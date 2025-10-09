Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Jak na dokonalou kávu doma? Father's spouští kurzy pro každého milovníka espressa

Father´s Coffee Roastery s.r.o.
před 1 hodinou
Hořké espresso a kyselý filtr? Father's vám ukáže, co děláte špatně a jak to napravit.
Foto: Father´s Coffee Roastery s.r.o.

Spousta lidí se bojí, že na dobrou domácí kávu potřebují profesionální vybavení za desítky tisíc," říká pražirčka Světlana Uskova z Father's Coffee Roastery, která vede i nové domácí kurzy přípravy kávy. "Přitom jde hlavně o to, rozumět základům. Když pochopíte, jak funguje mlýnek, co dělá s kávou voda a nebojíte se experimentovat, dokážete si připravit kávu, která se vyrovná té z kavárny."

Přesně tohle je jádro kurzů, které ostravská pražírna Father's nově nabízí. Jejich cíl je jednoduchý: ukázat lidem, že skvělá káva není žádná věda.

Foto: Father´s Coffee Roastery s.r.o.

Jak to celé začalo

Impuls přišel přímo od zákazníků. "Psali nám, že by chtěli umět připravovat kávu stejně dobře jako baristé v kavárnách. Jenže nevěděli, kde začít,"  vysvětluje Kateřina Štoksová, která má Father's na starosti pražský Father’ store v Bubenči, vzdělávání a kurzy.

Pražírna proto dala dohromady zkušenosti svých pražičů, baristů i lektorů a vytvořila kurzy, které se nesoustředí jen na složité biflování receptur. "Záleží nám na tom, aby lidé pochopili, proč káva chutná tak, jak chutná. Co ji ovlivňuje a jak s tím pracovat," dodává Kateřina.

Foto: Father´s Coffee Roastery s.r.o.

Co se na kurzech naučíte

Father's nabízí dva typy kurzů: jeden zaměřený na domácí espresso, druhý na filtrovanou kávu. Oba spojují teorii s praxí a každý si může vyzkoušet vše na vlastní ruku: od mletí kávy přes ladění parametrů až po latte art nebo různé metody přípravy filtrované kávy.

Kurzy jsou určené opravdu všem. Ať už doma kávu nepijete vůbec, nebo už máte mlýnek a V60 a chcete jít dál. "Soustředíme se na to, co vám bude doma skutečně fungovat," upřesňuje Světlana.

Každý účastník dostane výukové materiály, tipy na vybavení a především jistotu, že kávu zvládne. Po kurzu budete vědět, proč je vaše espresso hořké nebo příliš kyselé a jak to napravit. Naučíte se pracovat s chutí kávy, ne jen opakovat postup.

Foto: Father´s Coffee Roastery s.r.o.

Filozofie pražírny

Kurzy ale nejsou jen o přípravě kávy. Navazují na hodnoty, které Father's vyznává od svého začátku. Káva má spojovat lidi, vytvářet zážitky a sdílené chvíle.

"Káva pro nás byla vždycky víc než jen nápoj. Je to způsob, jak se lidé potkávají a předávají si něco cenného. A právě to chceme, aby kurzy přinášely," říká Petr Kvasnička, zakladatel Father's.

Pražírna si zakládá na férových vztazích s farmáři, se kterými spolupracuje, i se svými zákazníky. A stejný přístup uplatňuje i ve vzdělávání.

Kurzy momentálně probíhají v Ostravě, kde Father's sídlí. Od roku 2026 se rozšíří i do Prahy.

Tip na dárek

Kurzy je možné zakoupit jako dárkový poukaz. "Je to dárek, ze kterého má člověk radost dlouho. Naučit se něco nového, co pak můžete používat každý den, to má cenu," dodává Světlana.

Father's chce ukázat, že káva nemusí být komplikovaná. Má být radostí, ne stresem. A přesně tuhle myšlenku šíří ostravská pražírna dál - od pražírny až do vašich domovů.

Více informací a registrace: www.fathers.cz

 
