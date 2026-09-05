Aromatické odrůdy, neustálá proměna v láhvi i přísná legislativa. Částečně zkvašený vinný mošt je ryze českou a moravskou specialitou, která má k obyčejné moštové limonádě hodně daleko. Jak poznáte dobrý burčák ještě předtím, než ho ochutnáte?
Lidstvo pije nakvašený hroznový mošt pravděpodobně déle než samotné víno. Technicky vzato jde o přirozený mezistupeň při jeho výrobě. Přesto nelze každý kvasící mošt prohlásit za burčák.
Vinaři jej nejčastěji připravují z odrůd jako Müller Thurgau, Irsai Oliver nebo Muškát moravský. Ačkoliv to občas svádí k mýtu, že jsou tyto odrůdy podřadné a hodí se jen na burčák, realita je přesně opačná.
Nabízejí totiž výraznou aromatiku a vysoký obsah přírodního cukru. Díky tomu si nápoj udržuje výbornou pitelnost a svěžest i v divoké fázi kvašení.
Jak se z hroznů stane bouřlivák
Přeměna ze zralého hroznu na živý nápoj trvá jen krátce – stačí v podstatě jen hodiny. Po odstopkování a lisování se v čistém moštu pustí do práce divoké i šlechtěné kvasinky.
Ty postupně přeměňují přítomný cukr na alkohol a oxid uhličitý, jehož bublinky zajišťují typické jemné šimrání na jazyku.
Právě neustálá mikrobiologická aktivita dala burčáku lidová označení jako mléko starců nebo bouřlivák.
Nápoj v láhvi nepřetržitě pracuje a jeho chuťový profil se mění doslova pod rukama: večer z té stejné lahve ochutnáte jiný burčák, než jste pili ráno. U této podzimní speciality to však není vada, ale její hlavní přednost.
Chameleon chutí
„Začátečníkům bych doporučila nečekat pokaždé stejnou chuť. Během kvašení prochází burčák několika fázemi a v každé chutná trochu jinak, záleží také na odrůdě, počasí a okamžiku, kdy ho ochutnáte,“ vysvětluje Ivana Fic Tomanová z Vinařství Tomanovi v Moravské Nové Vsi.
V raném stadiu v prvním až třetím dni převažuje neprokvašený cukr, mošt je sladší, svěží a má nižší obsah alkoholu. Jak kvašení postupuje, cukr mizí, chuť se stává ostřejší, výrazněji alkoholičtější a zemitější. Po jednom týdnu už kvasný proces pokročí natolik, že je burčák v podstatě nepitelný.
Lahev nedovírat!
Opakování je matka moudrosti, takže nezapomeňte, že burčák stále pracuje a kvasí a stále vzniká oxid uhličitý, který potřebuje z láhve ven.
Víčko na lahvi proto dotahujte jen ne nezbytně nutnou dobu během transportu, a při delších cestách raději zastavte a plyn pootočením víčka odpusťte, zejména pokud je hodně teplo.
Lahev může až explodovat a mít litr nakvašeného lepkavého moštu po celém autě nikdo nechce.
Poznejte poctivý kousek podle vůně i barvy
Kvalitní burčák poznáte kombinací zraku, čichu a chuti. Podle Martina Zborovského z Vinařství Zborovský ve Velkých Pavlovicích by bílý burčák neměl být výrazně hnědý – barva by měla táhnout spíš do žluta.
„Burčák by měl příjemně vonět po ovoci a měl by v něm být pozitivně cítit kvas. V chuti by neměl být nepříjemně trpký nebo příliš kyselý. Pak už záleží na tom, v jaké fázi ho má člověk nejraději – jestli sladší, nebo více prokvašený s vyšším obsahem alkoholu,“ popisuje Zborovský.
Transport bez nehod: Pozor na tlak v láhvi
Protože burčák neustále kvasí, vznikající oxid uhličitý musí z nádoby plynule unikat. Uzávěr proto utahujte výhradně na nezbytně nutnou dobu při manipulaci. Při delší jízdě autem pravidelně zastavte a plyn pootočením víčka odpusťte, zejména v teplém počasí. Přetlak může láhev natlakovat až k explozivnímu prasknutí a vyčištění interiéru od lepkavého kvasícího moštu nebývá nic příjemného.
Mýty, pověry a česká legislativa
Pojem burčák chrání zákon velmi striktně. Tímto názvem se smí označovat výhradně částečně zkvašený vinný mošt vyrobený z hroznů sklizených a zpracovaných na území České republiky. Nápoje z dovozu nebo z jiného ovoce tento název nesmí používat a jejich prodej je časově omezen na období od 1. srpna do 30. listopadu.
Koktejl pověr kolem burčáku doplňuje i tradice přiťukávání. Podle lidové víry se s burčákem nepřiťukává, aby se neprobudil kvas a nepokazilo budoucí víno. Vinařská etiketa dovoluje první přiťuknutí až s mladým, Svatomartinským vínem.
Zapomínat by se nemělo ani na obsah alkoholu. I když sladká chuť klamavě připomíná ovocnou limonádu, zákon vyžaduje více než jedno procento alkoholu a v praxi se hodnoty běžně pohybují mezi pěti až sedmi procenty.
Zdroj: autorský článek, szpi.gov.cz, zakonyprolidi.cz, Vinazmoravyvinazcech.cz
Rusko udeřilo na letiště v Kyjevě. Těsně před příjezdem Trumpových emisarů
Rusko v noci na sobotu udeřilo na letiště v Kyjevě a nedalekém Boryspilu, uvedl v sobotu na sociální síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Útoky jsou podle něj reakcí na plánovanou návštěvu vyjednavačů amerického prezidenta Donalda Trumpa na Ukrajině.
S čím na mě vyrukují? Macinka prozradil, co měl v kapse během podivného rozhovoru
„Jsem pro každou špatnost. Rozhodl jsem se to dohrát do konce.“ Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) tak v Interview ČT24 vysvětloval, proč zůstal ve studiu s mužem v kukle. Podle svých slov od první chvíle tušil, že jde o „provokatéra“ Vojtěcha Pšenáka z Detektivní party. Macinka i tak neodešel. Naopak byl zvědavý, s čím na něj vyrukují. V kapse měl navíc schované bezpečnostní tlačítko.
Za rizikový výrobek zavře policie obchod. Umožňuje to radikální novela z pera koalice
Policie by mohla získat pravomoc k dočasnému uzavření provozovny nabízející výrobek, jenž vážně ohrožuje život či zdraví lidí. V novele to navrhla skupina koaličních poslanců včetně premiéra Andreje Babiše (ANO), předsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD) a vicepremiéra Petra Macinky (Motoristé).
V Nepálu záchranáři z tunelu elektrárny vyprostili živého čínského pracovníka
Záchranáři v Nepálu v sobotu z tunelu vodní elektrárny vyprostili živého čínského občana. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na kancelář nepálského prezidenta. Celkový počet zachráněných pracovníků z vodní elektrárny na řece Trišuli se tím zvýšil na tři. Už v pátek záchranáři z tunelu vodní elektrárny vytáhli dva živé nepálské pracovníky.