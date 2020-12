Jak na stěhování těžkých břemen?

Těžké sedačky, masivní postele, americké ledničky, trezory, pianina nebo třeba klavíry. To vše můžeme najít doma a čas od času je potřeba někam přemístit. Stěhování těžkých břemen je ale nejen fyzicky náročné, může být především i nebezpečné pro vaše klouby a záda. Vždy proto nejprve zvažte, zda neoslovit profesionální stěhovací firmu, která se doopravdy těžkými břemeny zabývá.

V případě, že se rozhodnete přece jen pro stěhování břemene svépomocí, vyplatí se dodržovat několik základních pravidel tak, aby celý proces proběhl hladce a hlavně bez zranění.

Nepodceňte těžké věci

Nejprve zhodnoťte, zda zvládnete stěhování svépomocí, nebo jestli je potřeba požádat o pomoc některou stěhovací firmu. Pokud si nejste na 100% jistí, že břemeno sami uzvednete, nikdy jej sami nestěhujete. Riskujete tak své zdraví a poškození stěhovaného břemene. Kupříkladu taková sušička není zas až tak moc těžká, že? Je ale především rozměrná. Kdybyste ji tedy náhodou chtěli stěhovat sami, snadno se stane, že vás převáží a vy se odporoučíte i se sušičkou k zemi. Před samotným stěhováním tak raději dvakrát měřte a jednou řešte. Je tedy na místě si vše řádně proměřit. Při stěhování bytu tedy myslete raději na vše. Stočíte se s rozměrnou sedačkou v chodbě, na podestě, pod schodama? Projdete dveřmi? Projdete při stěhování všemi dveřmi na trase? Vlezete se do výtahu? Není nic horšího, než když máte za sebou půldenní dřinu a ve vysněném domě zjistíte, že neprojdete s pračkou do koupelny a sedačka se vám nevejde ani do vchodových dveří.

Dobře se připravte

Vhodné je nepodcenit fyzickou přípravu. O utržené vazy, svaly, podvrtnuté kotníky a poraněná záda není při stěhování nikdy nouze. Mějte proto na paměti kvalitní zahřátí celého těla před samotným fyzickým výkonem. Když má jít organismus z nuly na 100 studený, nemůže to dopadnout jinak než zraněním.

Dávejte však pozor, většina firem hlásá, že stěhují těžká břemena, ale ne vždy tomu tak doopravdy je. Není výjimka, že stěhovací firma pošle na stěhování piana dva brigádníky, kteří pianino nedokáží ani odsunout od zdi, natož odstěhovat! Na stěhování těžkých břemen proto vybírejte jen takové firmy, které mají skutečné zkušenosti a recenze zákazníků, kterým břemeno přestěhovali.

Jinak pokud stěhujete krom těžkého břemene i zbytek domácnosti, počítejte s tím, že nejtěžší věci se obvykle nakládají do stěhovacího vozu jako první. Fixují totiž ostatní nábytek při stěhování, aby nedošlo k poškození při přepravě.

Těžká břemena vyžadují dobré vybavení

Stěhování těžkých břemen se neobejde bez stěhovacích popruhů, pantů, křížů, rudlů, podvozků, ochranných fólií, pracovních rukavic a kvalitního vzpěračského pásku (ten docení především vaše záda). Některé profesionální vybavení se dá koupit na internetu a najdou se i takové stěhovací firmy, které vám vybavení na stěhování dokonce zapůjčí. Mějte však na paměti, že takové vybavení je třeba umět používat a umět s ním improvizovat. Pokud si nejste jisti v kramflecích, raději stěhování těžkých břemen přenechte profesionálům.

Vykliďte co možná nejvíce

Stěhovaná břemena budou mnohem lehčí, pokud je zbavíte skleněných výplní, šuflat, polic, dveří. Pokud není možné vše bezpečně odmontovat, nezapomeňte pohyblivé části přelepit páskou, aby vám nezkomplikovaly přesun nebo aby nedošlo k jejich poškození. Výhodné je před stěhováním také předem odmontovat od nábytku nohy, madla nebo držátka. Díky tomuto opatření předejdete zbytečným škrábancům na zdech nebo podlaze a hlavně, žádnou tak nezlomíte 😊 Navíc nezapomeňte, když stěhujete těžkou věc nebo pěkně těžké břemeno, není čas ani výdrž něčemu uhýbat nebo se dokonce naklánět!

Správná technika je základ

Základní pravidlo při stěhování těžkých věcí zní: zvedat těžké předměty tak, že nejvíce budou zatíženy vaše nohy, nikoli zádové svaly. Při manipulaci a stěhování si udržujte stále rovná záda a pokrčte kolena. Uchopte předmět a zvedejte díky narovnání nohou. Těžké břemeno vždy držte co nejvíce u těla. Pokud předmět nezvedáte, ale přesunujete po zemi, raději tlačte, než tahejte. Pomocníkem při stěhování těžkých břemen může být koberec nebo tlustá deka, která má výborné třecí vlastnosti na dlažbě aj. hladkém povrchu. Jednoduše zasuňte pod stěhované břemeno a pak už stačí táhnout jako na saních. Předejdete tak zbytečnému zvedání a ničení si kloubů. Navíc vaše podlaha to taky ocení neb ji zbytečně nepoškrábete a usnadníte si celý přesun.

Stěhování po schodech

Přesouvání těžkých břemen po schodech vyžaduje 4 ruce. Vždy použijte techniku, kdy ten, co stojí na schodech výš drží břemeno za jeho vrchní část a ten, který je na schodech níže, uchopí předmět za jeho spodní část. Aplikujte tuto techniku také, pokud stěhujete těžké předměty, které nejsou tolik rozměrné. Při stěhování na schodech se vyplatí použít "zatlač a jdi", při které byste se měli do schodů rozejít a nezastavovat dokud nebudete na podestě. V případě zastavení dochází k přerušení setrvační síly a znovu rozejít vyžaduje značné úsilí.

Na podestách se buď stočíte nebo ne. V tom případě je třeba stěhované břemeno postavit na výšku kolmo nebo minimálně 45 stupňů tak, abyste se doslova "obtočili" okolo zábradlí a nezbořili přitom sousedovi květináče.

Stěhování jakékoliv těžké věci vyžaduje sílu, selský rozum a někdy i notnou dávku štěstí. Přejeme vám mnoho sil a žádné zranění!