory.

Ne vždy platí: nejdražší = nejlepší

Kvalita a cena jdou často ruku v ruce, ale slepá honba za nejdražší konzervou není nutná. Celkový podíl masa je mnohem důležitější ukazatel. U dobrých konzerv by měl být minimálně 60 %, u těch špičkových se pak pohybuje i přes 80 %.

Na trhu existuje řada výrobců, kteří nabízejí fantastický poměr ceny a výkonu. Skvělým příkladem jsou české značky jako Konzervy pro psy Brit nebo superprémiové Konzervy pro psy Carnilove, které nabízejí vysoký podíl masa a poctivé složení za rozumnou cenu.

Proč psovi dopřávat to nejlepší?

Kvalitní strava je základem zdraví, vitality a dlouhého, spokojeného života. Pokud byste se celý život stravovali jen v rychlém občerstvení, pravděpodobně by se to projevilo na vaší energii i zdraví - a u psů je to naprosto stejné.

Investice do kvalitního krmiva se vám mnohonásobně vrátí v podobě nižších výdajů za veterinární péči a především v radosti z aktivního a zdravého parťáka s nádherně lesklou srstí.

 
